¿Qué actividades cumplirá el papa León XIV en Chiclayo? Revisa las actividades del Santo Padre este viernes 13 al domingo 15 de noviembre

Durante una cobertura en vivo desde Chiclayo, un reportero de Willax Televisión entrevistó en un restaurante a Lucila Ramos, allegada del papa León XIV, quien recordó la relación que mantuvo con Robert Prevost antes de su partida a Roma.

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El papa León XIV desarrolla una intensa agenda pastoral en Chiclayo entre el viernes 13 y la mañana del domingo 15 de noviembre de 2026. Su visita a Lambayeque tiene un significado especial, pues regresa a la diócesis que estuvo bajo su responsabilidad antes de asumir el pontificado. Durante estos días, el Santo Padre participará en celebraciones religiosas multitudinarias, encuentros con representantes de la Iglesia, actividades con jóvenes y visitas a comunidades de la región.

La programación incluye una misa en las Pampas de Pimentel, un encuentro con el clero y representantes del mundo universitario, el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo y un viaje en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. También acudirá a Zaña para participar en un encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

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La permanencia del pontífice en Lambayeque concluirá el domingo 15, cuando partirá desde la Base Aérea de Chiclayo rumbo a Cusco. Desde allí continuará su viaje apostólico hacia Pucallpa, antes de regresar a Lima. El programa oficial de la Santa Sede detalla los horarios y lugares de cada actividad.

Una infografía de Infobae detalla las actividades litúrgicas y pastorales del papa León XIV durante su visita a las regiones peruanas de Lambayeque y Cajamarca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué actividades cumplirá el papa León XIV el viernes 13 de noviembre en Chiclayo?

La primera jornada del papa León XIV en Chiclayo comenzará con su llegada desde Lima. El vuelo partirá a las 7:40 a. m. desde la Base Aérea del Callao y tiene previsto aterrizar a las 9:10 a. m. en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en la capital de Lambayeque.

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Tras su arribo, el pontífice se trasladará hacia las Pampas de Pimentel para presidir la misa central de su visita a la región. Esta celebración, programada para las 10:30 a. m., reunirá a miles de fieles que esperan participar en uno de los principales acontecimientos religiosos de su recorrido por el norte del país.

La agenda continuará al mediodía con una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, ubicada en el distrito de La Victoria. El encuentro está previsto para las 12:40 p. m. y forma parte de las actividades pastorales que el Santo Padre cumplirá en la jurisdicción donde desarrolló parte de su trayectoria religiosa.

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Durante la tarde, León XIV se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. Esta actividad comenzará a las 4:30 p. m. y estará dedicada al encuentro con los representantes de la Iglesia.

Posteriormente, a las 5:45 p. m., el pontífice participará en una reunión con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT). La actividad permitirá el acercamiento con representantes de la comunidad académica y jóvenes.

La jornada concluirá con una cena privada con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo, programada para las 7:00 p. m. en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo. De esta manera, el primer día combinará una celebración multitudinaria, visitas religiosas y encuentros con distintos sectores de la comunidad.

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León XIV en Lambayeque: horarios de sus misas, visita a Santa Cruz de Succhabamba y despedida. Infografía Infobae.

¿A qué hora será la misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel?

La Santa Misa en las Pampas de Pimentel comenzará a las 10:30 a. m. del viernes 13 de noviembre. La celebración será uno de los momentos centrales de la visita de León XIV a Lambayeque y contará con la presencia de fieles provenientes de distintos puntos de la región y de otras jurisdicciones.

El pontífice llegará a Chiclayo a las 9:10 a. m. y se trasladará desde la Base Aérea hasta la explanada de Pimentel para presidir la eucaristía. La programación contempla la homilía del Santo Padre durante la celebración.

La expectativa por este encuentro está relacionada también con el vínculo que Robert Prevost mantuvo con Chiclayo antes de convertirse en papa. Su regreso a la ciudad representa una oportunidad para que los fieles vuelvan a encontrarse con quien fue obispo de esta diócesis y participó durante años en la vida pastoral de Lambayeque.

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Debido a la cantidad de asistentes prevista, la organización ha dispuesto controles y accesos para ordenar el ingreso. Los peregrinos deben revisar las indicaciones comunicadas por los responsables del evento y acudir con anticipación para evitar inconvenientes en los filtros de seguridad.

Un cronograma digital detalla los horarios de la misa en las Pampas de Pimentel y la visita a la capilla San Óscar Romero en Chiclayo.

¿Qué actividades realizará el Santo Padre el sábado 14 de noviembre?

El sábado 14 de noviembre, el papa León XIV iniciará su jornada en la Catedral de Santa María de Chiclayo, donde a las 8:00 a. m. presidirá el Rito de Coronación de la Virgen Inmaculada. Esta ceremonia religiosa será uno de los principales actos marianos de su visita a la región y contará con la homilía del Santo Padre.

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Luego de la actividad en la catedral, el pontífice se dirigirá a la Base Aérea de Chiclayo para abordar un helicóptero rumbo a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. La salida está programada para las 9:10 a. m. y su llegada al helipuerto de esa localidad está prevista para las 9:50 a. m.

A las 11:00 a. m. celebrará una Santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, donde se encontrará con las comunidades de esta zona. La actividad forma parte de su recorrido por las regiones vinculadas a la historia religiosa del norte peruano.

Después de la celebración, el papa emprenderá el retorno en helicóptero hacia Chiclayo. La salida desde Santa Cruz está programada para la 1:15 p. m., mientras que el aterrizaje en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo se ha previsto para las 2:00 p. m.

