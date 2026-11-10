Perú

De S/ 50 a S/ 200: estos son los precios de los pasajes a las ciudades que visitará el papa León XIV

Los boletos de transporte terrestre hacia Chiclayo, Pucallpa, Cusco y Cajamarca se mantienen sin incrementos por el momento, aunque las tarifas podrían variar conforme se acerquen las actividades del pontífice en el país

Los pasajes terrestres a Chiclayo cuestan entre S/ 60 y S/ 70, sin registrar aumentos en las empresas de transporte consultadas.
Los pasajes terrestres a Chiclayo cuestan entre S/ 60 y S/ 70, sin registrar aumentos en las empresas de transporte consultadas. Foto: Andina
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Los pasajes terrestres hacia las ciudades que forman parte del recorrido del papa León XIV por el Perú mantienen sus precios sin variaciones, pese a la expectativa de viajes que ha generado la visita del pontífice. Una consulta realizada en agencias de transporte ubicadas en la avenida 28 de Julio permitió conocer cuánto cuesta trasladarse a algunos de los destinos incluidos en su agenda.

Chiclayo, Pucallpa, Cusco y Cajamarca son algunas de las localidades hacia las que se prevé el desplazamiento de pasajeros interesados en participar de las actividades del sumo pontífice. Por el momento, las tarifas se mantienen dentro de sus rangos habituales, aunque no se descarta que puedan experimentar cambios conforme se acerquen las fechas de las actividades.

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¿Cuánto cuesta viajar a Chiclayo y Pucallpa?

Para quienes tienen previsto trasladarse a Chiclayo, los boletos de transporte terrestre se encuentran entre S/ 60 y S/ 70. Según la información recogida en las empresas de transporte, la tarifa no ha registrado incrementos y continúa dentro de ese rango.

En el caso de Pucallpa, los precios también permanecen estables. Los pasajes hacia esta ciudad de la selva peruana cuestan entre S/ 70 y S/ 90, en medio de las expectativas por la visita del papa León XIV, programada para el domingo 15 de noviembre.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha lanzado una cartilla de orientación para los turistas que visitarán Perú durante la próxima visita del Papa Francisco. Conoce las recomendaciones para un viaje seguro y una experiencia inolvidable.

Cusco registra las tarifas más elevadas

El traslado hacia Cusco presenta una mayor diferencia de precios frente a los otros destinos. Los boletos se ofrecen desde S/ 70 hasta S/ 200, dependiendo de las características del servicio y la ubicación que el pasajero elija dentro del bus, como los asientos del primer o segundo nivel.

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Pese a esta amplitud tarifaria, las empresas consultadas tampoco han reportado un aumento en el costo de los pasajes. Por ahora, quienes planean viajar a esta ciudad pueden encontrar boletos dentro de los precios señalados, sin que se haya identificado una variación atribuida a la llegada del pontífice.

Pasajes a Cajamarca desde S/ 50

En cuanto a Cajamarca, los boletos de transporte terrestre se comercializan entre S/ 50 y S/ 100. Al igual que en los demás destinos consultados, las tarifas se mantienen sin incrementos por el momento.

No obstante, los precios podrían modificarse conforme se aproximen las actividades del papa León XIV. Las tarifas pueden experimentar variaciones incluso durante los días previos o las horas anteriores a los desplazamientos, por lo que los montos registrados corresponden a los valores encontrados durante la consulta realizada a las empresas de transporte.

Los pasajes a Cusco cuestan entre S/ 70 y S/ 200, según el servicio y el nivel del bus que elija el pasajero.
Los pasajes a Cusco cuestan entre S/ 70 y S/ 200, según el servicio y el nivel del bus que elija el pasajero. Foto: La elegancia de viajar

Rutas de turismo religioso en Cusco

La llegada del papa León XIV también representa una oportunidad para conocer el patrimonio religioso y arquitectónico de Cusco. Entre las alternativas destaca un circuito por el centro histórico, que incluye la Catedral del Cusco, el Palacio Arzobispal, las iglesias de San Cristóbal, La Merced y San Blas, además del monasterio de Santa Catalina y el complejo de Coricancha-Convento de Santo Domingo. Estos espacios conservan retablos, pinturas de la escuela cusqueña, esculturas y otras expresiones del arte colonial.

Otra alternativa es la Ruta del Barroco Andino, que comprende cuatro templos: La Compañía de Jesús, en la Plaza de Armas, y las iglesias de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, San Juan Bautista de Huaro y la capilla de la Virgen Purificada de Canincunca. El recorrido por los tres últimos templos, ubicados en el Valle Sur, demanda aproximadamente medio día y permite apreciar pinturas murales, retablos dorados y arquitectura religiosa de los siglos XVI y XVII.

Los visitantes también pueden acceder a estos circuitos mediante boletos turísticos. La entrada para los tres templos del Valle Sur cuesta S/ 18 para adultos, S/ 10 para estudiantes y turistas nacionales. En tanto, el ingreso al templo de La Compañía de Jesús tiene un precio de S/ 12 para adultos y S/ 6 para estudiantes y visitantes nacionales. El boleto que incluye los cuatro templos cuesta S/ 25 para adultos y S/ 15 para estudiantes y turistas nacionales.

Los boletos pueden adquirirse en el templo de La Compañía de Jesús o en cualquiera de los recintos que integran la ruta. Además, tienen una vigencia de siete días calendario, lo que permite organizar las visitas en diferentes jornadas. Los ingresos obtenidos se destinan al mantenimiento de los templos y al financiamiento de programas sociales y educativos impulsados por los jesuitas en las comunidades de la zona.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, aborda el impacto económico y turístico de los eventos masivos en el Perú. Durante la conversación, se analizan las proyecciones de ingresos y la llegada de miles de visitantes a la capital con motivo de espectáculos internacionales. Fuente: TV Perú Noticias

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