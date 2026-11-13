Perú

León XIV regresa a Chiclayo para ratificar su compromiso con una iglesia abierta y en defensa de los pobres

El Papa concluye la gira por América Latina recorriendo los pueblos peruanos que definieron su agenda pastoral vinculada a defender los derechos sociales y cuestionar las asimetrías económicas

Un hombre con vestidura blanca junta las manos en oración frente a una multitud con teléfonos iluminados en un estadio nocturno
El papa León XIV saluda con las manos juntas a los jóvenes congregados en el Estadio Nacional de Lima, (Perú)
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(Desde Lima, Perú) León XVI viaja esta mañana hasta Chiclayo para ratificar su agenda pastoral vinculada la defensa de los más pobres y necesitados. Esta previsto que decole antes de los 8.00 desde la base aérea del Callao, adonde se montó un sistema de seguridad excepcional.

En Chiclayo, cuando todavía se lo conocía como Robert Prevost, el Papa fue misionero y obispo, amigo de todos y emprendedor incansable. Este perfil social y religioso fue clave para acceder al liderazgo de la Iglesia Católica.

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Durante sus diez años en Chiclayo, León XIV fue un obispo que conoció las calles del pueblo y los senderos de la sierra. Fue incisivo para contener la trata de personas y convincente para lograr que se construyan dos plantas de oxígeno durante la pandemia.

Esta mirada de pastor atado a los destinos de sus fieles tiene una referencia histórica en el arzobispo Óscar Arnulfo Romero, que fue asesinado en El Salvador por su defensa de los campesinos.

El Papa celebrará misa en las Pampas de Pimentel, y después hará una visita personal a la capilla San Oscar Arnulfo Romero para rendir tributo al arzobispo que se enfrentó al poder económico y fue asesinado en el Hospital de la Divina Providencia.

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León XIV en el Estadio Nacional de Lima, (Perú)
León XIV en el Estadio Nacional de Lima, (Perú)

La gira de León XIV a Chiclayo tiene una simbología personal y religiosa. El Papa rinde tributo a su pasado como el obispo Prevost, y ofrece su homenaje religioso a Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima y patrono del episcopado latinoamericano.

En este sentido, cuando el sol esté bajando en Chiclayo, tendrá un encuentro religioso en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Allí, Su Santidad recordará al arzobispo que murió en 1606, cuando recorría los pueblos olvidados por el rey Felipe III.

León XIV completará su agenda de hoy en Chiclayo con un cónclave religioso en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y una cena con con los sacerdotes de la diócesis en el Colegio Santo Toribio.

El Papa siente la necesidad de transmitir su experiencia pastoral, y por eso en cada una de las ciudades que visitó en Uruguay, Argentina y Perú, mantuvo encuentros personales con todos los representantes de la Iglesia Católica.

El papa León XIV visita Perú
El papa León XIV en Lima, (Perú)

También la visita a Chiclayo es una reivindicación personal de León XIV.

Cuando fue obispo de esa diócesis, tres hermanas denunciaron abusos sexuales cometidos por los sacerdotes Ricardo Yesquén y Eleuterio Vásquez. Los abusos sucedieron en 2004, y Prevost (el Papa) no estaba en Chiclayo.

Las denuncias de las tres hermanas ocurrieron con Prevost a cargo de la diócesis, quien hizo una profunda investigación y envió el caso al Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Sin embargo, en una maniobra para desacreditarlo, se publicó en Perú que Prevost había encubierto los delitos que se le imputaban a los sacerdotes Yesquén y Vázquez.

No era cierto.

Entonces, el Papa llegará a Chiclayo para ratificar su inocencia en un caso que inició cuando todavía no había llegado a América Latina.

Papa León XIV en caballo en Chiclayo
El Papa León XIV cuando era obispo en Chiclayo, (Perú)

Durante su paso por Chiclayo, León XIV insistirá con su defensa de los pobres, reclamará por una educación sólida para los jóvenes, exigirá que la economía esté favor de todos y rendirá tributo al papa Francisco.

El domingo, León XIV regresa de Chiclayo a Lima para concluir su gira histórica por América Latina.

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