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La agenda del sábado continuará por la tarde en Zaña. A las 5:30 p. m., León XIV participará en un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo. La actividad se realizará en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo y contará con un discurso del pontífice.

De esta manera, la jornada comprenderá tres momentos principales: la coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo, la misa en Santa Cruz de Succhabamba y el encuentro de oración en Zaña.

León XIV en Lambayeque: horarios de sus misas, visita a Santa Cruz de Succhabamba y despedida. Infografía Infobae.

¿Cuándo visitará León XIV Santa Cruz de Succhabamba?

El papa León XIV visitará Santa Cruz de Succhabamba el sábado 14 de noviembre. El desplazamiento desde Chiclayo se realizará en helicóptero y comenzará a las 9:10 a. m., después de la ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

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Según el itinerario oficial de la Santa Sede, el pontífice llegará al helipuerto de Santa Cruz a las 9:50 a. m. y posteriormente se trasladará hasta la explanada donde celebrará una misa a las 11:00 a. m. La eucaristía incluirá una homilía del Santo Padre y permitirá su encuentro con los fieles de esta localidad cajamarquina.

La visita tiene un significado particular para las comunidades de la zona, que recibirán al pontífice durante una de las actividades centrales de su recorrido por el norte peruano. Tras la celebración, León XIV permanecerá en la localidad hasta la hora prevista para su retorno.

El helicóptero partirá desde Santa Cruz de Succhabamba a la 1:15 p. m. y llegará a Chiclayo aproximadamente a las 2:00 p. m. Desde allí, el papa continuará con las actividades programadas para la tarde en Lambayeque.

Un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú realiza maniobras en Chiclayo como parte de los preparativos para el traslado del papa León XIV hacia Cajamarca. (FAP)

¿Qué celebraciones religiosas encabezará el Papa durante su estancia?

Durante su permanencia en Lambayeque, León XIV presidirá distintas celebraciones y encuentros de carácter religioso. La primera será la misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, el viernes 13 de noviembre a las 10:30 a. m. Esta eucaristía será el acto central de su primer día en Chiclayo.

El sábado 14, el pontífice encabezará el Rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, a las 8:00 a. m. La ceremonia estará acompañada por una homilía y será uno de los principales actos marianos de la visita.

Ese mismo día, a las 11:00 a. m., celebrará una segunda misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. La actividad permitirá que las comunidades de Cajamarca participen de la visita pastoral del Santo Padre.

Finalmente, a las 5:30 p. m., acudirá al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, para un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar dedicado al santo. Aunque esta última actividad forma parte de las celebraciones religiosas de su estancia, el programa oficial la identifica específicamente como un encuentro de oración y no como una misa.

A estas actividades se suman los encuentros con representantes del clero, religiosos, seminaristas, jóvenes y universitarios previstos para el viernes en Chiclayo. El conjunto de la agenda refleja el carácter pastoral de su visita y el interés por mantener contacto con las comunidades religiosas y educativas.

La jornada incluirá reuniones con obispos peruanos y una celebración religiosa en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. Foto: TV Perú

¿Cuándo y cómo será la despedida del pontífice de Lambayeque?

La despedida de León XIV de Lambayeque se realizará la mañana del domingo 15 de noviembre. De acuerdo con el programa oficial, el papa partirá a las 7:50 a. m. desde la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en un vuelo con destino a Cusco.

Con esta salida concluirá su permanencia en Chiclayo, que comenzó el viernes 13 con su llegada desde Lima y comprendió actividades en Pimentel, La Victoria, el centro de la ciudad, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña.

La partida será por vía aérea y marcará el inicio de una nueva etapa de su recorrido por el país. A diferencia de los desplazamientos terrestres realizados durante su estancia en Lambayeque, el pontífice viajará en avión hacia Cusco, donde tiene programados encuentros con fieles y representantes de la piedad popular.

La agenda no contempla que León XIV regrese a Chiclayo después de sus actividades en Cusco y Pucallpa. Su recorrido continuará por estas dos ciudades antes de retornar a Lima el domingo por la noche.

Visita del papa León XIV a Chiclayo: así será su recorrido desde la Base Aérea hasta las Pampas de Pimentel. Captura: Gobierno Regional de Chiclayo.

¿Cuál será el siguiente destino del papa León XIV después de Chiclayo?

El siguiente destino del papa León XIV después de Chiclayo será Cusco, ciudad a la que llegará el domingo 15 de noviembre a las 10:00 a. m. Su vuelo partirá desde la Base Aérea de Chiclayo a las 7:50 a. m. y aterrizará en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

En Cusco, el pontífice participará a las 10:30 a. m. en un encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Posteriormente, a las 11:45 a. m., presidirá la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

La siguiente etapa será Pucallpa, en la región Ucayali. El avión partirá desde Cusco a la 1:05 p. m. y llegará al aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo a las 2:30 p. m.

A las 3:00 p. m., León XIV se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Más tarde, a las 4:45 p. m., celebrará una Santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

Finalmente, el Santo Padre partirá desde Pucallpa hacia Lima a las 7:05 p. m. y su llegada a la Base Aérea del Callao está prevista para las 8:20 p. m. Así continuará su visita apostólica al Perú, que contempla actividades en la capital antes de su despedida del país.

León XIV en Lambayeque: horarios de sus misas, visita a Santa Cruz de Succhabamba y despedida. Infografía Infobae.