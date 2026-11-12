Perú

Fotos y videos del papa León XIV en Lima, más de 40.000 fieles se reunieron en la Plaza Mayor

El vicario de Cristo reunió a miles de fieles en el Centro Histórico de Lima, donde compartió un mensaje centrado en la unidad de los peruanos, el valor de la familia y la construcción de una sociedad libre de violencia

La conmovedora experiencia de un asistente a la audiencia papal en Perú, quien describe el evento como inolvidable y espera que el mensaje del Papa inspire un futuro sin violencia para el país.
Guardar

Más de 40.000 peruanos se reunieron para ver al papa León XIV este jueves 12 de noviembre en la Plaza Mayor de Lima, durante una audiencia pública marcada por muestras de fe y mensajes sobre la unidad del país.

Desde las primeras horas del día, familias, adultos mayores, jóvenes y representantes de comunidades religiosas ocuparon los espacios habilitados en el Centro Histórico de Lima. Muchos llevaron rosarios, estampas, fotografías y otros objetos religiosos para acompañar la actividad.

PUBLICIDAD

El papa León XIV bendice a un niño al finalizar un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, frente a la Catedral de Lima, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al país donde sirvió como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. Lima, Perú, 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.
El papa León XIV bendice a un niño al finalizar un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, frente a la Catedral de Lima, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al país donde sirvió como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. Lima, Perú, 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.

La visita tuvo un significado particular para los asistentes por el vínculo de León XIV con Perú, donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de convertirse en pontífice. Los participantes destacaron sus llamados a la unidad, la familia y la convivencia sin violencia.

Miles de fieles acudieron a la Plaza Mayor para ver al papa León XIV

La llegada de los asistentes convirtió la Plaza de Armas en un punto de concentración religiosa. Algunos esperaban acercar rosarios y otros objetos al Santo Padre, mientras que varios aprovecharon para tomar fotografías y grabar videos de la jornada.

Una fiel llora durante el encuentro con el papa León XIV sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, realizado frente a la Catedral de Lima, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al país donde sirvió como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. Lima, Perú, 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.
Una fiel llora durante el encuentro con el papa León XIV sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, realizado frente a la Catedral de Lima, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al país donde sirvió como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. Lima, Perú, 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.

Entre los presentes hubo religiosos y representantes de distintas comunidades de fe que participaron en el encuentro denominado “Desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano”. La actividad reunió a personas que buscaban escuchar el mensaje del pontífice durante su visita al país.

PUBLICIDAD

Para muchos, estar a pocos metros de papa León XIV fue una experiencia excepcional. Un adulto mayor calificó la jornada de “inolvidable” y afirmó que el pontífice “reúne a treinta y tres millones de peruanos”.

Una mujer observa durante el encuentro del papa León XIV sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, realizado frente a la Catedral de Lima, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al país donde sirvió como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. Lima, Perú, 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril.
Una mujer observa durante el encuentro del papa León XIV sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, realizado frente a la Catedral de Lima, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al país donde sirvió como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. Lima, Perú, 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril.

“El Papa peruano es lo más grande”, manifestó el asistente al recordar el encuentro.

El papa León XIV realiza un gesto durante el encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, desarrollado en la Plaza Mayor de Lima, el 12 de noviembre de 2026. (Foto: Tiziana FABI / AFP).
El papa León XIV realiza un gesto durante el encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, desarrollado en la Plaza Mayor de Lima, el 12 de noviembre de 2026. (Foto: Tiziana FABI / AFP).

El vínculo de León XIV con el Perú emocionó a los fieles que acudieron a la Plaza Mayor

Varios peruanos señalaron que sienten una cercanía especial con León XIV y recordaron sus gestos durante las actividades oficiales de la visita. Una asistente describió el encuentro como “un sueño hecho realidad”, mientras que otra sostuvo que el pontífice se siente identificado con el país.

La conmovedora experiencia de los peruanos al recibir al Papa León XIV. Descubre cómo su cercanía y conexión con la cultura local generaron emociones únicas y un profundo sentimiento de unidad.

Los entrevistados también evocaron la reacción del Santo Padre cuando escuchó el himno nacional peruano. Consideraron que esos momentos reforzaron la conexión con un religioso que desarrolló una extensa labor pastoral en territorio peruano antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.

Los asistentes mencionaron, además, el llamado del pontífice a la unidad, la importancia de la familia y la necesidad de evitar las divisiones. “Que no haya división, que no haya frialdad y que seamos los peruanos más unidos”, recordó una de las participantes.

Miles de personas se congregan en la Plaza Mayor de Lima para dar una cálida y emotiva bienvenida al Papa León XIV. Un mar de gente celebra, canta y agita pancartas al unísono, expresando su alegría y fe ante la llegada de su líder espiritual.

Otros asistentes destacaron sus mensajes sobre la valoración de las mujeres y la protección de los niños.

Una fiel reacciona durante el encuentro con el papa León XIV sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, realizado frente a la Catedral de Lima, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al país donde sirvió como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. Lima, Perú, 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.
Una fiel reacciona durante el encuentro con el papa León XIV sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, realizado frente a la Catedral de Lima, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al país donde sirvió como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. Lima, Perú, 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.

