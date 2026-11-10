Perú

Perú registró 3,9 millones de hectáreas quemadas en 36 años: más de 400 mil solo entre 2025 y 2026

La Amazonía y los Andes concentraron el 97% del territorio alcanzado por el fuego en las últimas tres décadas, de acuerdo con MapBiomas Perú. El año 2022 registró la mayor extensión afectada

incendios
Ucayali encabezó el registro histórico de daños por departamentos con 507,8 mil hectáreas quemadas.
Guardar

Perú acumuló 3,9 millones de hectáreas quemadas entre 1990 y 2025, según la Colección 2 de MapBiomas Fuego, una plataforma que reúne 36 años de información satelital sobre la ocurrencia de incendios en el país. La superficie afectada equivale a unas 15 veces el área de Lima Metropolitana.

La red MapBiomas Perú presentó los nuevos datos junto con el Monitor del Fuego 2025-2026, una herramienta que actualiza mensualmente la información sobre áreas quemadas en bosques y otros ecosistemas. El lanzamiento ocurrió el 10 de noviembre en Lima, en un contexto marcado por los incendios registrados durante los últimos meses en distintas regiones del país.

PUBLICIDAD

La serie histórica muestra que el fuego mantiene un patrón estacional: el 85% de la superficie quemada se concentró entre julio y noviembre. Ese período coincide con meses de menor precipitación en varias zonas y con una mayor presión de actividades humanas sobre ecosistemas vulnerables.

Aunque las lluvias recientes contribuyeron a controlar los focos activos, los responsables de la iniciativa señalaron que el acceso a datos territoriales puede permitir una respuesta anticipada ante nuevos episodios. La información busca servir a autoridades nacionales, regionales y locales, así como a investigadores y comunidades expuestas al riesgo.

incendios
En 2025 se detectaron 135,8 mil hectáreas que sufrieron incendios por primera vez desde 1990.

La Amazonía y los Andes concentraron el 97% de las áreas afectadas

Los datos de MapBiomas Fuego indican que la Amazonía y los Andes reunieron el 97% de la superficie afectada por incendios durante las últimas tres décadas. La plataforma procesa imágenes Landsat con una resolución de 30 metros, lo que permite identificar cicatrices de fuego y seguir su evolución en el territorio.

PUBLICIDAD

Los años con mayor extensión quemada fueron 2022, con 445,8 mil hectáreas; 2024, con 419,8 mil hectáreas; y 2023, con 359,8 mil hectáreas. La secuencia refleja la recurrencia de los incendios en áreas naturales y zonas modificadas por actividades humanas.

Ucayali encabezó el registro acumulado por departamentos, con 507,8 mil hectáreas afectadas entre 1990 y 2025. Durante 2024, la región presentó una cicatriz continua de fuego de más de 10 mil hectáreas. En 2025 se detectaron 135,8 mil hectáreas quemadas por primera vez dentro de la serie histórica, es decir, terrenos que no registraban antecedentes de incendios desde 1990.

“Los incendios recientes muestran que la respuesta no puede empezar cuando se da el siniestro, ya que afectan a comunidades y ecosistemas”, afirmó Ethel Rubin de Celis, coordinadora de la iniciativa MapBiomas Fuego Perú. La especialista sostuvo que los registros históricos permiten reconocer patrones, planificar medidas preventivas y orientar la recuperación de áreas dañadas.

incendios
El Monitor del Fuego procesa imágenes satelitales Sentinel para actualizar las alertas de quemas cada mes.

El Monitor del Fuego actualizará información cada mes

El Monitor del Fuego complementa la serie histórica con registros mensuales obtenidos a partir de imágenes satelitales Sentinel, que ofrecen una resolución de 10 metros. La herramienta permite observar con mayor detalle la ubicación y la extensión de las quemas recientes.

Entre julio de 2025 y julio de 2026 se quemaron más de 400 mil hectáreas en Perú. Seis de cada diez hectáreas afectadas se ubicaron en áreas antrópicas, mientras que ocho de cada diez hectáreas quemadas en zonas naturales correspondieron a los Andes. Septiembre de 2025 fue el mes con mayor superficie afectada durante ese período.

