Perú

Declaran Patrimonio Cultural los documentos con los que el papa León XIV obtuvo la nacionalidad peruana

La medida, oficializada mediante una resolución del Ministerio de Cultura, reconoce el valor histórico, documental y biográfico de los registros vinculados con Robert Francis Prevost en Perú

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación el expediente de nacionalización del papa León XIV.
El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación el expediente de nacionalización del papa León XIV. (Ministerio de Cultura/EFE)
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El Ministerio de Cultura de Perú declaró Patrimonio Cultural de la Nación el expediente de nacionalización de Robert Francis Prevost Martínez, actual papa León XIV, que reúne el título que acredita su ciudadanía peruana y la solicitud manuscrita presentada en 2015.

La decisión quedó oficializada a través de la Resolución Viceministerial N.º 000317-2026-VMPCIC/MC, emitida el 10 de noviembre de 2026 y publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano. La declaratoria reconoce el valor histórico, documental y biográfico de los documentos vinculados al pontífice.

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La propuesta partió de la Superintendencia Nacional de Migraciones, que contó con asesoría técnica del Archivo General de la Nación (AGN). El expediente se encuentra bajo custodia del Archivo Central de Migraciones.

Visita del Papa León XIV a la Argentina - Luján
La Superintendencia Nacional de Migraciones impulsó la declaratoria con la asesoría técnica del Archivo General de la Nación. (REUTERS/Agustin Marcarian)

La carta manuscrita

Entre las piezas declaradas figura la solicitud escrita a mano por Robert Francis Prevost, mediante la cual pidió adquirir la nacionalidad peruana. El documento fue redactado en papel membretado del Obispado de Chiclayo y contiene la firma y la huella digital del actual papa.

Según informó el Ministerio de Cultura, la carta ofrece una perspectiva personal sobre los orígenes de Prevost, su labor pastoral en Perú desde 1985 y las razones que expuso para solicitar la ciudadanía del país.

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El contenido de esa solicitud permite conocer aspectos de su relación con Perú a partir de un documento elaborado por el propio religioso. La rúbrica y la huella digital incorporadas en el texto son elementos que, de acuerdo con la entidad, acreditan la originalidad y la autoría de la pieza.

La declaratoria alcanza al expediente completo y no solo a la solicitud manuscrita. El conjunto incluye además reportes migratorios, la partida de nacimiento del pontífice e informes institucionales que permiten reconstruir el procedimiento de nacionalización.

El papa León saluda con la mano mientras sube al avión papal antes de emprender su primer viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma (Italia), el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
El papa León saluda con la mano mientras sube al avión papal antes de emprender su primer viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma (Italia), el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Valor de los documentos

La evaluación técnica realizada por el Archivo General de la Nación estableció que el expediente constituye una fuente primaria para estudiar la trayectoria de León XIV y su vínculo con Perú.

El Ministerio de Cultura señaló que los documentos permiten conocer aspectos particulares del recorrido personal del actual pontífice y situar su presencia en el país durante un período en el que la Iglesia Católica tuvo participación pastoral y social.

En ese marco, la documentación conservada por Migraciones reúne registros administrativos y personales vinculados con el proceso que derivó en la obtención de la ciudadanía peruana. La solicitud de nacionalización expresa, según la información oficial, la voluntad formal de Prevost de integrarse a la comunidad nacional.

La resolución reconoce el carácter histórico de esas piezas en relación con la trayectoria de quien fue elegido papa el 8 de mayo de 2025. La elección de Prevost como León XIV amplió el interés público e histórico en torno al expediente que respalda su nacionalización peruana.

Cartel en el interior de un tren con el retrato de un papa saludando con la mano y el texto en letras rojas El Papa vuelve a casa
Un cartel publicitario instalado en el interior de un tren del Metro de Lima presenta la imagen del papa León XIV junto con el texto «El Papa vuelve a casa».

El expediente

Los documentos ahora reconocidos como patrimonio incluyen distintos registros vinculados con el trámite de nacionalización. Entre ellos están los reportes migratorios, la partida de nacimiento y documentos elaborados por instituciones que participaron en el procedimiento.

El expediente permite contextualizar las etapas administrativas de la solicitud presentada en 2015. También reúne elementos que dan cuenta de la identificación del solicitante y de su vínculo formal con el Estado peruano.

La solicitud manuscrita ocupa un lugar central dentro del conjunto por su carácter personal. En ella, Prevost dejó constancia de su recorrido religioso en Perú desde 1985 y de los motivos que lo llevaron a pedir la nacionalidad.

El Ministerio de Cultura indicó que el reconocimiento se basa en la autenticidad, el contenido y el valor testimonial de las piezas. La declaratoria sitúa esos documentos dentro del patrimonio documental de la nación peruana.

El avión que transporta al Papa León XIV ha despegado de Argentina, iniciando su viaje apostólico hacia Perú. Sigue la cobertura exclusiva de su partida y el inicio de su gira por Sudamérica.

Material de consulta

La documentación declarada Patrimonio Cultural de la Nación podrá constituir una referencia para investigaciones sobre historia, teología, sociología y ciencias políticas, de acuerdo con el Ministerio de Cultura.

El interés de los documentos se vincula con la posibilidad de revisar una fuente personal y administrativa sobre la relación de Robert Francis Prevost con Perú. El expediente reúne tanto la manifestación manuscrita del entonces obispo como los documentos requeridos para el proceso de nacionalización.

La custodia del conjunto permanece a cargo del Archivo Central de la Superintendencia Nacional de Migraciones, donde se conserva el expediente que contiene el título de nacionalización y los demás registros asociados al trámite.

La Resolución Viceministerial N.º 000317-2026-VMPCIC/MC establece la declaratoria del expediente como Patrimonio Cultural de la Nación y reconoce su condición de documento relevante para conocer el vínculo del papa León XIV con la historia reciente de Perú.

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