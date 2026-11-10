Receta de escabeche de pollo: cómo prepararlo fácil paso a paso

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El escabeche de pollo peruano es uno de los platos tradicionales más apreciados de la gastronomía nacional. Se caracteriza por combinar presas de pollo doradas con una salsa a base de cebolla roja, ají amarillo, ají panca y vinagre, que le proporciona un sabor intenso con un toque ligeramente ácido.

Esta preparación suele servirse con camote sancochado, huevo duro, aceitunas negras y arroz blanco. Es una excelente alternativa para disfrutar de un almuerzo criollo lleno de sabor y tradición.

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Escabeche de pollo peruano

Rendimiento: 4 porcionesTiempo de preparación: 20 minutosTiempo de cocción: 35 minutosTiempo total: 55 minutos

Ingredientes

Para el pollo

4 presas de pollo (piernas o muslos).

2 cucharadas de ajo molido.

1 cucharadita de comino.

1/2 cucharadita de pimienta.

Sal al gusto.

3 cucharadas de aceite vegetal.

Para la salsa de escabeche

2 cebollas rojas grandes cortadas en pluma gruesa.

2 cucharadas de ají amarillo molido.

1 cucharada de ají panca molido.

2 dientes de ajo picados o molidos.

1/2 taza de vinagre tinto.

1/4 de taza de agua o caldo de pollo.

1 cucharadita de orégano seco.

2 hojas de laurel.

1 cucharadita de azúcar (opcional).

Sal y pimienta al gusto.

1 cucharada de aceite vegetal adicional.

Para acompañar

2 camotes sancochados.

2 huevos sancochados.

8 aceitunas negras.

Hojas de lechuga.

Arroz blanco graneado.

Preparación

1. Sazonar el pollo

Lava y seca las presas de pollo. En un recipiente mezcla el ajo molido, el comino, la pimienta y la sal.

Unta las presas con esta preparación y deja reposar durante 10 a 15 minutos para que absorban los condimentos.

2. Dorar las presas de pollo

Calienta el aceite vegetal en una sartén u olla grande. Incorpora las presas de pollo y dóralas por ambos lados hasta conseguir una superficie ligeramente dorada.

Retira el pollo y resérvalo. No es necesario que esté completamente cocido en este momento, ya que terminará de cocinarse con la salsa.

3. Preparar el aderezo

En la misma sartén agrega una cucharada de aceite si es necesario. Incorpora el ajo y sofríe durante unos segundos.

Añade el ají amarillo y el ají panca molido. Cocina a fuego medio durante unos minutos, removiendo constantemente para integrar los ingredientes.

4. Incorporar la cebolla y el vinagre

Agrega las cebollas cortadas en pluma, el orégano y las hojas de laurel. Remueve suavemente para que se mezclen con el aderezo.

Vierte el vinagre tinto y el caldo de pollo o agua. Si deseas equilibrar la acidez, incorpora una cucharadita de azúcar.

Cocina durante unos minutos hasta que la cebolla empiece a suavizarse, pero sin perder completamente su textura.

5. Cocinar el pollo en la salsa

Regresa las presas de pollo a la sartén y distribúyelas entre las cebollas. Tapa y cocina a fuego medio-bajo durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que el pollo esté completamente cocido y haya absorbido los sabores de la salsa.

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Si la preparación se seca demasiado, agrega un poco más de caldo.

6. Rectificar la sazón

Prueba la salsa y ajusta la cantidad de sal, pimienta o vinagre según tu preferencia.

Retira las hojas de laurel y deja reposar unos minutos para que los sabores se integren.

7. Servir el escabeche de pollo

Coloca una presa de pollo en cada plato y cúbrela con abundante salsa de cebolla.

Acompaña con camote sancochado, huevo duro cortado en mitades, aceitunas negras y hojas de lechuga. También puedes servir con arroz blanco graneado.

Consejos para preparar un delicioso escabeche de pollo

Dora bien el pollo: esto aporta mayor sabor y mejora la presentación del plato.

Utiliza cebolla roja: es fundamental para conseguir el sabor y la textura característicos del escabeche peruano.

No cocines demasiado la cebolla: debe quedar suave, pero conservar parte de su consistencia.

Controla la cantidad de vinagre: agrégalo según tu preferencia para conseguir el equilibrio entre acidez y sabor.

Deja reposar la preparación: unos minutos de reposo permiten que el pollo absorba mejor los sabores de la salsa.

Acompaña con camote: su dulzor combina muy bien con el toque ácido y condimentado del escabeche.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de pollo se utiliza para preparar escabeche?

Se pueden utilizar piernas, muslos o encuentros de pollo. Estas presas suelen quedar jugosas y absorben muy bien el sabor de la salsa.

¿Qué vinagre se utiliza para el escabeche de pollo?

Generalmente se utiliza vinagre tinto, aunque también puedes utilizar vinagre blanco. Lo importante es controlar la cantidad para evitar que la salsa quede demasiado ácida.

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¿El escabeche de pollo se puede comer frío?

Sí. Es una preparación que también se disfruta fría o a temperatura fresca. Sin embargo, debe conservarse refrigerada y no dejarse durante mucho tiempo a temperatura ambiente.

¿Con qué se acompaña el escabeche de pollo peruano?

Tradicionalmente se sirve con camote sancochado, huevo duro, aceitunas negras y hojas de lechuga. También puede acompañarse con arroz blanco.

¿Se puede preparar escabeche de pollo un día antes?

Sí. Puedes prepararlo con anticipación y conservarlo refrigerado en un recipiente hermético. De hecho, el reposo permite que los sabores de la salsa se integren mejor con el pollo.