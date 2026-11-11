Perú

¿Qué habilidades pueden ayudar a conseguir un ascenso? Cuatro áreas de formación que abren oportunidades para un profesional

Inserción laboral. Desde cursos cortos hasta formación en IA, distintas alternativas pueden ayudar a reforzar el perfil profesional ante un mercado cambiante

ISIL - educación - universidades
Las aptitudes de comunicación y resolución de problemas complementan la capacitación técnica en las tareas del trabajo diario.
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Encontrar trabajo, acceder a un ascenso o mantener la vigencia profesional exige una revisión constante de conocimientos y capacidades. Los cambios tecnológicos y las nuevas exigencias de las empresas modificaron las tareas de numerosos puestos, por lo que la experiencia laboral suele complementarse con la disposición para aprender y aplicar nuevas herramientas.

De acuerdo con un análisis de ISIL, la actualización no requiere necesariamente iniciar una nueva carrera. La incorporación de una plataforma digital, el fortalecimiento de la comunicación o la profundización en un área relacionada con la actividad profesional pueden contribuir a mejorar el desempeño y abrir opciones para asumir otras responsabilidades.

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Para quienes necesitan compatibilizar la capacitación con el empleo y las obligaciones personales, los cursos cortos pueden ser una alternativa. Este tipo de programas permite adquirir conocimientos específicos en menos tiempo que una carrera completa y enfocarse en herramientas vinculadas con las demandas actuales de cada sector.

Antes de elegir una formación, conviene identificar qué conocimientos faltan, qué habilidades requieren refuerzo y de qué forma podrían utilizarse en el puesto actual o en una futura búsqueda laboral. Revisar avisos de empleo y los requisitos de perfiles similares puede aportar referencias para tomar esa decisión.

empresas - management - inversiones - BVL
Los cursos cortos permiten incorporar herramientas en plazos breves y facilitan compatibilizar el estudio con las obligaciones laborales.

Las competencias tecnológicas ganan espacio en distintas áreas laborales

Según el análisis de ISIL, las competencias tecnológicas tienen una presencia cada vez mayor en puestos de distintas áreas. El análisis de datos, la inteligencia artificial, el marketing digital y la gestión de proyectos figuran entre los conocimientos que pueden ampliar las posibilidades de desarrollo profesional, de acuerdo con las funciones y necesidades de cada organización.

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  • Análisis de datos: permite interpretar información para apoyar decisiones, identificar tendencias y medir resultados. Esta habilidad puede resultar útil en áreas comerciales, financieras, administrativas y de operaciones.
  • Inteligencia artificial: puede ayudar a automatizar tareas, ordenar información y agilizar procesos en sectores como atención al cliente, recursos humanos, ventas y administración. Su incorporación requiere comprender el alcance de las herramientas y verificar la información que producen.
  • Marketing digital: incluye recursos para administrar campañas, conocer públicos, crear contenidos y evaluar el rendimiento de acciones en canales digitales. Puede ser útil para quienes trabajan en comunicación, ventas, emprendimientos y posicionamiento de marcas.
  • Gestión de proyectos: aporta métodos para planificar tareas, organizar equipos, administrar plazos y realizar seguimiento de objetivos. La capacitación en esta área puede aplicarse en organizaciones de distintos rubros.
Esfera de red luminosa flanqueada por partículas ocres, agua azul, una malla roja y una hélice molecular sobre fondo gris cuadriculado
La inteligencia artificial automatiza tareas y agiliza procesos en departamentos de atención al cliente, administración y recursos humanos.

Las habilidades personales también inciden en el desempeño

La formación técnica no reemplaza las capacidades vinculadas con el trabajo cotidiano. La comunicación clara, la colaboración con otros equipos, la organización de prioridades y la resolución de problemas forman parte de las aptitudes que pueden influir en el rendimiento profesional.

Estas habilidades resultan necesarias cuando una persona debe coordinar tareas con áreas diferentes, atender situaciones imprevistas o explicar propuestas ante responsables de una organización. La capacidad de adaptación también adquiere relevancia ante la modificación de procesos y la aparición de nuevas herramientas.

Los certificados pueden respaldar una formación, aunque cobran mayor valor cuando el profesional logra demostrar de qué modo aplicó esos conocimientos para ordenar tareas, alcanzar objetivos o responder ante una dificultad.

Los programas de especialización permiten reforzar conocimientos concretos

Finalmente, los cursos de especialización pueden servir a quienes buscan reforzar su desempeño actual, ingresar a un área diferente o prepararse para asumir nuevas funciones dentro de una organización. La elección dependerá de los objetivos de cada persona y de las demandas de su sector.

En un mercado laboral que cambia con rapidez, la formación continua puede aportar herramientas para responder a transformaciones concretas y sostener un perfil profesional acorde con las nuevas necesidades de las empresas.

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