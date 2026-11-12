Perú

Esposo de Estrella Torres aparece en app de citas, pero asegura que es IA: “Ahora hay tanta tecnología”

Kevin Salas aseguró que no tiene ningún perfil de este tipo y resalta que tiene 5 años de casado y nunca se ha separado de la cantante

El programa Magaly TV La Firme emitió un informe sobre el hallazgo de un perfil verificado a nombre de Rafael, correspondiente a Kevin Salas, esposo de la cantante Estrella Torres, en la aplicación de citas Badoo. Durante la investigación televisiva, los reporteros contrastaron el proceso de autenticación biométrica de la plataforma. Al ser consultado sobre la cuenta activa, Salas negó su uso y sugirió que su imagen pudo haber sido recreada mediante inteligencia artificial.
Guardar

Kevin Salas negó que use aplicaciones de citas luego de que Magaly TV La Firme expusiera un perfil de Badoo registrado con el nombre de Rafael, que coincide con su segundo nombre. El esposo de Estrella Torres sostuvo que se trata de una suplantación y planteó que una herramienta de inteligencia artificial pudo haber sido utilizada para validar la cuenta.

El informe se originó a partir del mensaje de una seguidora del programa, quien alertó sobre la existencia del perfil. El equipo periodístico creó una cuenta con identidad femenina para revisar la aplicación y confirmar si el supuesto usuario aparecía entre las sugerencias.

PUBLICIDAD

La cuenta mostrada en televisión llamó la atención porque figuraba como verificada. Para Magaly Medina, ese detalle ponía en discusión la explicación de Salas, ya que el proceso de validación de Badoo requiere una comprobación de identidad.

Consultado por el reportero, Kevin Salas rechazó de forma tajante cualquier vínculo con esa cuenta. “No, yo no uso ningún aplicativo, yo estoy casado, tú sabes, eso es fake, yo no uso aplicativo”, respondió durante una llamada telefónica difundida por el espacio de ATV.

Tres capturas de un perfil de Badoo con la foto de un hombre frente al espejo y un rótulo televisivo en la parte inferior
El programa de televisión Magaly TV La Firme presenta capturas de pantalla de un perfil de la aplicación Badoo con la imagen del esposo de Estrella Torres.

Al ser interrogado sobre la verificación que exhibía el perfil, el empresario insistió en que las herramientas digitales permiten producir contenido que parece auténtico. “Puede ser con un video con una foto de inteligencia artificial, ahora hay tanta tecnología”, afirmó.

PUBLICIDAD

Su versión apuntó a una posible suplantación digital. El programa, en cambio, remarcó que la cuenta llevaba el nombre Rafael y utilizaba imágenes que corresponderían al esposo de la cantante.

Salas también defendió su relación con Estrella Torres y afirmó que comparten habitualmente sus actividades. “Yo ando con mi esposa de arriba abajo”, señaló. Después agregó que ella incluso tiene acceso a sus conversaciones: “Ella a veces responde mis mensajes, ella jamás ha visto algo extraño”.

Hombre sonriendo al hablar por teléfono celular junto a textos informativos sobre un fondo violeta y logotipos de programas de televisión
El programa televisivo Magaly TV La Firme difunde una declaración de Kevin Salas sobre la presencia de su fotografía en una aplicación de citas.

El esposo de la artista sostuvo que llevan cinco años de relación y negó que hayan atravesado una separación durante ese periodo. La pareja suma tres años de matrimonio.

Estrella Torres dijo que antes detectaron a otra persona que se hacía pasar por Kevin Salas

La posición de Estrella Torres coincidió con la defensa de su esposo. La intérprete aseguró que esta no sería la primera vez que una persona utiliza la identidad de Kevin Salas en plataformas digitales.

La exintegrante de Corazón Serrano relató que una amiga le mostró, tiempo atrás, conversaciones con una persona que decía ser su pareja. “No es la primera vez que me pasa”, expresó ante las consultas de Magaly TV La Firme.

Según explicó la cantante, Salas estaba a su lado cuando recibió esa alerta. Por esa razón, le pidió a su amiga que continuara el intercambio con el supuesto perfil para confirmar que no se trataba de él.

Captura de pantalla de una conversación de mensajería con Estrella Torres junto al rótulo televisivo del programa Magaly TV La Firme
Una captura de mensajes emitida por el programa Magaly TV La Firme presenta la respuesta de Estrella Torres ante la presunta cuenta de su esposo en una aplicación de citas.

Estrella Torres remitió al programa pruebas de aquel antecedente. El reportero aclaró, sin embargo, que ese caso no estaba relacionado con Badoo y que el perfil investigado ahora reunía otros elementos que llevaron al espacio a poner el tema al aire.

