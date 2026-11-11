Ante el temor por escasez de alimentos por el Fenómeno El Niño, ministro de Agricultura pide alistar una mochila de emergencia

El informativo 24 Horas reporta sobre las medidas preventivas ante los efectos del fenómeno El Niño en el abastecimiento de alimentos. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego señala que el flujo de productos no se encuentra interrumpido y recomienda contar con reservas básicas en los hogares. Asimismo, ciudadanos expresan preocupación por huaicos y cortes de carreteras, mientras las autoridades informan sobre el almacenamiento de ayuda humanitaria coordinada con Indeci.

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La posibilidad de que el fenómeno El Niño provoque lluvias intensas, huaicos y daños en las carreteras mantiene en alerta a los consumidores, quienes temen que las dificultades de transporte desde las zonas productoras generen escasez y encarecimiento de los alimentos en Lima. Ante este escenario, el Gobierno aseguró que, por ahora, el ingreso de productos a los mercados de la capital se mantiene sin afectaciones.

El ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, indicó que el Ejecutivo realiza un seguimiento diario del abastecimiento y que comunicará oportunamente cualquier cambio en el ingreso de alimentos. Además, recomendó a las familias contar con una mochila de emergencia que incluya productos no perecibles para afrontar eventuales contingencias.

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Gobierno monitorea el ingreso de alimentos a Lima

Vinelli sostuvo que, hasta el momento, no se han registrado dificultades en el ingreso de alimentos a Lima como consecuencia del fenómeno climático. Según explicó, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) revisa diariamente la cantidad de productos que llegan a la capital.

“La cantidad de alimentos que viene ingresando hasta el día de hoy no ha sufrido una afectación. Y esta es la información que sacamos todos los días”, señaló el ministro.

El funcionario agregó que, si la tendencia cambia debido a las lluvias u otras emergencias asociadas a El Niño, el Gobierno informará rápidamente a la población para que pueda tomar previsiones.

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Una composición gráfica ilustra el calentamiento oceánico por El Niño en el Pacífico junto a una mochila de emergencia y el escudo de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación de los consumidores se concentra en las posibles interrupciones de las vías de comunicación, especialmente en el norte del país, donde los huaicos y el colapso de puentes podrían dificultar el traslado de productos agrícolas hacia los principales centros de comercialización.

Algunos ciudadanos advirtieron que las consecuencias podrían sentirse en los precios y la disponibilidad de alimentos si las zonas productoras resultan afectadas. También recordaron las pérdidas que suelen enfrentar los agricultores y ganaderos cuando las lluvias dañan sus terrenos, cultivos e infraestructura.

Ministro recomienda preparar una mochila de emergencia

Ante los posibles efectos del fenómeno climático, el titular del Midagri recomendó a las familias organizar una mochila de seguridad que contenga alimentos y otros artículos necesarios para responder ante una emergencia.

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El ministro recordó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) dispone de alrededor de 7.000 toneladas de ayuda humanitaria almacenada para atender a la población en caso de una contingencia.

Una mochila de emergencia reúne provisiones de agua, alimentos, medicinas y herramientas de apoyo para afrontar situaciones de riesgo por el fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es importante ante estos eventos, que son extraordinarios, que puedan tener, si es posible, alguna mochila de seguridad en donde puedan tener algún tipo de alimento”, manifestó.

La recomendación también fue mencionada por ciudadanos consultados, quienes señalaron que han recibido indicaciones para almacenar productos que puedan conservarse durante varios días, como conservas de atún y galletas.

¿Qué es el combo de supervivencia recomendado por Indeci y qué debe contener?

El Indeci recomienda que las familias tengan preparado el denominado “Combo de la Supervivencia”, un conjunto de provisiones y artículos básicos para afrontar los primeros días después de una emergencia o desastre natural. Este implemento está compuesto por dos elementos: la mochila para emergencias y la caja de reserva, que cumplen funciones diferentes según el tiempo que dure la contingencia.

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La mochila para emergencias está destinada a cubrir las necesidades de las primeras 24 horas y debe llevarse durante una evacuación. Indeci recomienda incluir agua potable, alimentos no perecibles (como conservas), galletas, barras de chocolate, un botiquín de primeros auxilios, artículos de higiene, una manta de abrigo, linterna, radio a pilas, silbato y cargador portátil. También se deben considerar medicamentos de uso habitual y artículos específicos para bebés, adultos mayores o personas con discapacidad.

Por otro lado, la caja de reserva contiene los productos necesarios para atender a la familia entre el segundo y cuarto día de la emergencia. Debe incluir agua embotellada, alimentos no perecibles como sopas instantáneas, conservas, leche en polvo o evaporada, galletas de agua, caramelos y chocolates. También debe contar con ropa de cambio, mantas, artículos de higiene personal, pilas de repuesto, termos y utensilios básicos. A diferencia de la mochila, esta caja debe permanecer almacenada en un lugar seco, protegido y de fácil acceso, y no debe llevarse durante la evacuación.

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Indeci precisa que las provisiones deben ajustarse al número de integrantes del hogar, sus necesidades particulares y las características de la zona donde viven. Además, recomienda revisar periódicamente los productos almacenados para reemplazar aquellos que estén próximos a vencer. No es indispensable comprar una mochila nueva: puede utilizarse un bolso o maletín en buen estado, mientras que la caja de reserva puede ser de plástico o de otro material resistente.

¿Qué alimentos podrían escasear por el fenómeno El Niño en Perú?

Un puesto de abastos exhibe hortalizas en Perú en un contexto de incremento en los precios de los alimentos por el fenómeno El Niño.

El arroz, limón, plátano, cebolla, camote y maíz figuran entre los cultivos que registraron una menor producción durante El Niño Costero de 2017, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). A esta lista se suman otros productos como mango, uva, maracuyá, sandía, páprika, piquillo, frijol caupí y trigo, que también presentaron afectaciones en Piura.

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Para el actual evento climático, el arroz requiere especial atención debido a la concentración de su producción en Lambayeque, Piura, Tumbes y La Libertad. Un informe del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) advierte que, bajo un escenario de elevada severidad, la producción de arroz cáscara de la costa norte podría disminuir entre 90.000 y 310.000 toneladas.

Otros cultivos como el mango, banano, palta, yuca y menestras también requieren vigilancia ante posibles lluvias intensas, inundaciones y daños en las zonas agrícolas. Asimismo, las afectaciones podrían extenderse a la actividad pecuaria y comprometer la producción de leche fresca, carne de vacuno y caprino, aves y huevos.

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Sin embargo, estos antecedentes y escenarios de riesgo no significan que necesariamente habrá desabastecimiento en Lima. La disponibilidad de alimentos también dependerá de la producción de otras regiones y de las condiciones de transporte y distribución durante los próximos meses.