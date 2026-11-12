Venta de viviendas nuevas en Lima y Callao creció 26% en 2026: se comercializaron más de 23.600 unidades

Aunque la oferta creció 10%, hasta las 58.315 unidades, el tiempo estimado para vender el inventario bajó de 27 a 20 meses. Foto: Andina

Guardar

La comercialización de viviendas nuevas en Lima Metropolitana y Callao mantuvo una tendencia al alza durante los primeros nueve meses de 2026. En ese periodo se concretaron 23.626 operaciones, frente a las 18.679 registradas entre enero y septiembre del año anterior, lo que representa un incremento de 26%, de acuerdo con el reporte Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP).

El crecimiento de las ventas estuvo acompañado por una mayor disponibilidad de inmuebles. El inventario promedio llegó a 58.315 unidades, un 10% más que en el periodo comparado. Pese a ello, la velocidad de comercialización aumentó y el plazo estimado para colocar las viviendas disponibles se redujo de 27 a 20 meses, un escenario que plantea nuevos desafíos para las empresas del sector.

PUBLICIDAD

Departamentos de dos y tres dormitorios concentran las ventas

Las preferencias de los compradores muestran una mayor concentración en determinados tipos de inmuebles. Según las cifras de CODIP, el 49,4% de las viviendas comercializadas entre enero y septiembre de 2026 fueron departamentos con superficies de entre 40 y 60 metros cuadrados. Asimismo, las unidades de dos y tres dormitorios representaron aproximadamente el 78% de las transacciones.

Por zonas, Lima Moderna destacó con 9.575 viviendas vendidas, cifra que supone un crecimiento de 32% respecto del mismo periodo de 2025. Estos resultados reflejan la importancia de identificar las características de la demanda para orientar las estrategias de comercialización de las inmobiliarias.

PUBLICIDAD

Según CODIP, el 49,4% de las viviendas vendidas fueron departamentos de 40 a 60 metros cuadrados, mientras que las unidades de dos y tres dormitorios concentraron el 78% de las operaciones. Foto: Revista Gana Más

El aumento de las operaciones también obliga a las desarrolladoras inmobiliarias a mejorar sus mecanismos de atención. El desafío no consiste únicamente en conseguir nuevos interesados, sino en responder sus consultas a tiempo, conocer los motivos que postergan sus decisiones y mantener el contacto hasta que puedan concretar una compra.

Inteligencia artificial busca mejorar la atención de potenciales compradores

La gestión de un elevado número de consultas mediante procedimientos manuales puede limitar la capacidad de respuesta de los equipos comerciales. A ello se suma el uso de diferentes plataformas que requieren actualizar información constantemente, lo que dificulta organizar los datos y reconocer las razones por las que algunos potenciales compradores abandonan el proceso.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Santiago Gallo Restrepo, director de Tecnología de VUUN AI, las inmobiliarias que administran sus contactos manualmente suelen comunicarse únicamente con entre el 30% y 50% de los interesados que reciben. En cambio, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial puede elevar la contactabilidad entre 60% y 80%, dependiendo del segmento, además de generar hasta 3,5 veces más citas con prospectos perfilados.

“Cuando la gestión de prospectos es manual, las inmobiliarias suelen contactar apenas entre el 30% y 50% de los leads que reciben. Con un sistema de inteligencia artificial como el nuestro, la contactabilidad puede aumentar entre 60% y 80%, dependiendo del segmento, y generar hasta 3,5 veces más citas con prospectos perfilados. Esto demuestra que el desafío no es solo generar más contactos, sino contar con procesos que permitan atenderlos y darles seguimiento oportunamente”, explica Gallo Restrepo.

PUBLICIDAD

Las inmobiliarias deben optimizar la atención y el seguimiento de interesados para concretar más ventas. Foto: Doomos

Estas tecnologías también pueden intervenir en diferentes momentos de la venta, desde el primer contacto hasta la coordinación de visitas. Mediante el análisis de las conversaciones, permiten reconocer las preguntas y objeciones más frecuentes de los interesados, información que puede servir para ajustar las decisiones de los departamentos comerciales y de marketing.

El representante de VUUN AI sostiene que estas soluciones deben complementar el trabajo de los vendedores y no sustituirlos. “Implementar inteligencia artificial no significa reemplazar al equipo comercial, sino darle herramientas para que pueda concentrarse en las interacciones que requieren criterio y acompañamiento. Al analizar las conversaciones con los potenciales compradores, las desarrolladoras pueden conocer mejor sus dudas, identificar qué está frenando su decisión y ajustar sus estrategias comerciales”, señala.

PUBLICIDAD