Esposo de Estrella Torres aparece en app de citas, pero asegura que es IA: “Ahora hay tanta tecnología”

El programa Magaly TV La Firme emitió un informe sobre el hallazgo de un perfil verificado a nombre de Rafael, correspondiente a Kevin Salas, esposo de la cantante Estrella Torres, en la aplicación de citas Badoo. Durante la investigación televisiva, los reporteros contrastaron el proceso de autenticación biométrica de la plataforma. Al ser consultado sobre la cuenta activa, Salas negó su uso y sugirió que su imagen pudo haber sido recreada mediante inteligencia artificial.

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Kevin Salas negó que use aplicaciones de citas luego de que Magaly TV La Firme expusiera un perfil de Badoo registrado con el nombre de Rafael, que coincide con su segundo nombre. El esposo de Estrella Torres sostuvo que se trata de una suplantación y planteó que una herramienta de inteligencia artificial pudo haber sido utilizada para validar la cuenta.

El informe se originó a partir del mensaje de una seguidora del programa, quien alertó sobre la existencia del perfil. El equipo periodístico creó una cuenta con identidad femenina para revisar la aplicación y confirmar si el supuesto usuario aparecía entre las sugerencias.

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La cuenta mostrada en televisión llamó la atención porque figuraba como verificada. Para Magaly Medina, ese detalle ponía en discusión la explicación de Salas, ya que el proceso de validación de Badoo requiere una comprobación de identidad.

Consultado por el reportero, Kevin Salas rechazó de forma tajante cualquier vínculo con esa cuenta. “No, yo no uso ningún aplicativo, yo estoy casado, tú sabes, eso es fake, yo no uso aplicativo”, respondió durante una llamada telefónica difundida por el espacio de ATV.

El programa de televisión Magaly TV La Firme presenta capturas de pantalla de un perfil de la aplicación Badoo con la imagen del esposo de Estrella Torres.

Al ser interrogado sobre la verificación que exhibía el perfil, el empresario insistió en que las herramientas digitales permiten producir contenido que parece auténtico. “Puede ser con un video con una foto de inteligencia artificial, ahora hay tanta tecnología”, afirmó.

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Su versión apuntó a una posible suplantación digital. El programa, en cambio, remarcó que la cuenta llevaba el nombre Rafael y utilizaba imágenes que corresponderían al esposo de la cantante.

Salas también defendió su relación con Estrella Torres y afirmó que comparten habitualmente sus actividades. “Yo ando con mi esposa de arriba abajo”, señaló. Después agregó que ella incluso tiene acceso a sus conversaciones: “Ella a veces responde mis mensajes, ella jamás ha visto algo extraño”.

El programa televisivo Magaly TV La Firme difunde una declaración de Kevin Salas sobre la presencia de su fotografía en una aplicación de citas.

El esposo de la artista sostuvo que llevan cinco años de relación y negó que hayan atravesado una separación durante ese periodo. La pareja suma tres años de matrimonio.

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Estrella Torres dijo que antes detectaron a otra persona que se hacía pasar por Kevin Salas

La posición de Estrella Torres coincidió con la defensa de su esposo. La intérprete aseguró que esta no sería la primera vez que una persona utiliza la identidad de Kevin Salas en plataformas digitales.

La exintegrante de Corazón Serrano relató que una amiga le mostró, tiempo atrás, conversaciones con una persona que decía ser su pareja. “No es la primera vez que me pasa”, expresó ante las consultas de Magaly TV La Firme.

Según explicó la cantante, Salas estaba a su lado cuando recibió esa alerta. Por esa razón, le pidió a su amiga que continuara el intercambio con el supuesto perfil para confirmar que no se trataba de él.

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Una captura de mensajes emitida por el programa Magaly TV La Firme presenta la respuesta de Estrella Torres ante la presunta cuenta de su esposo en una aplicación de citas.

Estrella Torres remitió al programa pruebas de aquel antecedente. El reportero aclaró, sin embargo, que ese caso no estaba relacionado con Badoo y que el perfil investigado ahora reunía otros elementos que llevaron al espacio a poner el tema al aire.

Entre ellos, el informe destacó que la cuenta contenía tres fotografías de Kevin Salas que no aparecen en su perfil público de Instagram. El programa sostuvo que esas imágenes sí pertenecen al empresario, aunque él mantuvo su negativa sobre el uso de aplicaciones de citas.

La cantante respondió además por WhatsApp a uno de los integrantes del programa y dejó en claro su respaldo a su pareja. “No es Renato Rossini... soy una señora casada y con el mejor esposo”, escribió.

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El caso quedó marcado por dos posiciones. Mientras Magaly TV La Firme puso el foco en la verificación del perfil y las fotos incluidas en la cuenta, Kevin Salas y Estrella Torres señalaron que podría tratarse de una suplantación mediante inteligencia artificial.