Perú

Papa León XIV en Perú: la ruta que seguirá el vehículo del sumo pontífice desde Palacio de Gobierno hasta el Gran Teatro Nacional

Miles de fieles aguardan en las calles de la capital el paso del sumo pontífice, mientras la Policía Nacional despliega un operativo especial para su traslado hacia el encuentro con autoridades

Un hombre vestido de papa saluda con la mano en alto desde un vehículo blanco, junto a un círculo que muestra el Palacio de Gobierno de Perú
El papa León XIV saluda a bordo de un vehículo durante el inicio de su visita oficial a Perú, donde sostendrá una reunión protocolar en el Palacio de Gobierno de Lima. (Infobae Perú/Difusión)
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El papa León XIV inició este miércoles su visita apostólica a Perú, un viaje que se extenderá hasta el 16 de noviembre e incluirá paradas en Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco. En su primera jornada en el país, el pontífice cumplirá una serie de encuentros oficiales con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado, según informó Andina Noticias.

El santo padre llegó a las 17:30 horas al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, donde será recibido por las autoridades peruanas. Desde ese punto, recorrió las avenidas Faucett, La Marina y Brasil a bordo de un vehículo cerrado hasta la basílica María Auxiliadora, en el distrito de Breña, donde cambió de unidad para continuar la ruta de León XIV en el papamovil por las calles de Lima.

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Un hombre con sotana blanca saluda con la mano levantada desde la ventanilla abierta de un automóvil negro frente a una multitud
El papa León XIV saluda desde un vehículo cerrado durante su trayecto por Lima en el inicio de su visita apostólica a Perú. (Agencia Andina)

Agenda oficial del primer día de León XIV en Lima

La primera actividad protocolar del pontífice tendrá lugar a las 18:45 horas en Palacio de Gobierno, situado en la Plaza de Armas de Lima, donde participará en la ceremonia oficial de bienvenida y sostendrá una reunión con la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

Tras ese encuentro, el papa se trasladará hacia el Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja, donde a las 19:45 horas mantendrá un segundo encuentro, esta vez con autoridades y representantes de diversos sectores del país. Concluida esa actividad, alrededor de las 20:30 horas, León XIV se trasladará a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, donde pernoctará durante su estadía en la capital.

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Mapa con una línea roja que conecta fotos de Palacio de Gobierno y el Gran Teatro Nacional con nombres de calles y avenidas
Una infografía detalla el recorrido de la Policía Nacional del Perú entre Palacio de Gobierno y el Gran Teatro Nacional para la visita de León XIV en Lima. (Agencia Andina)

Recorrido del papa

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), la ruta principal entre Palacio de Gobierno y el Gran Teatro Nacional comprende el jirón Conde de Superunda, el jirón Camaná, la avenida Paseo de la República, la vía expresa Luis Fernando Bedoya Reyes, la avenida Javier Prado Este y la avenida San Luis, hasta llegar al recinto ubicado en la avenida Javier Prado Este 2225.

Como alternativa ante cualquier eventualidad, la PNP previó un segundo trayecto que contempla el jirón Conde de Superunda, la avenida Tacna, la avenida Garcilaso de la Vega, la avenida Juan Pardo de Zela, la avenida Canadá y la avenida de La Arqueología, en San Borja. Para el desplazamiento posterior hacia la Nunciatura Apostólica, la ruta principal incluye la calle Comercio, la avenida Aviación, la avenida Javier Prado Este, la avenida Petit Thouars, la avenida 28 de Julio y la avenida Salaverry. La vía alterna contempla las avenidas Aviación, Canadá, Juan Pardo de Zela y Salaverry.

Entre los tramos dispuestos por la PNP para la jornada figuran:

  • Grupo Aéreo N.° 8 (Callao) – basílica María Auxiliadora: avenidas Faucett, La Marina y Brasil.
  • Basílica María Auxiliadora – Palacio de Gobierno: avenidas Alfonso Ugarte, Bolivia, Garcilaso de la Vega, Tacna y jirón Conde de Superunda.
  • Palacio de Gobierno – Gran Teatro Nacional: ruta principal y alterna detalladas arriba.
  • Gran Teatro Nacional – Nunciatura Apostólica: ruta principal y alterna detalladas arriba.

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