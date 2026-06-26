Promperú otorga la licencia de Marca Perú al Qhapaq Ñan, Patrimonio Mundial de la Unesco

La Marca Perú continúa sumando aliados para fortalecer la promoción del patrimonio nacional. En esta oportunidad, Promperú otorgó la licencia de uso de la marca a la Comisión Nacional Qhapaq Ñan, en reconocimiento a su labor en la conservación, puesta en valor y difusión de uno de los legados culturales más importantes del país.
Según información difundida por Andina Noticia, con esta incorporación al Programa de Licenciatarios de la Marca Perú, se busca reforzar la promoción de la riqueza histórica, cultural y paisajística del Qhapaq Ñan, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 2014. La alianza permitirá impulsar iniciativas orientadas a difundir este sistema vial andino entre públicos nacionales e internacionales.
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De acuerdo con Promperú, la entrega de la licencia también contribuirá a consolidar la imagen del Perú como un destino que preserva y promueve su herencia cultural, fortaleciendo el posicionamiento del país a través de uno de sus principales símbolos históricos.
Impulso al turismo y cultura
Promperú destacó que el Qhapaq Ñan representa mucho más que una extensa red de caminos ancestrales. A lo largo de su recorrido integra paisajes, tradiciones, expresiones culturales y experiencias que reflejan la diversidad del territorio peruano.
Asimismo, señaló que este patrimonio ofrece oportunidades para desarrollar actividades como trekking, observación de paisajes, rutas fotográficas y turismo vivencial, promoviendo un modelo de turismo sostenible y descentralizado que beneficia a distintas comunidades vinculadas al antiguo camino andino.
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De acuerdo con información difundida por Andina Noticias, estas experiencias permiten a los visitantes conocer de cerca la autenticidad del país, al tiempo que impulsan el desarrollo turístico en diversas regiones mediante la conservación de su patrimonio cultural.
12 años como Patrimonio Mundial
La entrega de la licencia también coincide con los 12 años de la inscripción del Qhapaq Ñan en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, reconocimiento obtenido el 21 de junio de 2014 por su extraordinario valor cultural e histórico.
Promperú señaló que, desde entonces, el sistema vial andino se ha consolidado como uno de los principales referentes de la herencia histórica peruana, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad nacional y al posicionamiento internacional del país.
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Según Andina Noticias, la institución resaltó que el reconocimiento otorgado a la Comisión Nacional Qhapaq Ñan pone en valor el trabajo que realiza para preservar este legado y difundir la riqueza cultural asociada a los antiguos caminos incas.
Más de 1.330 licenciatarios
Con esta incorporación, la Comisión Nacional Qhapaq Ñan pasa a formar parte de los más de 1,330 licenciatarios que integran el programa de la Marca Perú, conformado por empresas, instituciones y organizaciones vinculadas a sectores como turismo, exportaciones, gastronomía, servicios y cultura.
Promperú explicó que esta red de aliados estratégicos busca proyectar la riqueza cultural, histórica y turística del país, además de fortalecer la identificación de los peruanos con sus principales expresiones patrimoniales y mejorar el posicionamiento del Perú en el ámbito internacional.
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La ceremonia de entrega de la licencia se realizó el 24 de junio y contó con la participación de Alberto Martorell Carreño, secretario técnico de la Comisión Nacional Qhapaq Ñan; Carla Urbano Donayre, jefa de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País de Promperú; además de representantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín e invitados de ambas instituciones.
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