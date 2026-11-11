Perú

Lista de recortes presupuestales al Congreso que propone el Senado y que la Cámara de Diputados no quiso debatir

La Comisión Directiva no logró quórum en dos convocatorias consecutivas, lo que dejó en suspenso la discusión sobre el recorte de 450 millones de soles al presupuesto del Parlamento para 2027

Dos hombres de traje ante un podio junto a una pantalla con datos porcentuales del presupuesto y un panel del Congreso de la República del Perú.
El presidente del Senado de Perú, Miguel Torres, expone los porcentajes de asignación presupuestal entre las cámaras legislativas durante una conferencia de prensa. (Captura video: Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El presidente del Senado de Perú, Miguel Torres, propuso reducir en casi 450 millones de soles el presupuesto del Congreso para el ejercicio 2027, una iniciativa que la Cámara de Diputados se negó a debatir en dos ocasiones consecutivas por falta de quórum de su mesa directiva. La propuesta replica el esquema de austeridad aplicado durante el año en curso, que permitió devolver al Tesoro Público 303 millones de soles.

El Ministerio de Economía y Finanzas asignó un total de 1.850 millones de soles para el funcionamiento del Parlamento en el próximo ejercicio fiscal. Según detalló Torres durante una conferencia de prensa en el Congreso, ese monto se distribuye en 25,2% para la Cámara de Diputados, 12,6% para el Senado y 59,8% para los servicios transversales que comparten ambas instancias legislativas. El recorte planteado, precisó, se concentra exclusivamente en este último rubro administrativo y no afecta de manera directa los recursos propios de la Cámara Baja.

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Hombre con traje y bigote en un escritorio, fachada del Congreso con bandera de Perú y fajos de billetes de cien soles en un círculo central.
Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados de Perú, rechazó la propuesta del Senado de reducir 400 millones de soles del presupuesto del Poder Legislativo. (Crédito: Infobae Perú/Congreso) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco medidas de ahorro propuestas

El titular de la Mesa Directiva del Senado enumeró las acciones que, según indicó, ya permitieron generar ahorros durante el actual periodo legislativo y que se propone replicar en 2027:

  • Eliminación del pago de alquileres de inmuebles que anteriormente utilizaba el Congreso.
  • Racionalización del personal, con una planilla menor a la registrada durante la etapa de unicameralidad.
  • Reducción en el consumo de insumos de oficina, como papel, tóner y tinta.
  • Disminución en la asignación de celulares a los congresistas, de siete a dos equipos por legislador.
  • Reducción del número de comisiones especiales, que pasaron de 31 en el Congreso anterior a un máximo de 13 en la actual composición bicameral, divididas en cinco para el Senado y ocho para Diputados.

Torres vinculó parte del ahorro con la reducción del número de bancadas parlamentarias, que en la gestión anterior sumó 13 agrupaciones frente a las seis que existen en el Congreso actual.

Hemiciclo legislativo con bancadas de madera en semicírculo, alfombra roja, parlamentarios en sus escaños y una mesa directiva al fondo
El hemiciclo del Congreso de la República de Perú alberga una sesión parlamentaria en el marco del debate sobre el presupuesto institucional. (Congreso de la República)

Óscar Reto: Recorte podría afectar función de diputados

La sesión de la Comisión Directiva, integrada por representantes de ambas mesas directivas, debía realizarse el lunes, pero se frustró por la ausencia de varios miembros de Diputados. Torres reprogramó el encuentro para el martes a la 1:00 p.m., coincidente con el pleno de la Cámara Baja previsto para las 3:00 p.m. de la misma jornada, y esa segunda convocatoria tampoco reunió el quórum necesario.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, respondió mediante un mensaje grabado difundido en la cuenta oficial del Congreso en la red social X, en el que cuestionó tanto el fondo como la forma de la propuesta. Según explicó, la citación llegó el viernes después de las 5:00 p.m., acompañada de un documento de 500 páginas, lo que calificó como un intento de presionar una aprobación sin margen de análisis. “No se trata de enviarlo en el último momento para presionar una aprobación a ciegas, aduciendo premuras y fechas que se vencen”, afirmó.

Reto remarcó que el presupuesto del Congreso “no pertenece a una sola cámara”, sino que constituye el instrumento institucional que sostiene el trabajo de ambas instancias, y objetó que la propuesta se haya elaborado sin consulta previa a la Cámara de Diputados. A su juicio, toda definición presupuestaria debe partir de recabar las necesidades y proyecciones de actividad de los congresistas antes de fijar una cifra. “La prudencia financiera y el ahorro jamás deben traducirse en asfixiar el funcionamiento ni limitar las funciones constitucionales de las cámaras del Congreso”, sostuvo.

Montaje con el congresista Roberto Chiabra, la fachada del Congreso de la República del Perú y tres columnas de billetes de cien soles peruanos.
El presidente del Senado, Miguel Torres, promueve un plan de austeridad que plantea reducir 450 millones de soles del presupuesto del Congreso del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Senado niega “asfixia” financiera

Ante los cuestionamientos que calificaron la propuesta como un intento de debilitar financieramente a la Cámara de Diputados, el presidente del Senado rechazó esa lectura y señaló que la única situación de emergencia real es la que atraviesan las regiones del norte del país. “Se habla de asfixia, la única asfixia que se está produciendo es la de nuestros hermanos en el norte del país y que necesitan que instituciones como el Congreso den un paso adelante”, apuntó, en referencia a los fondos que, según planteó, podrían destinarse a la atención del fenómeno El Niño y al refuerzo de la seguridad ciudadana.

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El senador expresó preocupación porque las medidas de austeridad fueron aprobadas por unanimidad para el presente año, pero no logran el mismo consenso de cara al próximo ejercicio. “Me quedo preocupado porque estas medidas fueron aprobadas por unanimidad para el año presente, pero cuando hablamos del próximo año esta unanimidad no se presenta. Parece que prefieren mirar a otro lado”, sostuvo.

Miguel Torres indicó que corresponde ahora al presidente de la Cámara de Diputados convocar a una nueva reunión de la Comisión Directiva para continuar las negociaciones sobre el presupuesto legislativo de 2027. “Le rogaría, en nombre de todos los peruanos, que las sillas no las dejen vacías”, expresó, al calificar la ausencia reiterada como contraria a los principios democráticos que rigen el debate parlamentario.

Un hombre habla ante un atril con micrófono acompañado por tres personas frente a un fondo rojo institucional.
El presidente del Congreso de Perú, Miguel Ángel Torres Morales, ofrece una conferencia de prensa sobre la reducción del presupuesto parlamentario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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