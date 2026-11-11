León XIV vuelve a casa: el Perú que lo vio partir como obispo hoy lo recibe como Papa

El papa León XIV aparece retratado en acuarela con las manos unidas sobre el fondo de la bandera y el escudo de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay regresos que tienen un significado que va mucho más allá de una visita. El de Robert Francis Prevost al Perú es uno de ellos. Este miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV vuelve a la tierra que durante décadas fue escenario de su vocación, de sus afectos, de su trabajo pastoral y de una historia que terminó convirtiéndolo en uno de los personajes más queridos por miles de peruanos. No vuelve como aquel religioso que recorría las calles de Chiclayo, conversaba con sus sacerdotes y compartía la vida cotidiana de sus fieles. Regresa como el líder de la Iglesia católica, pero también como el hombre que un día encontró en este país un hogar.

El avión que transporta al santo padre desde Buenos Aires aterrizará a las 17:30 horas en la Base Aérea del Callao. Allí comenzará una visita apostólica que se extenderá hasta el 16 de noviembre y que lo llevará por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Sin embargo, detrás de la agenda oficial, los protocolos y las ceremonias de Estado existe una historia mucho más íntima: la de un hombre que regresa al lugar donde dejó amigos, hermanos de fe, comunidades y recuerdos que forman parte de su vida.

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El Perú que lo conoció como Robert Prevost hoy lo recibe como León XIV. Y aunque el mundo entero reconoce en él al sucesor de san Pedro, para muchos peruanos seguirá siendo aquel obispo de palabras sencillas, trato cercano y vocación de servicio que caminó junto a su pueblo.

El papa León XIV llega el 11 de noviembre a Perú. Su arribo está programado para las 17:30 horas y desde el Aeripuerto Jorge Chavéz se trasladará en una comitiva oficial por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil, hasta llegar a la Basílica María Auxiliadora, donde abordará el "papamóvol" para continuar su recorrido hasta la Plaza Mayor de Lima.

De misionero a obispo: la historia de un hombre que encontró su hogar en el Perú

La relación de Robert Prevost con el Perú no comenzó con su elección como Papa ni con su nombramiento como obispo de Chiclayo. Su historia con nuestro país se remonta a décadas atrás, cuando llegó como misionero agustino y empezó a construir una relación profunda con las comunidades a las que acompañó.

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Su vocación lo llevó a conocer distintas realidades del territorio peruano, compartir con poblaciones necesitadas y asumir responsabilidades dentro de la Iglesia. Con el paso de los años, el país dejó de ser solamente el lugar donde desarrollaba su misión religiosa para convertirse en una parte fundamental de su propia historia.

Chiclayo inaugura una exposición sobre los años de Robert Prevost en el país| Foto: AFP/Difusión

En 2015 fue nombrado obispo de Chiclayo. Desde entonces, su vida quedó estrechamente ligada a esta ciudad del norte peruano, donde ejerció su ministerio episcopal hasta 2023.

Durante casi una década, Prevost acompañó a sacerdotes, religiosas, familias y comunidades que encontraron en él a un pastor cercano. Su labor no se limitó a las actividades litúrgicas. También estuvo presente en momentos difíciles que marcaron la vida de Lambayeque, como las emergencias provocadas por el Fenómeno de El Niño y la pandemia del covid-19.

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Aquellos años fueron construyendo un vínculo que trascendió las responsabilidades propias de su cargo. En Chiclayo no era solamente el obispo: era el padre Roberto, el religioso que conocía a su gente, que había compartido sus preocupaciones y que formaba parte de la vida de la comunidad.

Chiclayo abre una exposición dedicada a la labor social y religiosa de Robert Prevost| Foto: Pinceladas Chiclayo (Facebook)

La despedida que Chiclayo nunca imaginó que sería la última como obispo

En 2023, Robert Prevost dejó la diócesis de Chiclayo después de ser llamado a Roma para asumir nuevas responsabilidades en la Santa Sede. Su partida significó una despedida dolorosa para quienes durante años habían encontrado en él una figura de orientación espiritual y acompañamiento.

Entonces se marchó como obispo, dejando atrás una comunidad que lo había acogido y con la que había compartido una etapa importante de su vida.

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Nadie imaginaba que aquella despedida tendría un significado tan extraordinario.

Celebración de la Santa Misa de Navidad. Ofició Mons. Robert Prevost Martínez - Obispo de la Diócesis de Chiclayo.

El 8 de mayo de 2025, cuando el humo blanco anunció la elección de un nuevo pontífice, el mundo conoció el nombre de León XIV. Detrás de ese nombre estaba Robert Francis Prevost, el religioso estadounidense que había desarrollado buena parte de su trayectoria pastoral en el Perú y que mantenía un vínculo especial con Chiclayo.

Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el nuevo Papa dedicó un saludo especial a su “querida diócesis de Chiclayo”. Aquellas palabras emocionaron a los peruanos que siguieron su elección y recordaron que, pese a la nueva responsabilidad que acababa de asumir, el país seguía ocupando un lugar importante en su corazón.

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El papa León XIV agradeció al pueblo de Chiclayo por apoyarlo en su labor pastoral | América TV

Para los chiclayanos fue una confirmación de algo que ya sentían: su antiguo obispo no se había olvidado de ellos.

Hoy vuelve como León XIV, pero el Perú lo sigue llamando Robert

Este miércoles, la historia tendrá un nuevo capítulo. El avión que transporta al santo padre llegará a Lima y marcará el inicio de una visita que tiene una dimensión institucional, religiosa y, sobre todo, profundamente humana.

