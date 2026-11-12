Fotos y videos del papa León XIV en Lima, más de 40.000 fieles se reunieron en la Plaza Mayor

Más de 40.000 peruanos se reunieron para ver al papa León XIV este jueves 12 de noviembre en la Plaza Mayor de Lima, durante una audiencia pública marcada por muestras de fe y mensajes sobre la unidad del país.
Desde las primeras horas del día, familias, adultos mayores, jóvenes y representantes de comunidades religiosas ocuparon los espacios habilitados en el Centro Histórico de Lima. Muchos llevaron rosarios, estampas, fotografías y otros objetos religiosos para acompañar la actividad.
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La visita tuvo un significado particular para los asistentes por el vínculo de León XIV con Perú, donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de convertirse en pontífice. Los participantes destacaron sus llamados a la unidad, la familia y la convivencia sin violencia.
Miles de fieles acudieron a la Plaza Mayor para ver al papa León XIV
La llegada de los asistentes convirtió la Plaza de Armas en un punto de concentración religiosa. Algunos esperaban acercar rosarios y otros objetos al Santo Padre, mientras que varios aprovecharon para tomar fotografías y grabar videos de la jornada.
Entre los presentes hubo religiosos y representantes de distintas comunidades de fe que participaron en el encuentro denominado “Desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano”. La actividad reunió a personas que buscaban escuchar el mensaje del pontífice durante su visita al país.
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Para muchos, estar a pocos metros de papa León XIV fue una experiencia excepcional. Un adulto mayor calificó la jornada de “inolvidable” y afirmó que el pontífice “reúne a treinta y tres millones de peruanos”.
“El Papa peruano es lo más grande”, manifestó el asistente al recordar el encuentro.
El vínculo de León XIV con el Perú emocionó a los fieles que acudieron a la Plaza Mayor
Varios peruanos señalaron que sienten una cercanía especial con León XIV y recordaron sus gestos durante las actividades oficiales de la visita. Una asistente describió el encuentro como “un sueño hecho realidad”, mientras que otra sostuvo que el pontífice se siente identificado con el país.
Los entrevistados también evocaron la reacción del Santo Padre cuando escuchó el himno nacional peruano. Consideraron que esos momentos reforzaron la conexión con un religioso que desarrolló una extensa labor pastoral en territorio peruano antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.
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Los asistentes mencionaron, además, el llamado del pontífice a la unidad, la importancia de la familia y la necesidad de evitar las divisiones. “Que no haya división, que no haya frialdad y que seamos los peruanos más unidos”, recordó una de las participantes.
Otros asistentes destacaron sus mensajes sobre la valoración de las mujeres y la protección de los niños.
Una de las jóvenes del coro que recibió al papa León XIV relató la emoción de tenerlo tan cerca
La actividad también tuvo un valor especial para quienes participaron en el escenario. Ingrid Tarafa, integrante del Coro La Pucchita desde 2022, cantó ante el Santo Padre durante el encuentro.
“Ha sido una emoción muy grande. Contener las lágrimas, poder cantarle y estar cerca del Santo Padre ha sido una gran bendición”, relató la joven.
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Tarafa explicó que tuvo que controlar sus emociones cuando llegó el pontífice para continuar con su presentación. “Creo que respirar tres veces y darle lo mejor de mí al Santo Padre, que pueda escuchar lo mejor que podemos hacer”, contó.
La integrante del coro afirmó que asumió la oportunidad con responsabilidad y recordó uno de los mensajes que, según dijo, le dejó la jornada: “No rendirse a pesar de todas las dificultades”.
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