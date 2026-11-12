Fotos y videos del papa León XIV en Lima, más de 40.000 fieles se reunieron en la Plaza Mayor

La conmovedora experiencia de un asistente a la audiencia papal en Perú, quien describe el evento como inolvidable y espera que el mensaje del Papa inspire un futuro sin violencia para el país.

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Más de 40.000 peruanos se reunieron para ver al papa León XIV este jueves 12 de noviembre en la Plaza Mayor de Lima, durante una audiencia pública marcada por muestras de fe y mensajes sobre la unidad del país.

Desde las primeras horas del día, familias, adultos mayores, jóvenes y representantes de comunidades religiosas ocuparon los espacios habilitados en el Centro Histórico de Lima. Muchos llevaron rosarios, estampas, fotografías y otros objetos religiosos para acompañar la actividad.

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El papa León XIV bendice a un niño al finalizar un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, frente a la Catedral de Lima, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al país donde sirvió como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. Lima, Perú, 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.

La visita tuvo un significado particular para los asistentes por el vínculo de León XIV con Perú, donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de convertirse en pontífice. Los participantes destacaron sus llamados a la unidad, la familia y la convivencia sin violencia.

Miles de fieles acudieron a la Plaza Mayor para ver al papa León XIV

La llegada de los asistentes convirtió la Plaza de Armas en un punto de concentración religiosa. Algunos esperaban acercar rosarios y otros objetos al Santo Padre, mientras que varios aprovecharon para tomar fotografías y grabar videos de la jornada.

Una fiel llora durante el encuentro con el papa León XIV sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, realizado frente a la Catedral de Lima, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al país donde sirvió como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. Lima, Perú, 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.

Entre los presentes hubo religiosos y representantes de distintas comunidades de fe que participaron en el encuentro denominado “Desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano”. La actividad reunió a personas que buscaban escuchar el mensaje del pontífice durante su visita al país.

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Para muchos, estar a pocos metros de papa León XIV fue una experiencia excepcional. Un adulto mayor calificó la jornada de “inolvidable” y afirmó que el pontífice “reúne a treinta y tres millones de peruanos”.

Una mujer observa durante el encuentro del papa León XIV sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, realizado frente a la Catedral de Lima, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al país donde sirvió como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. Lima, Perú, 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril.

“El Papa peruano es lo más grande”, manifestó el asistente al recordar el encuentro.

El papa León XIV realiza un gesto durante el encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, desarrollado en la Plaza Mayor de Lima, el 12 de noviembre de 2026. (Foto: Tiziana FABI / AFP).

El vínculo de León XIV con el Perú emocionó a los fieles que acudieron a la Plaza Mayor

Varios peruanos señalaron que sienten una cercanía especial con León XIV y recordaron sus gestos durante las actividades oficiales de la visita. Una asistente describió el encuentro como “un sueño hecho realidad”, mientras que otra sostuvo que el pontífice se siente identificado con el país.

La conmovedora experiencia de los peruanos al recibir al Papa León XIV. Descubre cómo su cercanía y conexión con la cultura local generaron emociones únicas y un profundo sentimiento de unidad.

Los entrevistados también evocaron la reacción del Santo Padre cuando escuchó el himno nacional peruano. Consideraron que esos momentos reforzaron la conexión con un religioso que desarrolló una extensa labor pastoral en territorio peruano antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.

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Los asistentes mencionaron, además, el llamado del pontífice a la unidad, la importancia de la familia y la necesidad de evitar las divisiones. “Que no haya división, que no haya frialdad y que seamos los peruanos más unidos”, recordó una de las participantes.

Miles de personas se congregan en la Plaza Mayor de Lima para dar una cálida y emotiva bienvenida al Papa León XIV. Un mar de gente celebra, canta y agita pancartas al unísono, expresando su alegría y fe ante la llegada de su líder espiritual.

Otros asistentes destacaron sus mensajes sobre la valoración de las mujeres y la protección de los niños.

Una fiel reacciona durante el encuentro con el papa León XIV sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, realizado frente a la Catedral de Lima, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al país donde sirvió como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. Lima, Perú, 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.

Una de las jóvenes del coro que recibió al papa León XIV relató la emoción de tenerlo tan cerca

La actividad también tuvo un valor especial para quienes participaron en el escenario. Ingrid Tarafa, integrante del Coro La Pucchita desde 2022, cantó ante el Santo Padre durante el encuentro.

Descubre la conmovedora experiencia de una joven al cantar en vivo para el Papa León XIV. Comparte los detalles de este momento tan especial y el mensaje que la inspiró.

“Ha sido una emoción muy grande. Contener las lágrimas, poder cantarle y estar cerca del Santo Padre ha sido una gran bendición”, relató la joven.

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Tarafa explicó que tuvo que controlar sus emociones cuando llegó el pontífice para continuar con su presentación. “Creo que respirar tres veces y darle lo mejor de mí al Santo Padre, que pueda escuchar lo mejor que podemos hacer”, contó.

Una persona reza durante el encuentro del papa León XIV sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, realizado frente a la Catedral de Lima, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al país donde sirvió como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. Lima, Perú, 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril.

La integrante del coro afirmó que asumió la oportunidad con responsabilidad y recordó uno de los mensajes que, según dijo, le dejó la jornada: “No rendirse a pesar de todas las dificultades”.