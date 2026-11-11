Fenómeno El Niño: estudiantes peruanos crean recubrimiento natural que conserva los limones hasta cinco días más y reduce las pérdidas agrícolas

a innovación peruana combina espirulina y goma xantana para formar una barrera protectora que reduce la deshidratación y conserva el peso, el color verde y la apariencia del limón - Créditos: Difusión.

Guardar

El fenómeno El Niño representa una amenaza para la producción y comercialización de alimentos en el Perú. El incremento de las temperaturas, las lluvias intensas y las posibles interrupciones de las vías de transporte pueden acelerar el deterioro de los productos agrícolas y generar mayores pérdidas para los productores. Frente a este escenario, un equipo peruano desarrolló una innovación que busca contribuir a la conservación de uno de los frutos más utilizados en la gastronomía nacional: el limón.

Se trata de SpiruCoat, un recubrimiento ecológico elaborado a base de espirulina y goma xantana que permite prolongar la vida útil del limón después de su cosecha. La propuesta busca reducir la deshidratación, conservar el peso y mantener el color verde del fruto durante su almacenamiento y traslado hacia los mercados. De acuerdo con sus desarrolladores, esta tecnología podría extender su conservación hasta cinco días adicionales.

PUBLICIDAD

El proyecto fue desarrollado por un equipo multidisciplinario integrado por Jorge Alfredo Ninantay Alza y Kiyomi Judith Takahashi Argandoña, ambos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC); Adriana Herrera Vivas, de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Ingeniería; y Jefferson Figueroa Pérez y Daniel Ernesto Fernández Risso, estudiantes de Ingeniería Ambiental de la misma casa de estudios.

La iniciativa cobra especial importancia ante los efectos que pueden generar las condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño, debido a que las altas temperaturas aceleran el deterioro de los cítricos y las lluvias pueden dificultar su distribución desde las zonas productoras. En ese contexto, contar con alternativas que permitan conservar los alimentos durante más tiempo ayudaría a reducir las mermas y brindar mayores oportunidades de comercialización a los agricultores.

PUBLICIDAD

En entrevista con Infobae Perú, Jorge Alfredo Ninantay Alza explicó cómo funciona este recubrimiento, cuáles son los resultados obtenidos en las primeras pruebas y qué desafíos enfrenta el equipo para llevar esta tecnología a una mayor escala. La propuesta obtuvo el primer lugar en la competencia tecnológica Disruptón 2026, organizada por la UTEC.

SpiruCoat, un recubrimiento ecológico desarrollado por estudiantes de la UTEC, busca prolongar hasta cinco días adicionales la conservación del limón frente a los efectos del fenómeno El Niño - Créditos: Difusión.

¿Cómo surgió la idea de desarrollar SpiruCoat y qué problema identificaron en lacadena de comercialización del limón que los llevó a crear esta tecnología?

SpiruCoat nació a partir de la preocupación por las pérdidas que sufren los productores de limón después de la cosecha, especialmente durante el transporte y la comercialización. Observamos que muchos frutos se deterioran debido a los golpes que reciben durante su traslado, así como por la aparición de bacterias y hongos favorecidos por las condiciones de almacenamiento y transporte.

PUBLICIDAD

Además, los limones pierden humedad, peso y calidad visual antes de llegar a los mercados. Frente a este problema, desarrollamos un recubrimiento de origen natural que actúa como una barrera protectora sobre la superficie del fruto, ayudando a conservar mejor su calidad y aumentar el tiempo que permanece apto para la venta.

En el contexto del actual fenómeno El Niño, ¿qué importancia adquiere el desarrollo de tecnologías que permitan conservar por más tiempo los productos agrícolas?

Eventos climáticos como el Fenómeno El Niño suelen estar acompañados de incrementos de temperatura y alteraciones en las condiciones de humedad, factores que pueden acelerar los procesos fisiológicos de los frutos después de la cosecha. En el caso del limón, las altas temperaturas pueden acelerar su deterioro, reduciendo el tiempo disponible para su comercialización y aumentando las pérdidas a lo largo de la cadena de suministro.