“El monitoreo mensual permite seguir las áreas afectadas con mayor detalle y frecuencia”, señaló Pierr Sauñe, especialista del Monitor del Fuego. Según indicó, los datos pueden contribuir a la preparación ante escenarios de riesgo y a la definición de acciones de combate.

La ejecución nacional de MapBiomas Fuego está a cargo de la Sala de Observación Perú de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), con apoyo metodológico de MapBiomas Brasil y participación de la red MapBiomas Perú.

Temas Relacionados

incendioscambio climáticoperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar subió hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 10 de noviembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar subió hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 10 de noviembre

Días no laborables por el papa León XIV en manos de tu jefe: Así puede aplicarlo la empresa privada

Ya tu empleador debe haber decidido si aplicará los días no laborables por la visita del papa León XIV. No es feriado, pero el sector privado tiene la facultad para aplicar el día libre

Días no laborables por el papa León XIV en manos de tu jefe: Así puede aplicarlo la empresa privada

Eddie Fleischman cuestionó a Mano Menezes tras revelación sobre regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “Ante la presión sí lo llama”

El periodista dio su opinión sobre el semblante del técnico brasileño en su última conferencia y de la decisión de convocar al ‘Cabezón’ para marzo del 2027

Eddie Fleischman cuestionó a Mano Menezes tras revelación sobre regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “Ante la presión sí lo llama”

Regatas impugnó la resolución a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Que se respete el resultado”

El club de Chorrillos cuestionó el fallo de la Federación Peruana de Vóley, que modificó el resultado de 3-2 a un 3-0 a favor de las ‘blanquiazules’

Regatas impugnó la resolución a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Que se respete el resultado”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 10 de noviembre de 2026

El Centro Sismológico Nacional permanece en alerta permanente tras los últimos temblores registrados en las regiones de Loreto, Arequipa y Moquegua

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 10 de noviembre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presentan denuncia constitucional contra Miguel Torres y exigen inhabilitarlo 10 años por ley de facultades

Presentan denuncia constitucional contra Miguel Torres y exigen inhabilitarlo 10 años por ley de facultades

Roberto Burneo reaparece y dice que desde el JNE “nunca íbamos a avalar ninguna reelección encubierta”

Arequipa: JEE aplica fallo del JNE y proclama al segundo regidor como nuevo alcalde de Mejía

Luis Galarreta niega desplante de Keiko Fujimori al papa León XIV: “Ella lamenta no estar hasta el final”

Fiscalía pide prolongar prisión preventiva contra Adrián Villar: Medida vence en los próximos días

ENTRETENIMIENTO

Tito Silva estrena una cumbia para celebrar la próxima visita del papa León XIV al Perú

Tito Silva estrena una cumbia para celebrar la próxima visita del papa León XIV al Perú

Susy Díaz volvió a Perú y se quiebra al hablar de la situación de Florcita Polo: “Quiero abrazarla”

Monique Pardo revela que su única hija la abandonó tras accidente con el techo de su casa: “Ni siquiera me contestó”

Andrés Roca Rey descarta un romance con Victoria Federica: "La quiero como a una hermana"

Fernando Armas sorprende con su imitación del Papa León XIV a poco de su llegada a Perú

DEPORTES

Eddie Fleischman cuestionó a Mano Menezes tras revelación sobre regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “Ante la presión sí lo llama”

Eddie Fleischman cuestionó a Mano Menezes tras revelación sobre regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “Ante la presión sí lo llama”

Regatas impugnó la resolución a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Que se respete el resultado”

Sporting Cristal vs Cienciano: día, hora y canal TV confirmado del partido clave por el Torneo Clausura 2026

Universitario vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV confirmado del partido decisivo por el título del Torneo Clausura 2026

Cesc Fabregas llenó de elogios a Francesco Andrealli tras su primera convocatoria con Perú: “Es como mi hijo, estoy muy feliz”