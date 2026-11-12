Papa León XIV interrumpió su ingreso al Arzobispado de Lima para acercarse a dos policías y darles su bendición

El Papa León XIV es recibido con honores en el Arzobispado, pero antes de ingresar dos policías se acercan y él los saluda efusivamente dándoles la bendición

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El papa León XIV protagonizó un breve momento durante su llegada al Palacio Arzobispal de Lima, este jueves 12 de noviembre, en el segundo día de su visita apostólica al Perú. Antes de ingresar al recinto religioso, el pontífice interrumpió por unos instantes su recorrido para acercarse a dos efectivos policiales que se encontraban en el lugar.

El encuentro quedó registrado en video. En las imágenes se observa al líder de la Iglesia católica intercambiar algunas palabras con ambos agentes, estrecharles la mano y darles su bendición. Tras el saludo, continuó su camino para participar en las actividades programadas en el Arzobispado.

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Aunque se desconoce la identidad de los agentes, así como el mensaje que intercambiaron con el líder católico, lo cierto es que este breve encuentro reflejó la cercanía que León XIV mantiene con el pueblo peruano. El pontífice hizo una pausa en medio del recibimiento protocolar para acercarse a los efectivos, saludarlos personalmente y brindarles su bendición.

¿Qué actividades cumple el papa León XIV este jueves 12 de noviembre?

La visita al Palacio Arzobispal forma parte de las actividades del segundo día de la visita apostólica de León XIV al Perú. Durante la mañana, el Papa se reunió con los obispos peruanos en la capilla del recinto, donde dirigió un mensaje sobre la unidad y la misión de la Iglesia.

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Su agenda también contempla actividades en la Basílica Catedral de Lima y un encuentro con representantes de la sociedad en la explanada frente a la Catedral, en el Centro Histórico.

El papa León XIV saluda a dos oficiales de la policía frente a fotógrafos y asistentes en la ciudad de Lima. (TV Perú)

Las actividades continuarán durante la tarde. A las 18:00 horas, el Papa tiene previsto participar en una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. Posteriormente, a las 20:00 horas, asistirá a una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Itinerario para el resto de su estadía en Perú

Después de cumplir sus actividades en Lima este jueves 12 de noviembre, el papa León XIV continuará su visita apostólica por otras regiones del país. El recorrido incluye encuentros religiosos, celebraciones eucarísticas y reuniones con jóvenes, comunidades católicas y representantes de los pueblos amazónicos. Su estadía concluirá el lunes 16 de noviembre, con una misa en Lima y su posterior retorno a Roma.

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Viernes 13 de noviembre: Chiclayo

07:40 horas: salida desde la Base Aérea del Callao hacia Chiclayo.

09:10 horas: llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

10:30 horas: santa misa en la explanada frente a las Pampas de Pimentel.

12:40 horas: visita privada a la capilla San Óscar A. Romero.

16:30 horas: encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario Nuestra Señora de la Paz.

17:45 horas: encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

19:00 horas: cena con sacerdotes de la diócesis de Chiclayo.

Sábado 14 de noviembre: Chiclayo y Cajamarca

08:00 horas: rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

09:10 horas: salida en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

11:00 horas: santa misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

13:15 horas: retorno en helicóptero a Chiclayo.

17:30 horas: encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario del mismo nombre.

Domingo 15 de noviembre: Cusco y Pucallpa

07:50 horas: salida de Chiclayo hacia Cusco.

10:00 horas: llegada al aeropuerto de Cusco.

10:30 horas: encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

11:45 horas: rezo del Ángelus en la plaza frente a la Basílica Catedral de Cusco.

13:05 horas: salida hacia Pucallpa.

14:30 horas: llegada a Pucallpa.

15:00 horas: encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

16:45 horas: santa misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

19:05 horas: salida hacia Lima, donde está prevista su llegada a las 20:20 horas.

Lunes 16 de noviembre: Lima y Callao

08:30 horas: visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao.

10:30 horas: santa misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

13:15 horas: ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao.

13:45 horas: salida del avión papal con destino a Roma.

El itinerario comprende actividades en cinco regiones y la provincia constitucional del Callao, con una agenda que combina celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la población peruana.