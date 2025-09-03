America Inhouse

Carreras técnicas en Perú con potencial para firmas internacionales

Las carreras técnicas tienen una duración regular de tres años, aunque este periodo puede variar según la cantidad de créditos que los estudiantes decidan cursar

Martín Tumay Soto

Por Martín Tumay Soto

Guardar
Más allá del mercado interno,
Más allá del mercado interno, el campo laboral para las carreras técnicas también puede proyectarse a nivel internacional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las carreras técnicas en el Perú cumplen un papel central en el desarrollo económico y social. Según la última Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), las empresas requerirán este año alrededor de 20.000 profesionales técnicos para cubrir nuevos puestos de trabajo.

Más allá del mercado interno, el campo laboral para estos profesionales también puede proyectarse a nivel internacional. De acuerdo con información de ISIL, algunas especialidades cuentan con oportunidades que trascienden las fronteras.

Especialidades con proyección global

Entre las opciones formativas, destacan Negocios Internacionales, Gestión Deportiva, Gastronomía y Diseño Gráfico.

El programa de Negocios Internacionales se encuentra alineado con tendencias globales como la inteligencia de negocios, la digitalización y el comercio electrónico, con énfasis en la gestión, la estrategia y el análisis de mercados internacionales. Según ISIL, sus egresados pueden incorporarse a empresas transnacionales, compañías exportadoras, consultoras de comercio exterior, bancos, operadores logísticos y oficinas de representación comercial en el extranjero.

La carrera de Gestión Deportiva forma profesionales para la organización de eventos y operaciones en el ecosistema deportivo. Las oportunidades laborales incluyen clubes profesionales y amateurs, federaciones, ligas, empresas de marketing y patrocinio, instituciones educativas y marcas deportivas internacionales.

En la carrera de Gastronomía, la institución resalta la enseñanza de técnicas culinarias modernas y el uso de herramientas de gestión para administrar negocios gastronómicos. El campo laboral comprende restaurantes, hoteles, cadenas nacionales e internacionales, emprendimientos propios, catering, empresas productoras de alimentos, comedores industriales y áreas de innovación culinaria.

La carrera de Diseño Gráfico se orienta a la formación práctica en estrategias visuales, manejo de herramientas digitales y procesos creativos. ISIL señala que sus egresados pueden desempeñarse en medios de comunicación, editoriales, agencias de publicidad, producción audiovisual, desarrollo de aplicaciones, diseño de empaques y proyectos de interiorismo.

Isil ofrece modalidades de estudio
Isil ofrece modalidades de estudio presencial y semipresencial en los campus de Miraflores, La Molina y San Isidro, además de alternativas remotas, semiremotas y virtuales a través de la plataforma ISIL+. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modalidades de estudio y beneficios

De acuerdo con ISIL, las carreras técnicas tienen una duración regular de tres años, aunque este periodo puede variar según la cantidad de créditos cursados en ciclos regulares o de verano.

La institución ofrece modalidades de estudio presencial y semipresencial en los campus de Miraflores, La Molina y San Isidro, además de alternativas remotas, semiremotas y virtuales a través de la plataforma ISIL+. Asimismo, informa que existen descuentos en la inscripción, tarifas diferenciadas en la primera matrícula, opciones de matrícula extemporánea y cuotas desde S/ 540.

Estas carreras, orientadas a estudiantes interesados en sectores productivos y creativos, buscan desarrollar habilidades prácticas y una visión internacional, en línea con las exigencias de un mercado laboral con proyección global, puntualiza la institución.

Temas Relacionados

ISILCarreras técnicasEducación en el Perú

Últimas Noticias

Guía completa para una experiencia mágica en los Disney Resort Hotels

Hospedarse en uno de los Disney Resort Hotels transforma la visita a los parques en una experiencia integral. La conectividad, el acceso prioritario y los servicios pensados para familias convierten al hospedaje en una parte esencial del viaje

Guía completa para una experiencia

Universidad peruana anuncia tres nuevas carreras en educación, salud y deporte

Según la propia casa de estudios, se trata de opciones académicas alineadas a las tendencias del mercado global. ¿Cuáles son las nuevas carreras y dónde se impartirán?

Universidad peruana anuncia tres nuevas

¿Por qué las motos eléctricas conquistan Querétaro? Beneficios y modelos que ya puedes probar

La circulación de motocicletas eléctricas va en aumento, beneficios ambientales, economía y nuevas tecnologías están cambiando la experiencia movilidad

¿Por qué las motos eléctricas

Ventajas de la motocicleta en México: todo lo que debes saber

La motocicleta se consolida como una alternativa accesible y versátil para quienes buscan ahorrar tiempo, mejorar su productividad y desplazarse de forma segura

Ventajas de la motocicleta en

Universidad peruana ofrece titulación profesional en 5 meses: ¿en qué consiste y cómo postular?

Según la institución educativa, el programa es 100% virtual, lo que facilita la participación de estudiantes con diferentes horarios y responsabilidades

Universidad peruana ofrece titulación profesional
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Policía captura en flagrancia a

Policía captura en flagrancia a un hombre por presunto abuso sexual en una buseta de Antioquia

Nick Kyrgios, sobre su partido de exhibición ante Sabalenka: “Me hace gracia que ella piense que puede ganar”

El ADN consigue que una mujer de 56 años pueda acceder a una herencia de 500.000 euros tras demostrar a sus hermanos que es hija del mismo padre

Intervención en el dólar: por qué el giro de la política cambiaria genera dudas sobre el futuro de los bonos

Fuerte discusión entre vecinos terminó en agresión con arma, en Antioquia: quedó en video

INFOBAE AMÉRICA
La muerte que sacude Necker

La muerte que sacude Necker Island, la isla privada de Richard Branson y los secretos de un refugio exclusivo

Panamá activa el proceso de construcción de un gasoducto por el Canal

Escribano superó a Indra como contratista de Defensa entre 2022 y 2024 con un total de 737 millones

Revelado por primera vez un mapa completo de la actividad cerebral en ratones

La viceprimera ministra británica admite irregularidades fiscales en la compra de su segunda vivienda

ENTRETENIMIENTO

Tom Cruise y el arte

Tom Cruise y el arte de reinventar su look en cada película de Misión Imposible

La polémica opinión de Kim Kardashian sobre las tareas escolares: “No creo en eso”

Bruce Willis ya no reconoce algunos rostros, afirman amigos de la familia

Emma Heming, la esposa de Bruce Willis reveló cómo transitó el diagnóstico del actor

“Número desconocido”, el documental de Netflix sobre un caso real y perturbador de ciberacoso escolar