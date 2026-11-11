Perú

Toda la PNP permanece en alerta máxima por actividades del papa León XIV, afirman desde el Mininter

El titular del Interior informó que más de 37 mil agentes estarán enfocados en las actividades del pontífice, mientras el resto mantendrá los servicios policiales en el país

Ministro Astudillo asegura que toda la Policía Nacional permanece en alerta máxima por actividades del papa León XIV.
Ministro Astudillo asegura que toda la Policía Nacional permanece en alerta máxima por actividades del papa León XIV.
Guardar

La Policía Nacional del Perú (PNP) permanecerá en alerta máxima ante las actividades del papa León XIV, según informó el titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo. La institución desplegará personal para la seguridad de la visita apostólica, sin suspender el control del tránsito, la vigilancia en fronteras ni otros servicios policiales en el país.

La visita del pontífice se realizará entre el 11 y el 16 de noviembre. Astudillo señaló que más de 37 mil agentes están asignados a la protección de sus actividades, mientras el resto de la PNP mantiene sus funciones ordinarias. El ministro pidió a los ciudadanos respetar las rutas, los perímetros y las indicaciones del operativo.

PUBLICIDAD

Más de 37 mil policías cubren rutas y actividades

La cabeza del Mininter precisó que la alerta máxima alcanza a todo el personal policial. En Lima y en las ciudades incluidas en la agenda, los equipos se distribuirán entre actividades públicas, patrullaje urbano, tránsito y control de accesos. La medida busca mantener el resguardo del pontífice y preservar la atención de emergencias ciudadanas.

Astudillo exhortó a quienes asistan a los encuentros a evitar aglomeraciones y seguir las rutas previstas por la PNP. También recomendó llevar botellas de agua debido a las altas temperaturas y a las esperas que pueden producirse antes de los actos. “Quienes quieran ver y saludar a su santidad deben respetar las medidas de seguridad”, manifestó.

PUBLICIDAD

El ministro dirigió además un mensaje a los agentes que participarán en el plan de seguridad del papa León XIV. Les recordó que la presencia policial debe transmitir confianza y tranquilidad a la población durante la semana de actividades. El operativo contempla presencia en vías, recintos, puntos de ingreso y zonas de concentración de fieles en cada escala del itinerario papal.

Un pontífice vestido de blanco saluda con la mano alzada en una pista frente a la bandera de Perú, un avión y varias personas
El papa León XIV saluda a los asistentes tras descender del avión en Perú durante la visita oficial programada con días no laborables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

IPEN y PNP revisarán sedes con equipos especializados antes de cada acto

Como parte del esquema, el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y la PNP inspeccionarán espacios religiosos, zonas protocolares y áreas donde se reúnan asistentes.

Los equipos de detección radiológica permitirán identificar señales que requieran evaluación técnica y descartar la presencia de dinamita, pólvora o C4 antes de las actividades programadas. El despliegue comprenderá Lima, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa.

El IPEN capacitó el 22 de octubre a policías de Lima y otras regiones mediante el taller “Seguridad física nuclear en grandes eventos públicos”.

La formación incluyó detección de materiales radiactivos, monitoreo radiológico y protocolos de intervención. Estos controles se repetirán antes de los desplazamientos del Papa y en los lugares donde se desarrollen sus actividades religiosas y oficiales.

La PNP sumará una escolta de 24 motocicletas de 300 y 600 centímetros cúbicos, cuatro cápsulas de seguridad y policías a pie en las doce rutas definidas.

El general Humberto Alvarado, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, indicó que los agentes motorizados realizaron prácticas antes del operativo. El sistema se organiza en anillos, desde el entorno cercano hasta las vías principales.

Temas Relacionados

PNPMininterPapa León XIVPapa León XIV en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV llega a Lima este miércoles: así estará el clima durante su esperada llegada al Perú

El Senamhi dio a conocer las condiciones meteorológicas que acompañarán la llegada del pontífice a la capital, en una jornada en la que se prevé un clima cálido durante su recibimiento y las primeras actividades oficiales

Papa León XIV llega a Lima este miércoles: así estará el clima durante su esperada llegada al Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 10 de noviembre de 2026

El Centro Sismológico Nacional permanece en alerta permanente tras los últimos temblores registrados en las regiones de Loreto, Arequipa y Moquegua

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 10 de noviembre de 2026

La tajante medida de Universitario para el duelo ante Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura 2026: “Ya está listo”

El cuadro crema visita el domingo 22 de noviembre el Estadio IPD con tres puntos como única vía hacia el segundo certamen anual y la opción de reforzar su zaga con el defensor recuperado

La tajante medida de Universitario para el duelo ante Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura 2026: “Ya está listo”

Incautan 620 kilos de cocaína valorizados en más de US$18 millones en Lima: tres intervenidos tras operativo policial

Una investigación de inteligencia permitió seguir el cargamento desde el Huallaga hasta un inmueble de Lima sur. En el lugar, los agentes descubrieron cómo se almacenaba la droga e incautaron armamento y equipos de comunicación

Incautan 620 kilos de cocaína valorizados en más de US$18 millones en Lima: tres intervenidos tras operativo policial

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 10 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 10 de noviembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo se libra de denuncia por presuntos ascensos irregulares en FFAA: votos de JP y Obras llevan caso al archivo

Pedro Castillo se libra de denuncia por presuntos ascensos irregulares en FFAA: votos de JP y Obras llevan caso al archivo

Keiko Fujimori no estará en la despedida al papa León XIV por reunión con el presidente de China Xi Jinping el 17 de noviembre

Pedro Castillo reaparece ante diputados y niega ascensos irregulares en FFAA: “Con el tiempo se darán cuenta de los errores”

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Ministro del Interior anuncia reforma policial para fortalecer la disciplina, los ascensos y la formación de efectivos

ENTRETENIMIENTO

Gia Meier es vinculada con Nicolás Cabieses, cuñado de Mafer Neyra, tras aparecer juntos en una reunión familiar

Gia Meier es vinculada con Nicolás Cabieses, cuñado de Mafer Neyra, tras aparecer juntos en una reunión familiar

Mario Hart fue captado en una salida nocturna y descartó volver con Korina Rivadeneira: “Uno tiene derecho a divertirse”

Perú en los Latin Grammy 2026: dónde y cuándo ver a Eva Ayllón, Nic, FABIÁN, Andre y Federico Tarazona en competencia

Luiggi Yarasca evita explicar los moretones de Florcita Polo y enfrenta a Magaly Medina en vivo: “A mí no me amenaces”

Luiggi Yarasca presenta inédito audio para negar agresión a Florcita Polo: “Si la lancé, ¿cómo ella dice que se cayó?”

DEPORTES

La tajante medida de Universitario para el duelo ante Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura 2026: “Ya está listo”

La tajante medida de Universitario para el duelo ante Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura 2026: “Ya está listo”

La FPF castiga duramente a Horacio Melgarejo: 14 fechas de suspensión y severa multa tras los incidentes en Matute

La furiosa reacción de Eddie Fleischman por la programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026: “Son unos incompetentes”

Francesco Andrealli expresa su satisfacción tras su primera práctica con Peru, desvela contacto con Gianluca Lapadula y llama “padre” a Césc Fábregas

Juan Pablo Varillas se reencuentra con la victoria en casa: remontó la chileno Tomás Barrios, campeón defensor del Challenger de Lima