Gian Marco debuta en La Casa de la Salsa, comparte escenario con Juan Luis Guerra y anuncia una gira mundial

El cantautor peruano Gian Marco canta durante la presentación en vivo de su álbum de salsa Bajo La Manga ante el público en Lima.

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Gian Marco vivió un fin de semana de tres presentaciones consecutivas en Lima, en las que llevó al público su nuevo álbum de salsa, “Bajo La Manga”. El cantautor peruano recorrió distintos escenarios de la capital entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre, en una serie de conciertos que incluyeron su debut en un emblemático local de música salsera y una presentación especial junto al cantante dominicano Juan Luis Guerra.

El debut de Gian Marco en La Casa de la Salsa

La primera presentación se realizó el viernes 6 de noviembre en La Casa de la Salsa, donde Gian Marco se presentó por primera vez con entradas completamente agotadas. Durante cerca de dos horas, el cantautor interpretó temas de su nuevo álbum, versiones salseras de sus clásicos y un mix dedicado a canciones emblemáticas del género, en un espectáculo que generó una fuerte conexión con los asistentes.

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La velada reunió además a representantes destacados de la escena salsera nacional, entre ellos Zaperoko, Camagüey, María Grazia Polanco y César Vega. Uno de los momentos más celebrados de la noche se produjo cuando Gian Marco compartió escenario con Polanco para interpretar juntos una versión en bachata de “Tú No Te Imaginas”, encuentro que fue recibido con entusiasmo por el público presente.

Gian Marco interpreta una canción junto a María Grazia Polanco en el concierto de presentación de su disco de salsa Bajo La Manga en Lima.

Tras la presentación, el cantautor compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales en el que destacó el significado de ese primer acercamiento de su nuevo disco al público limeño.

“Familia de mi corazón, hoy ha sido un día muy especial. He empezado una etapa nueva en lo musical y tuve la oportunidad de presentar por primera vez mi disco de salsa aquí en Lima, en La Casa de la Salsa. A todos los que llenaron ese lugar, gracias por hacerme sentir tan bien y darme la confianza de poder interpretar este disco que está hermoso. Gracias por tanto amor, familia”, expresó el artista.

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El encuentro con Juan Luis Guerra en el Estadio San Marcos

El sábado 7 de noviembre, Gian Marco llegó al centro comercial Minka, en el Callao, donde ofreció un concierto gratuito que reunió a más de seis mil personas. La jornada tuvo un segundo capítulo esa misma noche, cuando el cantautor se presentó como invitado peruano en el concierto que Juan Luis Guerra ofreció en el Estadio San Marcos.

Gian Marco presentó su álbum de salsa 'Bajo La Manga' con una serie de tres conciertos en Lima.

Durante esa presentación, ambos artistas interpretaron juntos “Ojalá que llueva café”, uno de los temas más representativos del repertorio del cantante dominicano, en un encuentro musical que sorprendió al público asistente al estadio. El recorrido de presentaciones concluyó el domingo 8 de noviembre en Barranco Bar, donde Gian Marco ofreció un último show que completó sus tres días consecutivos de actividad musical en la capital.

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Al hacer un balance de la experiencia, el cantautor expresó su satisfacción por la respuesta del público peruano durante ese fin de semana.

“Este fin de semana en Lima ha sido maravillosamente intenso, lleno de alegrías por tanto cariño de la gente que nos acompañó en cada uno de nuestros conciertos presentando mi nuevo álbum de salsa Bajo La Manga. Escuchar a la gente cantar las nuevas canciones es una motivación gigante que me confirma una vez más la importancia de reinventarse en la vida. Gracias por tanto”, afirmó Gian Marco.

Un álbum de siete canciones que explora la salsa y la música tropical

“Bajo La Manga” está integrado por siete canciones con las que Gian Marco explora los sonidos de la salsa y la música tropical, sin apartarse de la esencia que ha caracterizado su trayectoria como compositor. La producción incluye temas inéditos y una nueva versión de “Si Me Tenías”, una de las composiciones más reconocidas de su carrera. El álbum ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

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Más de seis mil personas asistieron al concierto gratuito que el músico ofreció en el centro comercial Minka del Callao.

Con esta producción, el cantautor se permitió experimentar con nuevos ritmos y trasladar sus composiciones hacia otro territorio musical, una apuesta que, según mostró la respuesta del público durante sus tres presentaciones en Lima, ha encontrado una acogida favorable entre sus seguidores.

Tras el éxito de estas primeras presentaciones, Gian Marco adelantó que se prepara para dar un nuevo paso en esta etapa musical. El cantautor anticipó que próximamente dará a conocer una gira mundial con la que llevará su propuesta salsera a escenarios internacionales, en una expansión de este nuevo proyecto más allá de las fronteras peruanas.