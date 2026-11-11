Perú

Mallas, anclajes y drenajes: ¿qué sistemas de ingeniería ayudan a evitar desprendimientos de rocas por El Niño?

La inspección técnica, el drenaje y los sistemas de contención forman parte de las medidas que pueden reducir el riesgo de caída de rocas durante la temporada de lluvias, según expertos

Fenómeno El Niño
El Fenómeno El Niño costero eleva el riesgo de desprendimientos de rocas en taludes de proyectos de infraestructura y minería.
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Las lluvias intensas pueden afectar la estabilidad de taludes, excavaciones y zonas intervenidas por proyectos de infraestructura y minería. Frente a las condiciones previstas durante los próximos meses por el Fenómeno El Niño costero, la identificación temprana de áreas vulnerables y la aplicación de medidas de prevención pueden reducir los riesgos para trabajadores, equipos y operaciones.

La acumulación e infiltración de agua modifica el comportamiento de los suelos y las rocas. En zonas con pendientes, cortes de terreno o excavaciones, esa situación puede favorecer grietas, filtraciones, desplazamientos y desprendimientos de material. Por ese motivo, las decisiones de protección requieren una evaluación técnica previa de cada lugar.

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De acuerdo con Javier Zapata, gerente central de Infraestructura de Prodimin, el primer paso consiste en realizar un estudio geotécnico para reconocer señales de inestabilidad y definir qué sistema se ajusta a las condiciones del terreno.

“No todos los terrenos presentan los mismos riesgos ni requieren las mismas soluciones. Una medida que funciona en un proyecto puede no ser adecuada para otro”, señaló Zapata. El especialista indicó que el diagnóstico permite anticipar fallas y elegir mecanismos de protección antes de que ocurra un desprendimiento.

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La evaluación geotécnica preliminar detecta grietas y desplazamientos para definir las medidas de estabilización del terreno.

Las mallas, anclajes y refuerzos se seleccionan según el tipo de terreno

Entre las soluciones disponibles se encuentran las mallas de protección, que pueden controlar o contener la caída de rocas, según el sistema que se instale. Su función depende de la pendiente, el tipo de material y el nivel de exposición de la zona.

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En sectores donde existen bloques de roca con riesgo de movimiento, pueden utilizarse pernos de anclaje. Estos elementos buscan estabilizar las formaciones y reducir la posibilidad de que se desprendan. También puede aplicarse concreto lanzado sobre determinadas superficies para reforzar áreas que requieren una capa adicional de soporte.

La selección de cada solución depende del tipo de roca, la inclinación del talud y los resultados de la inspección técnica. No existe una respuesta única para todos los proyectos, ya que las condiciones geológicas y ambientales pueden variar incluso dentro de una misma obra.

Fenómeno El Niño
Las mallas de protección contienen la caída de rocas de acuerdo con las condiciones de la pendiente y la roca.

El drenaje reduce el impacto de la acumulación de agua

El manejo del agua representa otro componente de la prevención. Las precipitaciones pueden facilitar la filtración hacia el subsuelo y elevar la presión interna en los terrenos. Esa presión puede afectar la estabilidad de taludes y otras estructuras expuestas.

Por ello, resulta necesario revisar el funcionamiento de canales, cunetas y sistemas de drenaje. Estas infraestructuras permiten evacuar el agua y evitar que se concentre en puntos críticos. Mantener operativos los drenajes puede reducir la acumulación de agua en zonas vulnerables.

Las inspecciones deben incrementarse durante la temporada de lluvias, sobre todo en áreas donde ya existen grietas, filtraciones o antecedentes de movimientos del terreno. La revisión periódica permite detectar cambios antes de que representen una amenaza para la operación.

fenómeno El Niño
Javier Zapata advirtió que las soluciones de contención no son intercambiables debido a las particularidades de cada terreno.

Los instrumentos geotécnicos permiten detectar cambios en el terreno

El monitoreo geotécnico complementa las soluciones físicas de estabilización. Los inclinómetros permiten identificar movimientos del terreno, mientras que los piezómetros miden la presión del agua en el subsuelo.

El seguimiento de estos indicadores ofrece información para definir medidas como activar alertas, restringir el acceso a áreas expuestas o evacuar al personal cuando la situación lo requiera. Los datos obtenidos mediante el monitoreo permiten tomar decisiones con mayor anticipación.

Zapata recomendó reforzar las inspecciones preventivas y mantener vigilancia sobre las zonas identificadas como críticas. La combinación de evaluación geotécnica, drenaje, sistemas de contención y protocolos de seguridad puede contribuir a reducir riesgos durante la ejecución de obras y operaciones mineras.

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