Entre ellos, el informe destacó que la cuenta contenía tres fotografías de Kevin Salas que no aparecen en su perfil público de Instagram. El programa sostuvo que esas imágenes sí pertenecen al empresario, aunque él mantuvo su negativa sobre el uso de aplicaciones de citas.

La cantante respondió además por WhatsApp a uno de los integrantes del programa y dejó en claro su respaldo a su pareja. “No es Renato Rossini... soy una señora casada y con el mejor esposo”, escribió.

El caso quedó marcado por dos posiciones. Mientras Magaly TV La Firme puso el foco en la verificación del perfil y las fotos incluidas en la cuenta, Kevin Salas y Estrella Torres señalaron que podría tratarse de una suplantación mediante inteligencia artificial.

Temas Relacionados

Estrella TorresApp de CitasKevin Salasperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

La programación contempla una reunión con los obispos, una liturgia en la catedral, un discurso público y una vigilia juvenil en el Estadio Nacional, prevista para las 18:00 horas de este jueves

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

Jorge Benavides genera críticas por imitar al papa León XIV en una motocarga: “Es absurdo”

El comediante difundió una caracterización del sumo pontífice durante su visita a Perú y recibió mensajes de rechazo, aunque parte de sus seguidores defendió el sketch

Jorge Benavides genera críticas por imitar al papa León XIV en una motocarga: “Es absurdo”

JNE resuelve que denuncia por acoso no impide que Roberto Burneo intervenga en casos de Rafael López Aliaga

El Pleno del organismo electoral descartó que la denuncia penal comprometa la imparcialidad de su presidente respecto al candidato de Renovación Popular

JNE resuelve que denuncia por acoso no impide que Roberto Burneo intervenga en casos de Rafael López Aliaga

Amanda Portales, seis décadas de música y anécdotas de una carrera que comenzó a los 3 años: “A los 5, un juez autorizó que pudiera cantar”

En diálogo con Infobae Perú, la artista recordó sus inicios, el respaldo de figuras del folclore y adelantó detalles de “Arte Puro II”, que presentará el 12 y 13 de noviembre en el Gran Teatro Nacional.

Amanda Portales, seis décadas de música y anécdotas de una carrera que comenzó a los 3 años: “A los 5, un juez autorizó que pudiera cantar”

Carlos Alcántara contó que invitó a mujeres a viajes al Caribe tras su separación: “Saben a qué van”

Tras confirmar que atraviesa un proceso de divorcio, el intérprete habló de sus cuatro viajes con mujeres y sostuvo que plantea desde el inicio que no busca una relación formal. “Las cuentas claras desde el saque”, afirmó

Carlos Alcántara contó que invitó a mujeres a viajes al Caribe tras su separación: “Saben a qué van”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE resuelve que denuncia por acoso no impide que Roberto Burneo intervenga en casos de Rafael López Aliaga

JNE resuelve que denuncia por acoso no impide que Roberto Burneo intervenga en casos de Rafael López Aliaga

Revelan que hijo del ministro Luis Dyer trabaja en Palacio: No registra títulos, pero se reúne con ministros

Dina Boluarte, Manuel Merino, José Jerí y Balcázar reaparecen en el Gran Teatro Nacional por el papa León XIV

El papa León XIV elogia la labor de las mujeres que sostienen comedores populares y ollas comunes en Perú

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

ENTRETENIMIENTO

Jorge Benavides genera críticas por imitar al papa León XIV en una motocarga: “Es absurdo”

Jorge Benavides genera críticas por imitar al papa León XIV en una motocarga: “Es absurdo”

Amanda Portales, seis décadas de música y anécdotas de una carrera que comenzó a los 3 años: “A los 5, un juez autorizó que pudiera cantar”

Carlos Alcántara contó que invitó a mujeres a viajes al Caribe tras su separación: “Saben a qué van”

Christian Cueva sorprende al presumir relojes de lujo que superarían los 640 mil soles

Andrea Montenegro defiende su vida en Colombia y aclara que no dejó la actuación: “Es lamentable el poco respeto que se le tiene al artista”

DEPORTES

DT de Bolivia lamentó que Guillermo Viscarra no tenga club tras salida de Alianza Lima y pidió que Perú lo enfrente en Puno

DT de Bolivia lamentó que Guillermo Viscarra no tenga club tras salida de Alianza Lima y pidió que Perú lo enfrente en Puno

Erick Noriega con nuevo valor en Gremio: su ficha se fija en 10 millones de euros en caso de negociaciones con clubes del ‘Viejo Continente’

Con línea de tres y Francesco Andrealli de titular, el inédito once de Perú que Mano Menezes probó para amistoso ante Bolivia

“Si Renato Tapia viene a Perú, lo veo en Sporting Cristal”: la opinión de exjugador de Alianza Lima sobre el futuro del ‘Cabezón’

A qué hora juega Argentina vs Uruguay en Perú: partido amistoso en La Bombonera por fecha FIFA 2026