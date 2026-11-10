Perú registró 3,9 millones de hectáreas quemadas en 36 años: más de 400 mil solo entre 2025 y 2026

Ucayali encabezó el registro histórico de daños por departamentos con 507,8 mil hectáreas quemadas.

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Perú acumuló 3,9 millones de hectáreas quemadas entre 1990 y 2025, según la Colección 2 de MapBiomas Fuego, una plataforma que reúne 36 años de información satelital sobre la ocurrencia de incendios en el país. La superficie afectada equivale a unas 15 veces el área de Lima Metropolitana.

La red MapBiomas Perú presentó los nuevos datos junto con el Monitor del Fuego 2025-2026, una herramienta que actualiza mensualmente la información sobre áreas quemadas en bosques y otros ecosistemas. El lanzamiento ocurrió el 10 de noviembre en Lima, en un contexto marcado por los incendios registrados durante los últimos meses en distintas regiones del país.

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La serie histórica muestra que el fuego mantiene un patrón estacional: el 85% de la superficie quemada se concentró entre julio y noviembre. Ese período coincide con meses de menor precipitación en varias zonas y con una mayor presión de actividades humanas sobre ecosistemas vulnerables.

Aunque las lluvias recientes contribuyeron a controlar los focos activos, los responsables de la iniciativa señalaron que el acceso a datos territoriales puede permitir una respuesta anticipada ante nuevos episodios. La información busca servir a autoridades nacionales, regionales y locales, así como a investigadores y comunidades expuestas al riesgo.

En 2025 se detectaron 135,8 mil hectáreas que sufrieron incendios por primera vez desde 1990.

La Amazonía y los Andes concentraron el 97% de las áreas afectadas

Los datos de MapBiomas Fuego indican que la Amazonía y los Andes reunieron el 97% de la superficie afectada por incendios durante las últimas tres décadas. La plataforma procesa imágenes Landsat con una resolución de 30 metros, lo que permite identificar cicatrices de fuego y seguir su evolución en el territorio.

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Los años con mayor extensión quemada fueron 2022, con 445,8 mil hectáreas; 2024, con 419,8 mil hectáreas; y 2023, con 359,8 mil hectáreas. La secuencia refleja la recurrencia de los incendios en áreas naturales y zonas modificadas por actividades humanas.

Ucayali encabezó el registro acumulado por departamentos, con 507,8 mil hectáreas afectadas entre 1990 y 2025. Durante 2024, la región presentó una cicatriz continua de fuego de más de 10 mil hectáreas. En 2025 se detectaron 135,8 mil hectáreas quemadas por primera vez dentro de la serie histórica, es decir, terrenos que no registraban antecedentes de incendios desde 1990.

“Los incendios recientes muestran que la respuesta no puede empezar cuando se da el siniestro, ya que afectan a comunidades y ecosistemas”, afirmó Ethel Rubin de Celis, coordinadora de la iniciativa MapBiomas Fuego Perú. La especialista sostuvo que los registros históricos permiten reconocer patrones, planificar medidas preventivas y orientar la recuperación de áreas dañadas.

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El Monitor del Fuego procesa imágenes satelitales Sentinel para actualizar las alertas de quemas cada mes.

El Monitor del Fuego actualizará información cada mes

El Monitor del Fuego complementa la serie histórica con registros mensuales obtenidos a partir de imágenes satelitales Sentinel, que ofrecen una resolución de 10 metros. La herramienta permite observar con mayor detalle la ubicación y la extensión de las quemas recientes.

Entre julio de 2025 y julio de 2026 se quemaron más de 400 mil hectáreas en Perú. Seis de cada diez hectáreas afectadas se ubicaron en áreas antrópicas, mientras que ocho de cada diez hectáreas quemadas en zonas naturales correspondieron a los Andes. Septiembre de 2025 fue el mes con mayor superficie afectada durante ese período.

“El monitoreo mensual permite seguir las áreas afectadas con mayor detalle y frecuencia”, señaló Pierr Sauñe, especialista del Monitor del Fuego. Según indicó, los datos pueden contribuir a la preparación ante escenarios de riesgo y a la definición de acciones de combate.

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La ejecución nacional de MapBiomas Fuego está a cargo de la Sala de Observación Perú de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), con apoyo metodológico de MapBiomas Brasil y participación de la red MapBiomas Perú.