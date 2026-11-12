Perú

Papa León XIV pide al Perú anticiparse a los fenómenos naturales y fortalecer la prevención de desastres

El pontífice advirtió que conocer las características de cada territorio permite proteger mejor a la población. También pidió instituciones capaces de prevenir y actuar oportunamente cuando una vida esté en peligro

Discurso del papa León XIV en el Gran Teatro Nacional. (Foto: Vatican Media)
Discurso del papa León XIV en el Gran Teatro Nacional. (Foto: Vatican Media)
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El papa León XIV dedicó una parte de su primer discurso ante las autoridades peruanas a la prevención de desastres naturales y la responsabilidad de las instituciones frente a las emergencias. Durante su intervención en el Gran Teatro Nacional, el santo padre recordó que las características geográficas del país obligan a desarrollar estrategias para anticipar los riesgos y proteger a las comunidades que pueden resultar afectadas.

Su mensaje estuvo dirigido a las autoridades encargadas de la gestión pública y de la protección de la población, a quienes recordó que la solidaridad que muestran los ciudadanos durante las emergencias debe estar acompañada por instituciones preparadas para responder oportunamente.

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“Conocer cada territorio permite anticipar los riesgos de los fenómenos naturales y proteger mejor a la población”, manifestó León XIV.

La declaración fue parte de un pasaje de su discurso en el que abordó la relación entre el medioambiente, las actividades económicas y las condiciones geográficas del Perú. El pontífice recordó que los ríos de la Amazonía, las alturas andinas y el extenso litoral determinan la vida de numerosas comunidades.

Desde esa perspectiva, señaló que comprender las particularidades de cada territorio es indispensable para identificar amenazas y evitar que los fenómenos naturales se conviertan en tragedias.

El Santo Padre hizo un llamado a la responsabilidad del uso de las nuevas tecnologías, cuidar el medio ambiente y luchar por la paz

“Prevenir y actuar a tiempo cuando una vida corre peligro”

Uno de los fragmentos más importantes de su intervención estuvo relacionado con la responsabilidad de las instituciones frente a las emergencias.

“La solidaridad que los peruanos manifiestan ante las emergencias merece encontrar instituciones igualmente comprometidas, capaces de prevenir y de actuar a tiempo cuando una vida corre peligro”, expresó.

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Con estas palabras, el papa reconoció la capacidad de respuesta solidaria de los ciudadanos, pero también puso énfasis en la obligación de las instituciones de estar preparadas antes de que ocurra una emergencia.

En el Perú, los riesgos naturales pueden variar considerablemente de acuerdo con la región. Las lluvias intensas, inundaciones y huaicos representan amenazas recurrentes en distintas zonas de la costa y la sierra, mientras que las sequías, las heladas y otros eventos climáticos afectan a comunidades altoandinas.

En la Amazonía, las inundaciones y las variaciones en los niveles de los ríos pueden comprometer viviendas, cultivos, vías de comunicación y servicios básicos.

Por ello, la prevención requiere conocer las características de cada territorio y contar con información que permita tomar decisiones antes de que se produzcan daños.

Papa León XIV
Fiel a su posición sobre la inteligencia artificial, el papa León XIV incluyo unas palabras sobre esta en su primer discurso en Perú. - Crédito Pablo Porciuncula/AFP

El papel de la ciencia y la tecnología para anticipar riesgos

León XIV también destacó la importancia de aprovechar los avances científicos y tecnológicos para mejorar la capacidad de respuesta ante los fenómenos naturales.

“La ciencia y la tecnología ayudan a anticipar muchos de esos riesgos”, señaló.

Esta afirmación estuvo relacionada con las posibilidades que ofrecen las herramientas tecnológicas para identificar amenazas, mejorar los sistemas de vigilancia y facilitar la comunicación con las poblaciones expuestas.

Los sistemas de alerta temprana, los pronósticos meteorológicos, los mapas de riesgo y el monitoreo de las condiciones de los ríos son algunos de los instrumentos que permiten reducir la vulnerabilidad frente a las emergencias.

El pontífice también destacó que los avances científicos pueden contribuir a mejorar otros servicios esenciales, como la atención sanitaria y las oportunidades educativas para comunidades alejadas.

“Sus avances permiten también mejorar la atención sanitaria y acercar oportunidades educativas a comunidades alejadas”, añadió.

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