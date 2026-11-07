Perú

Perú presenta el “papamóvil eléctrico”: así es el vehículo que usará el papa León XIV en su visita a Chiclayo

El automóvil cuenta con una plataforma posterior donde permanecerá el papa León XIV durante parte de su desplazamiento

La unidad fue modificada en Pachacámac por Elite Car, empresa peruana especializada en la adaptación de vehículos (Créditos: ATV)
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Un vehículo eléctrico será utilizado por el papa León XIV durante uno de sus recorridos en Chiclayo como parte de la visita apostólica que realizará al Perú entre el 11 y el 16 de noviembre. La unidad fue modificada especialmente para el desplazamiento del pontífice y cuenta con una plataforma posterior en la que permanecerá durante el trayecto.

El automóvil fue acondicionado por Elite Car, empresa ubicada en Pachacámac que se dedica a la modificación de este tipo de unidades. El equipo encargado del proyecto tuvo que realizar cambios en diferentes componentes para cumplir con las especificaciones solicitadas para la visita del Santo Padre.

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Claudia León, coordinadora comercial de la compañía, calificó el encargo como una experiencia especial para la compañía. En declaraciones a ATV, destacó el trabajo realizado por las áreas administrativa, comercial y técnica para concretar la transformación del vehículo.

“Es un honor. (Estamos) definitivamente emocionados”, señaló la representante, quien explicó que el resultado fue producto de la labor conjunta de los trabajadores de la empresa. Según indicó, se trató de un pedido particular debido a las características que debía reunir la unidad destinada al pontífice.

La unidad fue reforzada en su suspensión y estabilidad para cumplir con las condiciones de seguridad exigidas para el desplazamiento del pontífice - Créditos: Captura de pantalla de ATV.
La unidad fue reforzada en su suspensión y estabilidad para cumplir con las condiciones de seguridad exigidas para el desplazamiento del pontífice - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

Edgar Rivera, técnico responsable de la modificación, explicó a ATV que el proyecto estuvo sujeto a diversos requerimientos relacionados con las dimensiones, disposición de los elementos, dispositivos de seguridad y comodidad. Las especificaciones fueron proporcionadas para garantizar que el automóvil pudiera cumplir con las condiciones establecidas para el recorrido papal.

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Entre las principales modificaciones se encuentra el reforzamiento de la suspensión y la estabilidad. Explicó que estos cambios fueron realizados para incrementar la seguridad del vehículo durante su desplazamiento. Asimismo, se construyó una plataforma en la parte posterior, espacio en el que se ubicará León XIV durante el trayecto.

La estructura también cuenta con un barandal cuyas dimensiones fueron establecidas previamente. Ante la consulta sobre su altura, el especialista indicó que todas las medidas fueron proporcionadas por el Vaticano y que la empresa trabajó tomando como referencia esos parámetros.

El proceso completo de transformación tomó aproximadamente dos semanas. Durante ese periodo, el personal de Elite Car realizó las modificaciones necesarias para dejar lista la unidad que acompañará al pontífice durante una de sus actividades en la ciudad norteña.

El Vaticano proporcionó las especificaciones técnicas que Elite Car siguió para adaptar el vehículo que utilizará León XIV - Créditos: Captura de pantalla de ATV.
El Vaticano proporcionó las especificaciones técnicas que Elite Car siguió para adaptar el vehículo que utilizará León XIV - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

¿Cuándo estará el papa León XIV en Chiclayo?

El papa León XIV llegará a Chiclayo el viernes 13 de noviembre, durante la segunda parte de su visita al Perú. La ciudad será uno de los principales puntos de su agenda pastoral en el país, luego de las actividades que desarrollará previamente en Lima.

Durante su permanencia en la región Lambayeque, el pontífice participará en una serie de actividades religiosas e institucionales. Entre ellas se encuentra una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, prevista para las 10:30 a. m.

Posteriormente, el papa realizará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero. También tiene previsto reunirse con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y participar en un encuentro con integrantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

La jornada en Chiclayo culminará con una cena junto a sacerdotes de la diócesis. Al día siguiente, sábado 14 de noviembre, León XIV continuará con sus actividades antes de trasladarse a Cajamarca, donde proseguirá su recorrido por el país.

Sobre el futuro del vehículo después de la visita, Claudia León señaló que resulta difícil establecer un precio para una unidad que tendrá un significado especial tras ser utilizada por el pontífice. La representante sostuvo que conservarla constituiría un privilegio para la empresa y consideró que podría convertirse en un elemento de valor para los peruanos.

Así, el automóvil eléctrico se suma a los preparativos desplegados para la visita de León XIV, quien regresará al país que lo acogió durante varios años y donde desarrolló parte importante de su trayectoria pastoral.

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