PUBLICIDAD

A ello se suman las posibles interrupciones en las vías de transporte y distribución ocasionadas por las lluvias intensas e inundaciones. En este contexto, tecnologías como SpiruCoat adquieren especial relevancia, ya que buscan prolongar la vida útil comercial del limón, conservar características como su color verde y peso, y reducir las mermas, brindando a losagricultores y comerciantes un mayor margen de tiempo para distribuir y vender sus productos.

Sin embargo, su importancia no termina en la comercialización. El Fenómeno El Niño también puede comprometer la disponibilidad de alimentos y generar escenarios de escasez y encarecimiento de productos agrícolas. Frente a ello, prolongar la conservación del limón incluso después de su compra, desde los mercados hasta los hogares, permitiría a las familias aprovecharlo durante más tiempo y reducir el desperdicio alimentario.

PUBLICIDAD

De esta manera, SpiruCoat tiene el potencial de contribuir no solo a proteger los ingresos de los productores, sino también a fortalecer la seguridad alimentaria y la resiliencia de la cadena de abastecimiento frente a eventos climáticos extremos.

Las altas temperaturas y las lluvias intensas asociadas a El Niño pueden acelerar el deterioro de los cítricos y dificultar su traslado hacia los mercados, lo que incrementa las pérdidas de los agricultores - Créditos: Difusión.

¿Cómo funciona SpiruCoat y de qué manera logra prolongar hasta cinco días adicionales la vida útil del limón?

SpiruCoat forma una fina capa protectora sobre la superficie del limón que reduce la pérdida de humedad durante el almacenamiento y transporte. Esta barrera ayuda a conservar el peso, la apariencia y el color característico del fruto por más tiempo. La formulación emplea goma xantana para aportar viscosidad y estabilidad al recubrimiento, mientras que la espirulina aporta compuestos de interés biológico como bioactivos, antioxidantes y antifungicos.

PUBLICIDAD

Gracias a ello, el limón mantiene durante más tiempo sus características comerciales y puede extender su vida útil cinco días adicionales, aunque recientes experimentos integrados de laboratorio y campo nos dan indicios de que SpiruCoat puede conservar por aún más días la calidad y las principales propiedades del limón, por lo que seguiremos en constantes testeos para validar el impacto total.

¿Qué pruebas han realizado para comprobar la efectividad del recubrimiento y qué resultados han obtenido hasta el momento?

Hemos realizado pruebas de laboratorio y ensayos de campo con productores de Tumbes. En laboratorio observamos que los limones tratados con SpiruCoat registraron una pérdida de peso de 6,46 %, frente al 12,46 % del grupo de limones sin recubrimiento, lo que evidencia una menor deshidratación y una mejor conservación del fruto. Además, los limones tratados mantuvieron por más tiempo su color verde y presentaron un proceso de deterioro más lento.

PUBLICIDAD

En las evaluaciones de campo también comparamos la merma comercial entre limones tratados y no tratados, encontrando que SpiruCoat logró reducirla en aproximadamente un 31 %.

Asimismo, los frutos tratados mostraron una menor pérdida de peso y una mayor proporción de limones aptos para la venta al final del período de evaluación. Para medir la efectividad del recubrimiento utilizamos indicadores como pérdida de peso, color, pH, grados Brix y aceptación sensorial, los cuales evidenciaron una mejora en la conservación de los frutos recubiertos con SpiruCoat.

El equipo también investiga el potencial de la ficocianina, un pigmento de la espirulina que podría funcionar como indicador visual para advertir sobre el deterioro del limón mediante cambios de color - Créditos: Difusión.

¿Han evaluado cómo podrían influir las condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño en la conservación de los limones tratados con SpiruCoat?

Actualmente SpiruCoat ha sido probado principalmente en condiciones cálidas y templadas. Como parte de las siguientes etapas del proyecto, planeamos evaluar su desempeño en ambientes con mayor humedad, con temperaturas más altas y también en condiciones de refrigeración que simulen procesos de exportación. Estas pruebas permitirán entender mejor cómo responde el recubrimiento ante escenarios climáticos más exigentes, incluidos aquellos que podrían presentarse durante eventos asociados a El Niño.

