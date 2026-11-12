Incansable papa León XIV: así fue la primera media jornada del santo padre en Lima y su retribución al cariño de los peruanos

A sus 71 años, Robert Francis Prevost reafirmó su vínculo con el Perú, donde ejerció su labor pastoral por más de 20 años. Foto: EFE

Guardar

El papa León XIV vivió una intensa mañana este jueves 12 de noviembre, durante su segundo día de visita apostólica al Perú. Desde las primeras horas, el pontífice recorrió las calles del Centro Histórico de Lima, donde miles de personas se congregaron para expresarle su afecto. Su agenda estuvo marcada por encuentros religiosos, homenajes institucionales y algunas paradas que no estaban previstas en el programa oficial.

A sus 71 años, Robert Francis Prevost volvió a mostrar su cercanía con el país donde desarrolló buena parte de su labor pastoral durante más de dos décadas. Después de llegar procedente de Argentina el miércoles y saludar espontáneamente a los fieles desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, el santo padre protagonizó una jornada en la que correspondió al cariño de los peruanos con gestos de devoción, humor y agradecimiento.

PUBLICIDAD

El recorrido de León XIV por el Centro Histórico de Lima

La actividad comenzó temprano en la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, donde el papa celebró una misa privada antes de salir aproximadamente a las 9:00 a. m. rumbo al Centro Histórico. Miles de personas esperaron desde la madrugada a lo largo de las avenidas Salaverry, Garcilaso de la Vega y Tacna para verlo pasar a bordo del papamóvil y saludarlo durante su desplazamiento.

Uno de los momentos inesperados ocurrió a las 9:18 a. m., cuando el pontífice pidió detener el vehículo en el cruce de la avenida Tacna con el jirón Huancavelica. Allí ingresó al Monasterio y Santuario de Las Nazarenas, donde fue recibido por las madres Carmelitas Descalzas. Durante aproximadamente tres minutos permaneció en silencio y oración frente a la imagen del Señor de los Milagros, una de las principales expresiones de fe de los limeños.

PUBLICIDAD

Cobertura periodística de la llegada del papamóvil al cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y España, en los alrededores del Centro Cívico de Lima. Agentes de Seguridad del Estado y efectivos de la Policía Nacional del Perú custodian el vehículo blanco acondicionado con emblemas y banderas de la Ciudad del Vaticano, en el marco de los preparativos para su recorrido hacia el Centro Histórico.

Posteriormente, en la Plaza Mayor de Lima, recibió las Llaves de la Ciudad de manos del alcalde metropolitano Renzo Reggiardo, quien estuvo acompañado de su familia. La ceremonia también incluyó la entrega de una camiseta de la selección peruana, que León XIV exhibió ante los asistentes. Además, firmó el Libro de Oro y participó en la develación de una placa conmemorativa.

A las 9:30 a. m., el santo padre se trasladó al Palacio Arzobispal para reunirse durante casi una hora con los integrantes del Episcopado Peruano. En la conversación privada, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Carlos Enrique García Camader, le presentó un panorama de los problemas que afectan al país, entre ellos la pobreza, la desigualdad, las extorsiones y la inseguridad ciudadana.

PUBLICIDAD

Los gestos con los que correspondió al cariño de los peruanos

La agenda religiosa continuó a las 10:20 a. m. en la Catedral de Lima, donde el cardenal Carlos Castillo recibió al pontífice entre expresiones de afecto de los ciudadanos. Ante sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de consejos pastorales, León XIV presidió el rezo de la Hora Media y se presentó como “padre y hermano en la fe; como pastor que ama a su grey”.

Más tarde, entre las 11:30 a. m. y la 1:30 p. m., encabezó el encuentro denominado “Desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano”, realizado frente a la Basílica Catedral. Durante su intervención, destacó la diversidad cultural y regional del país y sorprendió a los asistentes al recordar el vals criollo “Mi Perú”, de Manuel “Chato” Raygada. Incluso entonó parte de su letra: “Como cantamos en un vals criollo: Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, fértiles tierras, ríos, quebradas es mi Perú”.

PUBLICIDAD

La conmovedora experiencia de los peruanos al recibir al Papa León XIV. Descubre cómo su cercanía y conexión con la cultura local generaron emociones únicas y un profundo sentimiento de unidad.

El momento también estuvo acompañado por “Contigo Perú”, canción que el pontífice siguió junto a los presentes. La escena provocó lágrimas, aplausos y expresiones como “¡El papa es peruano!”. Su identificación con las tradiciones nacionales también quedó reflejada cuando recordó su vínculo con la devoción al Cristo Moreno y comentó: “¡Yo mismo he visto a Roma vestir de morado!”.

Otro gesto que llamó la atención ocurrió cuando bromeó sobre su estado de salud durante la reunión con los obispos. Tras su reciente recuperación de una cirugía por cáncer de pulmón, se refirió con humor a quienes dudaban de que pudiera viajar al Perú y los llamó cariñosamente “tomases”. “Algunos creían que no iba a venir, pero Dios es grande. Y de verdad estoy contento de estar con ustedes”, manifestó.

PUBLICIDAD

La cercanía del santo padre también se hizo evidente al abandonar la Plaza Mayor. Antes de continuar su recorrido, se detuvo para saludar y bendecir personalmente a personas con discapacidad que aguardaban detrás de las vallas de seguridad. En medio de las muestras de afecto, volvió a expresar el sentimiento que ha acompañado su llegada al país: “Mi querido pueblo peruano, me hacen sentir en casa”.

Los mensajes que dejó durante su segunda jornada en Perú

Más allá de los encuentros y homenajes, León XIV aprovechó sus intervenciones para abordar algunos de los principales desafíos sociales e institucionales del país. Ante los obispos y representantes de la ciudadanía, insistió en la necesidad de superar la polarización, las divisiones políticas y las expresiones hirientes. Para ello, planteó recuperar el respeto, la escucha y la convivencia como condiciones indispensables para construir la paz.

PUBLICIDAD

Un discurso inspirador del Papa León XIV en Perú, donde resalta la riqueza cultural y la necesidad de políticas que promuevan la igualdad y el bienestar para todos los ciudadanos.

También dirigió un mensaje al interior de la Iglesia católica. Recordó que “la Iglesia no nos pertenece, es de Cristo” y pidió reconocer con humildad las infidelidades cometidas, solicitar perdón por las heridas ocasionadas y fortalecer una cultura de prevención frente a los abusos. Asimismo, destacó la responsabilidad de acompañar a las familias que enfrentan dificultades económicas y situaciones de inseguridad, con especial atención a las mujeres pobres, indígenas y afroperuanas que sufren distintas formas de marginación.

Después de regresar a la Nunciatura Apostólica, alrededor de las 2:00 p. m., el pontífice tenía previsto descansar antes de retomar sus actividades. A las 6:00 p. m. continuará su agenda con una vigilia de oración junto a miles de jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. Finalmente, a las 8:00 p. m., participará en una cena privada con los integrantes del episcopado peruano.

PUBLICIDAD