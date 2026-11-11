Toda la PNP permanece en alerta máxima por actividades del papa León XIV, afirman desde el Mininter

Ministro Astudillo asegura que toda la Policía Nacional permanece en alerta máxima por actividades del papa León XIV.

Guardar

La Policía Nacional del Perú (PNP) permanecerá en alerta máxima ante las actividades del papa León XIV, según informó el titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo. La institución desplegará personal para la seguridad de la visita apostólica, sin suspender el control del tránsito, la vigilancia en fronteras ni otros servicios policiales en el país.

La visita del pontífice se realizará entre el 11 y el 16 de noviembre. Astudillo señaló que más de 37 mil agentes están asignados a la protección de sus actividades, mientras el resto de la PNP mantiene sus funciones ordinarias. El ministro pidió a los ciudadanos respetar las rutas, los perímetros y las indicaciones del operativo.

PUBLICIDAD

Más de 37 mil policías cubren rutas y actividades

La cabeza del Mininter precisó que la alerta máxima alcanza a todo el personal policial. En Lima y en las ciudades incluidas en la agenda, los equipos se distribuirán entre actividades públicas, patrullaje urbano, tránsito y control de accesos. La medida busca mantener el resguardo del pontífice y preservar la atención de emergencias ciudadanas.

Astudillo exhortó a quienes asistan a los encuentros a evitar aglomeraciones y seguir las rutas previstas por la PNP. También recomendó llevar botellas de agua debido a las altas temperaturas y a las esperas que pueden producirse antes de los actos. “Quienes quieran ver y saludar a su santidad deben respetar las medidas de seguridad”, manifestó.

PUBLICIDAD

El ministro dirigió además un mensaje a los agentes que participarán en el plan de seguridad del papa León XIV. Les recordó que la presencia policial debe transmitir confianza y tranquilidad a la población durante la semana de actividades. El operativo contempla presencia en vías, recintos, puntos de ingreso y zonas de concentración de fieles en cada escala del itinerario papal.

El papa León XIV saluda a los asistentes tras descender del avión en Perú durante la visita oficial programada con días no laborables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

IPEN y PNP revisarán sedes con equipos especializados antes de cada acto

Como parte del esquema, el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y la PNP inspeccionarán espacios religiosos, zonas protocolares y áreas donde se reúnan asistentes.

Los equipos de detección radiológica permitirán identificar señales que requieran evaluación técnica y descartar la presencia de dinamita, pólvora o C4 antes de las actividades programadas. El despliegue comprenderá Lima, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa.

PUBLICIDAD

El IPEN capacitó el 22 de octubre a policías de Lima y otras regiones mediante el taller “Seguridad física nuclear en grandes eventos públicos”.

La formación incluyó detección de materiales radiactivos, monitoreo radiológico y protocolos de intervención. Estos controles se repetirán antes de los desplazamientos del Papa y en los lugares donde se desarrollen sus actividades religiosas y oficiales.

La PNP sumará una escolta de 24 motocicletas de 300 y 600 centímetros cúbicos, cuatro cápsulas de seguridad y policías a pie en las doce rutas definidas.

El general Humberto Alvarado, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, indicó que los agentes motorizados realizaron prácticas antes del operativo. El sistema se organiza en anillos, desde el entorno cercano hasta las vías principales.

PUBLICIDAD