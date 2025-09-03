Carreras técnicas en Perú con potencial para firmas internacionales

Más allá del mercado interno, el campo laboral para las carreras técnicas también puede proyectarse a nivel internacional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las carreras técnicas en el Perú cumplen un papel central en el desarrollo económico y social. Según la última Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), las empresas requerirán este año alrededor de 20.000 profesionales técnicos para cubrir nuevos puestos de trabajo.

Más allá del mercado interno, el campo laboral para estos profesionales también puede proyectarse a nivel internacional. De acuerdo con información de ISIL, algunas especialidades cuentan con oportunidades que trascienden las fronteras.

Especialidades con proyección global

Entre las opciones formativas, destacan Negocios Internacionales, Gestión Deportiva, Gastronomía y Diseño Gráfico.

El programa de Negocios Internacionales se encuentra alineado con tendencias globales como la inteligencia de negocios, la digitalización y el comercio electrónico, con énfasis en la gestión, la estrategia y el análisis de mercados internacionales. Según ISIL, sus egresados pueden incorporarse a empresas transnacionales, compañías exportadoras, consultoras de comercio exterior, bancos, operadores logísticos y oficinas de representación comercial en el extranjero.

La carrera de Gestión Deportiva forma profesionales para la organización de eventos y operaciones en el ecosistema deportivo. Las oportunidades laborales incluyen clubes profesionales y amateurs, federaciones, ligas, empresas de marketing y patrocinio, instituciones educativas y marcas deportivas internacionales.

En la carrera de Gastronomía, la institución resalta la enseñanza de técnicas culinarias modernas y el uso de herramientas de gestión para administrar negocios gastronómicos. El campo laboral comprende restaurantes, hoteles, cadenas nacionales e internacionales, emprendimientos propios, catering, empresas productoras de alimentos, comedores industriales y áreas de innovación culinaria.

La carrera de Diseño Gráfico se orienta a la formación práctica en estrategias visuales, manejo de herramientas digitales y procesos creativos. ISIL señala que sus egresados pueden desempeñarse en medios de comunicación, editoriales, agencias de publicidad, producción audiovisual, desarrollo de aplicaciones, diseño de empaques y proyectos de interiorismo.

Isil ofrece modalidades de estudio presencial y semipresencial en los campus de Miraflores, La Molina y San Isidro, además de alternativas remotas, semiremotas y virtuales a través de la plataforma ISIL+. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modalidades de estudio y beneficios

De acuerdo con ISIL, las carreras técnicas tienen una duración regular de tres años, aunque este periodo puede variar según la cantidad de créditos cursados en ciclos regulares o de verano.

La institución ofrece modalidades de estudio presencial y semipresencial en los campus de Miraflores, La Molina y San Isidro, además de alternativas remotas, semiremotas y virtuales a través de la plataforma ISIL+. Asimismo, informa que existen descuentos en la inscripción, tarifas diferenciadas en la primera matrícula, opciones de matrícula extemporánea y cuotas desde S/ 540.

Estas carreras, orientadas a estudiantes interesados en sectores productivos y creativos, buscan desarrollar habilidades prácticas y una visión internacional, en línea con las exigencias de un mercado laboral con proyección global, puntualiza la institución.