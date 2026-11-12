Papa León XIV en Lima: cierres, desvíos y cambios en el transporte público para hoy, 12 de noviembre

La Municipalidad de Lima restringe el acceso al Centro Histórico desde las 5:00 horas únicamente para personas acreditadas. (ATU/EFE)

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La visita del papa León XIV a la capital implica cierres de vías, modificaciones en rutas de buses y restricciones de acceso en zonas del Centro Histórico de Lima, la Plaza de Armas y los alrededores del Estadio Nacional durante este jueves 12 de noviembre.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios del Metropolitano, los corredores complementarios y el AeroDirecto Centro aplicarán desvíos temporales por las restricciones vehiculares previstas para la jornada. La entidad recomendó a los pasajeros planificar sus traslados, usar rutas alternas y consultar sus canales oficiales antes de iniciar el viaje.

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En el Centro Histórico, la Municipalidad de Lima dispuso el cierre de vías desde el miércoles 11 de noviembre a las 12:00 horas. Para este jueves 12, las restricciones se amplían desde las 5:00 horas y el ingreso queda habilitado únicamente para personas acreditadas.

La Municipalidad de Lima restringe el acceso al Centro Histórico desde las 5:00 horas únicamente para personas acreditadas. (Municipalidad de Lima)

Centro Histórico con acceso restringido

Los cierres están relacionados con las actividades previstas en la Plaza de Armas, donde se realizará uno de los encuentros vinculados con la visita del pontífice. El mapa difundido por la Municipalidad de Lima delimita un perímetro de control en el cuadrante del Centro Histórico, con rutas diferenciadas para ingreso, salida y circulación restringida.

El acceso peatonal hacia la Plaza de Armas estará delimitado por el jirón Conde de Superunda y el jirón de la Unión. La información oficial también identifica corredores de transporte que mantendrán circulación en las vías cercanas, además de tramos con restricción a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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En esa zona, el Corredor Azul y el Corredor Morado presentan ajustes en sus recorridos. La ATU señaló que el primero en mención circula por las avenidas Abancay, Alfonso Ugarte y Garcilaso de la Vega. Mientras que el otro mantiene su recorrido habitual por la avenida Abancay.

Las unidades del Corredor Azul que cruzan el área afectada por el cierre del puente Santa Rosa, en ambos sentidos, son desviadas por la avenida Pizarro. Luego continúan por la avenida Alfonso Ugarte y la avenida Nicolás de Piérola, conocida como Colmena, antes de retomar su recorrido regular.

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El plan vial establece áreas de estacionamiento para buses en los alrededores de la Plaza Manco Cápac y la avenida Isabel la Católica. (Municipalidad de Lima)

Metropolitano modifica rutas y cierra estaciones

Los cambios alcanzan al Metropolitano, cuyos servicios regulares y expresos circularán únicamente por la avenida Alfonso Ugarte debido a las restricciones en el centro de la ciudad.

La ATU precisó que los servicios Expresos y la ruta D mantendrán su circulación regular por las avenidas España y Alfonso Ugarte. La ruta C llegará solo hasta la estación Central. La ruta A circulará por la avenida Alfonso Ugarte y tendrá como única parada la estación Quilca.

Además, permanecerán cerradas temporalmente las estaciones Lampa, Emancipación, Colmena, jirón de la Unión, Tacna y Castilla. Los usuarios deberán considerar estos cierres al momento de planificar sus desplazamientos hacia el Centro Histórico.

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La entidad también indicó que, ante las modificaciones temporales en la circulación vehicular, los pasajeros deben tomar previsiones para evitar contratiempos durante el día.

El Metropolitano cierra seis estaciones del centro de Lima y concentra sus servicios en la avenida Alfonso Ugarte. (ATU)

AeroDirecto Centro se desvía

El servicio AeroDirecto Centro también registra cambios este jueves. La ATU comunicó que los buses modificaron su trayecto a causa del cierre de la avenida Nicolás de Piérola.

Las unidades realizan un desvío por la Plaza Dos de Mayo. El paradero inicial y final del servicio se estableció de forma temporal en el jirón Ascope.

La medida afecta a los pasajeros que usan esta ruta para desplazarse desde el Centro Histórico hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez o en sentido contrario. La ATU pidió a los usuarios mantenerse atentos a las indicaciones del personal desplegado en campo.

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El servicio AeroDirecto Centro traslada su paradero terminal al jirón Ascope por el desvío en la Plaza Dos de Mayo. (MTC)

Rutas y paraderos para la Plaza de Armas

La información difundida para el encuentro en la Plaza de Armas identifica rutas de transporte próximas al perímetro de seguridad. Los pasajeros del Metropolitano podrán utilizar las estaciones Tacna y jirón de la Unión como referencias dentro del área central, aunque ambas figuran entre las estaciones cerradas temporalmente en el reporte de la ATU.

El mapa oficial también ubica paraderos activos del Corredor Azul en el jirón Callao y el jirón Moquegua, además de puntos del Corredor Morado en el jirón Amazonas y el jirón Cuzco. Los accesos hacia la Plaza de Armas estarán delimitados para el tránsito peatonal.

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En los alrededores, las rutas del Corredor Azul y del Corredor Morado aparecen como alternativas de conexión con zonas cercanas al Centro Histórico. La circulación de estas unidades estará sujeta a las restricciones y desvíos establecidos durante la jornada.

La estación Estadio Nacional del Metropolitano funciona como punto de llegada para las actividades en el recinto deportivo. (ATU)

Estadio Nacional tendrá paraderos autorizados

El encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional contará con un esquema diferenciado de transporte. La estación Estadio Nacional del Metropolitano figura como uno de los puntos de llegada al recinto, ubicado junto a la Vía Expresa.

El plano oficial señala paraderos autorizados del Corredor Azul en la avenida Arequipa, al oeste del estadio. En la zona este, el Corredor Morado mantiene puntos de parada a lo largo de la avenida Manco Cápac.

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Cobertura informativa sobre el desplazamiento del papa León XIV a bordo del papamóvil por las calles del Cercado de Lima. La caravana avanza escoltada por vehículos de seguridad y agentes motorizados mientras el público se congrega a los lados de la avenida. Durante el trayecto, el pontífice realiza saludos a las personas reunidas a lo largo de la vía pública.

También se habilitaron dos zonas de estacionamiento para buses. Una está destinada a unidades con dirección hacia Ate y se ubica cerca de la Plaza Manco Cápac. La otra corresponde a buses con rumbo a Miraflores, Surco, Villa El Salvador y otras zonas, en el sector próximo a la avenida Isabel la Católica.

Los usuarios del transporte público deberán verificar los cambios antes de salir, debido a que los cierres y desvíos estarán vinculados con las actividades programadas por la llegada del papa León XIV a Lima.