Perú

Presidente del Congreso, Miguel Torres, expresa respaldo a Fernando Rospigliosi ante denuncia que busca inhabilitarlo por 10 años

El también titular del Senado se pronunció a través de sus redes sociales y cuestionó que las denuncias constitucionales se utilicen para “silenciar posiciones políticas”

Dos retratos contiguos de Miguel Torres y Fernando Rospigliosi vestidos con traje y corbata mientras hablan frente a micrófonos
Miguel Torres expresó su respaldo a Fernando Rospigliosi frente a la denuncia constitucional presentada en contra del legislador por miembros de la oposición. (Composición: Infobae Perú)
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El presidente del Congreso y del Senado, Miguel Torres, expresó su respaldo al senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi frente a la denuncia constitucional presentada en su contra por tres legisladores de oposición. El también segundo vicepresidente de la República cuestionó que este mecanismo pueda emplearse para limitar posturas políticas o perseguir a adversarios.

“La denuncia constitucional no puede convertirse en una herramienta para silenciar posiciones políticas ni perseguir al adversario”, escribió Torres en una publicación en su cuenta de X. En el mismo mensaje, manifestó su apoyo a Rospigliosi, integrante de su bancada.

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La acusación fue interpuesta por los senadores Mirtha Vásquez y Jaime Quito, junto con la diputada Indira Huilca. Los parlamentarios solicitan que se recomiende la suspensión del legislador fujimorista y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un plazo de hasta 10 años.

Tres hombres de traje oscuro, dos con banda. El de la izquierda sostiene 'Constitución Política del Perú'. Crucifijo, campana, carteles de Presidencia en la mesa
Fernando Rospigliosi, vestido con traje oscuro y banda, jura su cargo en el Senado para el período 2026-2031, junto a otros funcionarios. (Flickr / Congreso de la República)

Torres rechaza que la denuncia constitucional limite posiciones políticas

El pronunciamiento de Torres se produjo después de que se conociera la acción presentada ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales. El titular del Parlamento sostuvo que este tipo de procedimientos no debería utilizarse como un recurso para acallar posiciones dentro de la discusión pública.

Su mensaje no aborda de manera específica los hechos descritos en la denuncia contra Rospigliosi ni los pedidos formulados por los legisladores denunciantes. La publicación se centró en cuestionar lo que considera un uso político de las acusaciones constitucionales.

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Fernando Rospigliosi es senador por Fuerza Popular y ha mantenido una posición pública crítica frente a decisiones judiciales que, mediante control difuso o de convencionalidad, dejaron de aplicar normas vinculadas con la prescripción y la amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Fernando Rospigliosi

Parlamentarios piden una inhabilitación de hasta 10 años

Según el documento presentado por Vásquez, Quito y Huilca, Rospigliosi habría incurrido en infracciones a la Constitución por un conjunto de denuncias disciplinarias dirigidas contra magistrados ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Los congresistas sostienen que, entre agosto de 2025 y agosto de 2026, el senador presentó denuncias contra al menos siete integrantes del sistema de justicia, seis jueces y una fiscal. En cada caso, habría solicitado la destitución de los funcionarios investigados.

La acusación plantea que estas acciones buscaban amedrentar a jueces y fiscales que procesan o dictan sentencias por violaciones a los derechos humanos. Los denunciantes solicitan su suspensión e inhabilitación para la función pública por hasta 10 años, una sanción que deberá seguir el procedimiento correspondiente en el Congreso.

Página de un documento membretado del Congreso del Perú con el texto de una denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi Capurro
Un documento oficial formaliza una denuncia constitucional en el Congreso del Perú contra el legislador Fernando Rospigliosi para solicitar su inhabilitación por diez años.

Las denuncias ante la JNJ y las normas cuestionadas

Entre los magistrados mencionados en la denuncia constitucional figuran los jueces Richard Concepción Carhuancho, Jorge Chávez Tamariz y Miluska Cano López. También aparece la fiscal superior Rosario Quico Palomina. De acuerdo con los parlamentarios, estos funcionarios fueron denunciados luego de adoptar resoluciones que no aplicaron determinadas leyes.

Salvo en el caso del juez Matos Centeno, los magistrados cuestionados habrían dejado de aplicar las leyes 32107 y 32419. La primera regula la prescripción de delitos de lesa humanidad y la segunda concede amnistía a policías y militares. Las decisiones se habrían sustentado en mecanismos de control difuso o control de convencionalidad.

Los legisladores denunciantes consideran que el patrón de acciones disciplinarias afectaría principios como la separación de poderes, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y la facultad de los jueces para ejercer control difuso. También citan expresiones públicas atribuidas a Rospigliosi sobre la necesidad de “barrer” el sistema judicial, que, según su posición, se produjeron después de fallos adversos a su postura.

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