Una de las jóvenes del coro que recibió al papa León XIV relató la emoción de tenerlo tan cerca

La actividad también tuvo un valor especial para quienes participaron en el escenario. Ingrid Tarafa, integrante del Coro La Pucchita desde 2022, cantó ante el Santo Padre durante el encuentro.

Descubre la conmovedora experiencia de una joven al cantar en vivo para el Papa León XIV. Comparte los detalles de este momento tan especial y el mensaje que la inspiró.

Ha sido una emoción muy grande. Contener las lágrimas, poder cantarle y estar cerca del Santo Padre ha sido una gran bendición”, relató la joven.

Tarafa explicó que tuvo que controlar sus emociones cuando llegó el pontífice para continuar con su presentación. “Creo que respirar tres veces y darle lo mejor de mí al Santo Padre, que pueda escuchar lo mejor que podemos hacer”, contó.

Una persona reza durante el encuentro del papa León XIV sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, realizado frente a la Catedral de Lima, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al país donde sirvió como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. Lima, Perú, 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril.
Una persona reza durante el encuentro del papa León XIV sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, realizado frente a la Catedral de Lima, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al país donde sirvió como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. Lima, Perú, 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril.

La integrante del coro afirmó que asumió la oportunidad con responsabilidad y recordó uno de los mensajes que, según dijo, le dejó la jornada: “No rendirse a pesar de todas las dificultades”.

Temas Relacionados

Papa León XIVLimaPapa León XIV en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

El titular del Ministerio Público, Tomás Gálvez, reconoció que tiene derechos hereditarios sobre el terreno donde Gold Fields desarrolla el proyecto, pero negó tener participación en los negocios de la empresa

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Ed Westwick llega por primera vez a Lima y revive la emoción de los fans de Gossip Girl

El actor británico visitó Lima por primera vez como parte de una gira latinoamericana como embajador de una marca de perfumes, en un evento que reunió a conductoras y creadoras de contenido nacionales

Ed Westwick llega por primera vez a Lima y revive la emoción de los fans de Gossip Girl

Renzo Reggiardo recuerda el emotivo diálogo que tuvo con el papa León XIV: “La emoción para mí es enorme"

Durante la ceremonia en el Palacio Municipal, el burgomaestre le entregó al Santo Padre una medalla conmemorativa de su recorrido por Sudamérica y una camiseta de la selección peruana con el nombre de León XIV

Renzo Reggiardo recuerda el emotivo diálogo que tuvo con el papa León XIV: “La emoción para mí es enorme"

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: pontífice asistirá a la vigilia juvenil por la tarde tras cumplir actividades matutinas

El Santo Padre cumplió con sus actividades de la mañana, con una reunión con obispos, liturgia en la catedral y discurso público en la Plaza Mayor de Lima. Por la tarde, encabezará una vigilia juvenil en el Estadio Nacional

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: pontífice asistirá a la vigilia juvenil por la tarde tras cumplir actividades matutinas

Figura de San Martín anticipa un partidazo ante Alianza Lima: “Hay que entrenar durísimo y salir con todo”

Ginna López se refirió al complicado reto que tendrán las ‘santas’ este sábado 14 de noviembre y expresó su deseo de seguir sumando minutos luego de varios meses alejada de las canchas

Figura de San Martín anticipa un partidazo ante Alianza Lima: “Hay que entrenar durísimo y salir con todo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV pone el foco en la corrupción, la violencia y la pobreza que golpean al Perú: este fue su mensaje a los obispos

JNJ ratifica a fiscal que estuvo involucrada en la remoción de Bersabeth Revilla

SJL: JEE desacata al JNE y no proclama a Margiori Mejía como alcaldesa ante impedimento de Jesús Maldonado

ENTRETENIMIENTO

Ed Westwick llega por primera vez a Lima y revive la emoción de los fans de Gossip Girl

Ed Westwick llega por primera vez a Lima y revive la emoción de los fans de Gossip Girl

¿A qué hora son los Latin Grammy 2026 HOY? Horario en Perú y canal TV para ver la premiación a lo mejor de la música latina

Diana Sánchez muestra los preparativos en el Estadio Nacional antes de la vigilia de los jóvenes con el papa León XIV

Jorge Benavides genera críticas por imitar al papa León XIV en una motocarga: “Es absurdo”

Christian Cueva sorprende al presumir relojes de lujo que superarían los 640 mil soles

DEPORTES

Figura de San Martín anticipa un partidazo ante Alianza Lima: “Hay que entrenar durísimo y salir con todo”

Figura de San Martín anticipa un partidazo ante Alianza Lima: “Hay que entrenar durísimo y salir con todo”

El mensaje de Javier Sanguinetti antes del duelo entre Sport Huancayo y Universitario por Clausura 2026: “Sabemos lo que significa”

“Han sido días difíciles, casi se me caen las lágrimas”: Ginna López y su emotivo regreso tras superar una dura lesión

Ricardo Gareca se reunirá con el papa León XIV en Perú: lo que hay detrás de este emotivo e inolvidable encuentro

Entradas de Universitario vs Sport Huancayo: precios y dónde comprar boletos para partido clave por el Torneo Clausura 2026