El obispo Roberto Prevost junto al papa Francisco sosteniendo un documento de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo.

Las autoridades preparan una recepción oficial, mientras miles de personas esperan verlo, saludarlo y acompañarlo durante sus actividades. Pero hay algo que distingue esta visita de cualquier otro viaje de un jefe de Estado o líder religioso: León XIV no llega a un país desconocido. Vuelve a una tierra que conoce, a una cultura que ha formado parte de su vida y a una comunidad con la que construyó vínculos que permanecen en el tiempo.

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El recibimiento en Lima será el primer encuentro con un país que quiere expresarle su cariño. Después vendrán las actividades oficiales, los encuentros con autoridades, los representantes de la sociedad civil, los obispos, los sacerdotes y los jóvenes.

Pero el momento que concentra una expectativa especial está reservado para el norte peruano.

Chiclayo espera al hombre que fue su pastor y que ahora es el Papa

El viernes 13 de noviembre, León XIV viajará a Chiclayo. Será uno de los momentos más emotivos de su visita apostólica y, posiblemente, uno de los reencuentros más significativos de su vida.

En esta ciudad no encontrará solamente una multitud que quiere ver al Papa. Encontrará a personas que conocieron a Robert Prevost antes de que el mundo lo llamara León XIV; sacerdotes que compartieron con él su misión pastoral, religiosas que trabajaron junto a su diócesis, familias que recibieron su acompañamiento y fieles que conservan recuerdos de sus años como obispo.

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El papa León XIV sirve un plato de comida en una cocina de Chiclayo, Perú, durante su visita pastoral a la región. (Andina Noticias)

Para ellos, el reencuentro tendrá un significado particular. Volverán a encontrarse con el hombre que los acompañó en celebraciones, dificultades y momentos importantes de la vida de la Iglesia local.

El papa León XIV, que entonces era el administrador apostólico de Chiclayo Robert Prevost, predica durante la celebración del Corpus Christi en un estadio, en Chiclayo, Perú, el 19 de junio de 2015. (AP Foto/Julio Reano)

La agenda contempla su llegada a la Base Aérea de Chiclayo a las 09:10 horas y una multitudinaria Santa Misa a las 10:30 horas en la explanada de las Pampas de Pimentel.

Posteriormente, visitará la capilla San Óscar A. Romero y sostendrá encuentros con representantes de la Iglesia local y del mundo universitario. También tendrá una cena con sacerdotes de la diócesis, muchos de los cuales compartieron con él su etapa como obispo.

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Robert Prevost nunca se negaba a tomarse una fotografía en su iglesia con los feligreses, grupos parroquiales o sus allegados

Cada uno de estos encuentros tendrá una carga emocional especial. No será únicamente el saludo al jefe de la Iglesia católica, sino la oportunidad de volver a mirar de cerca a quien durante años fue parte de la comunidad.

Chiclayo se prepara para mostrarle cuánto ha significado su paso por esta tierra. Sus calles, sus templos, sus parroquias y su gente serán nuevamente escenario de una historia que comenzó mucho antes de que el cardenal Prevost fuera elegido Papa.

Robert Prevost recorrió las calles de Chiclayo en plena ola de contagios de la COVID-19.

Un regreso que también pertenece a los peruanos

La visita de León XIV tiene una dimensión que trasciende a la comunidad católica. Su historia representa también el encuentro entre un hombre y un país que lo acogió durante una parte fundamental de su vida.

El Perú fue el lugar donde desarrolló su vocación misionera, donde asumió responsabilidades pastorales y donde construyó relaciones personales que hoy forman parte de su identidad pública. Por eso, su regreso despierta una emoción particular entre quienes reconocen en él a alguien que conoce nuestras costumbres, nuestra realidad y las dificultades que atraviesan muchas de nuestras comunidades.

El obispo Robert Prevost durante las celebraciones del Corpus Christi en Chiclayo. (Foto: Diócesis de Chiclayo)

En estos días, el país tendrá la oportunidad de mostrarle nuevamente su hospitalidad, su diversidad y la calidez de su gente. Desde Lima hasta Lambayeque, pasando por Cusco y Pucallpa, miles de personas se preparan para recibirlo.

Pero será en Chiclayo donde el significado de la palabra regreso adquirirá su dimensión más profunda.

Porque allí no lo esperan solamente los fieles que quieren escuchar sus palabras. También lo esperan quienes recuerdan al obispo que caminaba entre ellos, al religioso que compartió sus preocupaciones y al hombre que, pese a haber partido hacia Roma, nunca dejó de mencionar a su querida diócesis.

El Perú lo despidió en 2023 como Robert Prevost, su obispo. Hoy lo recibe como León XIV, el santo padre. Entre aquella partida y este regreso ocurrió un acontecimiento que cambió su vida y la historia de la Iglesia católica.

(Fuente)

Sin embargo, hay afectos que no cambian con los títulos ni con las responsabilidades. Y el cariño que Chiclayo siente por su antiguo pastor es uno de ellos.

Esta vez no regresa para despedirse. Regresa para abrazar nuevamente a su gente. Y el Perú, que un día lo recibió como misionero y lo vio partir como obispo, hoy le abre sus puertas para darle la bienvenida como Papa.

Bienvenido a casa, León XIV. El Perú que un día fue parte de tu misión hoy te recibe como parte de su historia.