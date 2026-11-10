Perú y Tailandia firmarán un TLC antes del cierre del 2026: los inesperados productos que podrían intercambiar

Gigante del Asia. El nuevo acuerdo bilateral con Tailandia ampliará el protocolo comercial vigente desde 2011 e incorporará capítulos de servicios y propiedad intelectual.

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Perú suscribirá en los próximos días un tratado de libre comercio con Tailandia, anunció la presidenta Keiko Fujimori durante la celebración del Día del Exportador, organizada por la Asociación de Exportadores (ADEX).

La firma llegará después de un año en el que el intercambio bilateral alcanzó USD 739 millones, su mayor nivel histórico, aunque con un déficit de USD 500 millones para la economía peruana.

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“Hemos firmado ya 25 acuerdos comerciales que están vigentes. El primero de noviembre entró en vigor el protocolo de optimización del TLC con China y también con Hong Kong. Estamos avanzando en otros tratados con EAU y El Salvador. En los próximos días firmaremos el tratado de libre comercio con Tailandia”, afirmó Fujimori.

El acuerdo amplía el protocolo comercial vigente desde 2011, que se limita al intercambio de mercancías, e incorpora capítulos sobre acceso a mercados, reglas de origen, servicios, procedimientos aduaneros, propiedad intelectual, competencia y entrada temporal de personas de negocios.

Tailandia ofrece espacio para pesca, cacao, frutas y colorantes

El TLC con Tailandia se produce en un contexto de expansión de ventas peruanas, con la pota como principal producto, y de oportunidades para ampliar una oferta que todavía tiene una participación reducida en ese mercado.

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Tailandia importó bienes por cerca de USD 350 mil millones en 2025. Perú representa apenas el 1,6% de las compras tailandesas en los productos que ya le vende, una proporción que deja margen para aumentar despachos de alimentos, insumos industriales y productos pesqueros.

El mercado tailandés importó USD 350 mil millones en 2025, un volumen donde la oferta peruana actual apenas representa el 1,6%.

La pota aparece como la oportunidad más inmediata. Las exportaciones peruanas de calamar gigante a Tailandia ascendieron a USD 67 millones en 2025, un aumento de 189,9% frente al año previo. El producto concentró el 56% de los envíos totales al país asiático, que importó pota por USD 650 millones durante el último año.

Perú ocupa el sexto lugar entre los proveedores de pota de Tailandia, con una participación de 8,9%. El desempeño del producto se mantuvo en los primeros meses de 2026: entre enero y abril, los envíos peruanos al mercado tailandés cayeron 3,9% en términos generales, pero las ventas de pota aumentaron 40,5%.

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El chocolate peruano aterriza en Tailandia

También hay espacio para ampliar la presencia de cacao y derivados, especialmente chocolate y cacao en polvo. Tailandia importó chocolate por USD 237 millones en 2025, aunque la participación peruana fue de solo 0,05%. En cacao en polvo, el mercado tailandés alcanzó USD 185 millones y Perú tuvo una presencia de 0,2%.

Las exportaciones peruanas de cacao y derivados crecieron 438,4% el año pasado, impulsadas por ventas de pasta de cacao y chocolate. La mayor actividad de empresas como Machu Picchu Foods muestra que este rubro puede ganar terreno en un mercado donde la participación peruana aún es reducida.

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Las mandarinas, las cebollas y los filetes de trucha integran la lista de mercancías con demanda en el mercado tailandés que Perú todavía no abastece.

La mandarina busca un lugar junto a las paltas y arándanos

La agroexportación peruana hacia Tailandia alcanzó USD 27 millones en 2025, un incremento de 38,8%. Los arándanos sumaron USD 12 millones y las paltas, USD 3 millones, con aumentos de 42,2% y 47,1%, respectivamente.

Perú abastece el 76% de las importaciones tailandesas de arándanos y el 25% de las compras de palta fresca, por lo que el desafío estará en sostener la oferta y ampliar los volúmenes. Los colorantes naturales, sobre todo la cochinilla, también ofrecen una posición para crecer: Perú tiene 13% de participación en ese mercado.

Entre los productos que Tailandia demanda, pero que Perú todavía no le vende, figuran la mandarina, la cebolla, el extracto de malta, los filetes de trucha, las redes de malla y los neumáticos. Solo en mandarinas, el país asiático importó unos USD 110 millones, con China y Australia como sus únicos proveedores relevantes.

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