PUBLICIDAD

¿De qué manera esta innovación podría ayudar a reducir las pérdidas de limón que se producen durante su traslado desde las zonas productoras hasta los mercados?

SpiruCoat permite que una mayor proporción de limones llegue en condiciones aptas para la venta. La capa delgada de SpiruCoat no solo actúa para minimizar la deshidratación, sino también para proteger al limón de las especies reactivas de oxígeno (o radicales libres) presentes en el ambiente que promueven la oxidación del limón y, por ende, la pérdida de sus bioactivos clave que conservan sus propiedades. Esto reduce la merma que ocurre durante el transporte y almacenamiento, mejora la rentabilidad de los agricultores y facilita el acceso a mercados más distantes, tanto dentro del Perú como en países vecinos interesados en adquirir el producto.

¿Qué papel cumple la spirulina en la composición del recubrimiento y cuáles son sus propiedades que buscan aprovechar?

La espirulina es uno de los componentes principales de SpiruCoat y destaca por su contenido de compuestos bioactivos, como la ficocianina, los carotenoides y otros pigmentos naturales, a los que la literatura científica atribuye propiedades antioxidantes y actividad antimicrobiana.

Estas propiedades resultan de especial interés para la conservación poscosecha, ya que contribuyen a reducir procesos de deterioro asociados con la oxidación y el desarrollo de microorganismos, favoreciendo la conservación de la calidad del limón durante su almacenamiento y transporte.

En SpiruCoat buscamos aprovechar este potencial bioactivo mediante su incorporación en un recubrimiento comestible en combinación con la goma xantana tras un proceso complejo de producción en laboratorio. Nuestro objetivo es conservar por más tiempo características comerciales del limón sutil, especialmente su color verde, peso y calidad general.

Si bien existen investigaciones científicas que respaldan el potencial de la espirulina en aplicaciones de conservación alimentaria, actualmente nos encontramos realizando pruebas experimentales para evaluar su efectividad específica en el limón y determinar en qué medida contribuye a prolongar su vida útil.

¿Cómo funcionaría el sistema de cambio de color mediante la ficocianina y quéinformación permitiría conocer sobre el estado de conservación del limón?

- La ficocianina, uno de los pigmentos presentes en la spirulina, tiene el potencial de actuar como un indicador natural. La propuesta en evaluación consiste en que los cambios de color del pigmento puedan asociarse a variaciones en las condiciones del fruto durante el almacenamiento. De validarse experimentalmente, este sistema permitiría brindar información visual sobre el estado de conservación del limón y advertir de manera sencilla posibles señales de deterioro o pérdida de calidad. Esta funcionalidad se encuentra aún en fase de investigación.

¿Cuáles son los principales desafíos técnicos y económicos que deben superar para producir SpiruCoat a mayor escala y comercializarlo?

Entre los principales desafíos se encuentran obtener los registros sanitarios correspondientes ante entidades como Senasa y Digesa, avanzar en el proceso de protección intelectual mediante una patente, estandarizar el proceso productivo, validar el desempeño del recubrimiento en distintos ambientes climáticos y desarrollar un sistema de aplicación eficiente. También es necesario evaluar la viabilidad económica a gran escala en alianza con más mercados a nivel nacional e internacional.

¿Consideran que esta tecnología podría aplicarse a otros productos agrícolas peruanos? ¿Qué cultivos tienen previsto evaluar después del limón?

- Sí. Uno de los objetivos del proyecto es explorar la aplicación de SpiruCoat en otros productos agrícolas, aprovechando su capacidad para reducir pérdidas poscosecha. En una primera etapa se evaluarán otras variedades de limón y cítricos, y posteriormente otro tipo de frutas. Actualmente las investigaciones exploratorias buscan identificar qué productos podrían beneficiarse más de este tipo de recubrimiento natural.