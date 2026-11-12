Perú

Inauguran primera vía con nombre del santo padre: Evitamiento Papa León XIV

La infraestructura conectará de manera más rápida Chiclayo y Lambayeque, reducirá el tiempo de viaje de 40 a 14 minutos y beneficiará directamente a más de 1,3 millones de personas

El ministro Angello Tangherlini encabezó la inauguración junto a autoridades regionales y representantes de la Iglesia católica. La vía agilizará el tránsito en Lambayeque y el norte del país.
El ministro Angello Tangherlini encabezó la inauguración junto a autoridades regionales y representantes de la Iglesia católica. La vía agilizará el tránsito en Lambayeque y el norte del país. Foto: Gobierno del Perú
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La región Lambayeque cuenta desde ahora con una nueva infraestructura vial que lleva el nombre del papa León XIV. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inauguró y puso en funcionamiento la Vía de Evitamiento Papa León XIV, la primera carretera del país que recibe esta denominación como homenaje al pontífice por su llegada al Perú.

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini Casal, y contó con la presencia del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, y representantes de la Iglesia católica y de la empresa concesionaria. La infraestructura permitirá agilizar los desplazamientos entre Chiclayo y Lambayeque, además de mejorar la conexión con otras regiones del norte.

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Recorrido entre Chiclayo y Lambayeque se reducirá a 14 minutos

Uno de los principales beneficios de la nueva vía será la disminución del tiempo necesario para trasladarse entre ambas ciudades. Según el MTC, el recorrido pasará de aproximadamente 40 a 14 minutos, lo que permitirá reducir la congestión vehicular en las zonas urbanas y ofrecer una alternativa de circulación más rápida y ordenada.

El ministro Angello Tangherlini señaló que la puesta en funcionamiento de la infraestructura responde a un compromiso asumido por el Gobierno. “Estamos aquí dando cumplimiento al compromiso asumido por la presidenta Keiko Fujimori, quien estuvo aquí hace algunas semanas y se comprometió a que esta vía entraría en operación antes de la llegada del papa León XIV”, manifestó.

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Miles de personas se congregan en la Plaza Mayor de Lima para dar una cálida y emotiva bienvenida al Papa León XIV. Un mar de gente celebra, canta y agita pancartas al unísono, expresando su alegría y fe ante la llegada de su líder espiritual.

Facilitará el traslado de fieles durante la visita del papa León XIV

La carretera también tendrá utilidad durante las actividades previstas por la visita apostólica del pontífice a Lambayeque. Su funcionamiento permitirá que fieles, visitantes y participantes puedan desplazarse hacia los distintos puntos de encuentro con menores tiempos de viaje.

La inauguración estuvo a cargo del titular del MTC y reunió al gobernador regional Jorge Luis Pérez Flores; al reverendo padre Jorge Villegas, vicario general de la Diócesis de Chiclayo, quien realizó la bendición de la obra; a Gabriela Beatriz Lara Ruiz, directora de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC; y a Patricia Sánchez Villafuerte, gerente general de la Concesionaria Vial del Sol S.A. (COVISOL).

Más de 1,3 millones de beneficiarios y conexión con otras regiones

El impacto de la infraestructura alcanzará directamente a más de 1,3 millones de personas. Además de facilitar el tránsito local, fortalecerá la integración de Lambayeque con Piura, Tumbes y La Libertad, lo que favorecerá el transporte de pasajeros, el comercio y las actividades productivas del norte del país.

La entrada en funcionamiento de la carretera también forma parte de los esfuerzos del sector Transportes por concretar proyectos de infraestructura pendientes en la región. Con esta obra, se busca mejorar la circulación y ampliar las alternativas de conexión para los ciudadanos y las actividades económicas.

La obra beneficiará a más de 1,3 millones de personas y mejorará la conexión de Lambayeque con Piura, Tumbes y La Libertad, favoreciendo el transporte y el comercio.
La obra beneficiará a más de 1,3 millones de personas y mejorará la conexión de Lambayeque con Piura, Tumbes y La Libertad, favoreciendo el transporte y el comercio. Foto: Gobierno del Perú

Vía alterna ante posibles lluvias intensas por el Fenómeno El Niño

La nueva carretera tendrá además una función estratégica frente a los eventos climáticos que podrían afectar al norte peruano. Ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño, podrá utilizarse como ruta alterna si se producen anegamientos o daños en otras carreteras de la zona.

Esta opción permitirá mantener la conectividad regional y facilitar el traslado de personas y mercancías ante eventuales emergencias. De esta manera, la Vía de Evitamiento Papa León XIV se incorpora a la infraestructura de transporte de Lambayeque tanto por su valor conmemorativo como por su aporte a la movilidad y la integración del norte del país.

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