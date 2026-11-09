Perú

Ejecutivo presenta ante el Congreso proyecto para elevar el límite de déficit fiscal hasta 2031

A diferencia de los cambios aprobados en 2019, 2022 y 2024, la nueva iniciativa invoca la cláusula de excepción prevista para desastres naturales

Elmer Cuba - MEF
La propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas eleva el tope del déficit fiscal de 2027 a 2,4% del producto bruto interno.
Guardar

El Poder Ejecutivo presentó ante el Parlamento el Proyecto de Ley 00791-2026-2031-CD, que propone activar la cláusula de excepción de las reglas macrofiscales y postergar hasta 2031 el retorno del déficit fiscal a 1% del producto bruto interno (PBI).

La iniciativa, que había sido adelantada en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, se sustenta en los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027 sobre la actividad económica, la infraestructura y las finanzas públicas.

PUBLICIDAD

El texto plantea modificar la trayectoria vigente -es decir, para gastar más de lo que se tenía presupuestado al inicio-, que establecía un déficit máximo de 1,8% del PBI en 2026, 1,4% en 2027 y 1% desde 2028.

El Ejecutivo plantea llegar al déficit de 1% del PBI recién en 2031

De acuerdo con la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la convergencia hacia la regla permanente de déficit de 1% del PBI se alcanzaría recién en 2031.

La medida invoca la cláusula de excepción prevista en el Decreto Legislativo 1276 para situaciones de desastres naturales o choques externos que afecten los ingresos públicos o la actividad económica. La nueva senda de déficit fiscal sería la siguiente:

PUBLICIDAD

  • 2026: 1,8% del PBI
  • 2027: 2,4% del PBI
  • 2028: 2,2% del PBI
  • 2029: 1,8% del PBI
  • 2030: 1,4% del PBI
  • 2031: 1% del PBI
dinero - soles
El proyecto suspende temporalmente la regla de gasto no financiero y establece límites al avance del gasto corriente para 2026 y 2027.

El proyecto también suspende durante 2026 y 2027 la aplicación de la regla de crecimiento del gasto no financiero del Gobierno General. A la vez, establece que el gasto corriente, sin mantenimiento, no podrá crecer más de 10,5% en términos reales en 2026 y de 6,5% en 2027.

La regla de deuda pública no cambia. El límite transitorio se mantiene en 38% del PBI y la deuda bruta del Sector Público No Financiero deberá volver a ubicarse en 30% del PBI o menos, como máximo, en 2035.

Según las proyecciones incluidas por el MEF en la exposición de motivos, la deuda llegaría a 31% del PBI en 2028 y 2029, para luego bajar a 30,3% en 2031 y a 29,1% en 2035.

El Ejecutivo atribuye el mayor margen fiscal al impacto de El Niño

El MEF sostiene que El Niño costero afectará la actividad hasta el primer trimestre de 2027. El Banco Central de Reserva (BCRP) estima que restará 0,9 puntos al crecimiento de 2026 y 1,1 puntos al de 2027, aunque redujo su previsión de déficit fiscal para este año de 1,8% a 1,5% del PBI.

El Ejecutivo argumenta que la rigidez del gasto, que pasó de S/ 82 mil millones en 2016 a S/ 147 mil millones en 2025, haría que un ajuste recaiga sobre la inversión pública. El proyecto deberá ser evaluado por diputados y senadores, mientras el Consejo Fiscal tiene hasta cinco días para emitir opinión.

MEF
El Consejo Fiscal advirtió que Perú acumula tres años consecutivos con incumplimientos en sus reglas macrofiscales.

La trayectoria fiscal fue modificada varias veces desde 2017

El sistema de reglas macrofiscales vigente fue creado en diciembre de 2016 mediante el Decreto Legislativo 1276, que fijó un déficit máximo de 1% del producto bruto interno y una deuda pública de hasta 30% del PBI como metas de mediano plazo. Sin embargo, la trayectoria de convergencia fue modificada en repetidas ocasiones.

  • 2017: el Congreso activó la cláusula de excepción tras El Niño costero para financiar la reconstrucción.
  • 2019: el Ejecutivo amplió el plazo de convergencia para evitar un retiro abrupto del estímulo fiscal y sostener inversiones en infraestructura.
  • 2020: las reglas macrofiscales quedaron suspendidas por la pandemia de COVID-19.
  • 2022 y 2024: se aprobaron nuevas trayectorias de retorno en el contexto de la reactivación económica y el deterioro de los ingresos fiscales.

A diferencia de la modificación de 2024, sustentada en la recuperación económica y una menor recaudación luego de los choques de 2023, el nuevo proyecto invoca formalmente la cláusula de excepción prevista para desastres naturales y atribuye la necesidad de mayor espacio fiscal a los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027.

Cabe recalcar que Perú acumula tres años consecutivos de incumplimiento de las reglas macrofiscales. En 2023 y 2024 excedió el límite de déficit fiscal, mientras que en 2025 cumplió esa meta, pero superó los topes de gasto no financiero y gasto corriente, según el Consejo Fiscal.

Temas Relacionados

MEFdéficit fiscalElmer CubaCongreso del Perúperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andrés Hurtado manejaba dinero ligado al narcotráfico, según Fiscalía: “Podrían ser algunas veces $20.000 o $50.000”

La investigación fiscal recoge testimonios y conversaciones que apuntan a entregas de dinero por intermediarios vinculados a ‘Chicho’, presunto cabecilla de la organización criminal ‘La Gran Manzana’

Andrés Hurtado manejaba dinero ligado al narcotráfico, según Fiscalía: “Podrían ser algunas veces $20.000 o $50.000”

Fabián Bustos descarta que Universitario contemple perder ante Sport Huancayo: “Esas cosas en este club nunca pasan”

El entrenador crema rechazó la posibilidad de que su equipo especule con el resultado de la última fecha del Torneo Clausura para definir a su rival en una eventual semifinal

Fabián Bustos descarta que Universitario contemple perder ante Sport Huancayo: “Esas cosas en este club nunca pasan”

Cerca del 80% de trabajadores peruanos piensa cambiar de empleo rumbo a 2027: cinco consejos para no saltar al vacío

La búsqueda de mejores salarios, crecimiento profesional y flexibilidad impulsa a miles de trabajadores, aunque el temor a perder estabilidad frena a muchos postulantes

Cerca del 80% de trabajadores peruanos piensa cambiar de empleo rumbo a 2027: cinco consejos para no saltar al vacío

Santísima Cruz de Motupe inicia peregrinación histórica para encontrarse con el papa León XIV en Pimentel

La venerada Cruz de Chalpón inició su octava peregrinación rumbo a las Pampas de Pimentel, donde participará en la multitudinaria celebración eucarística que presidirá el Santo Padre este 13 de noviembre. Miles de devotos acompañan este recorrido histórico, marcado por las precipitaciones que afectan a Lambayeque

Santísima Cruz de Motupe inicia peregrinación histórica para encontrarse con el papa León XIV en Pimentel

“León XIV vuela a casa”: así es el avión que trasladará al papa durante su visita a Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco

La aeronave, exhibida en el aeropuerto Jorge Chávez, cubrirá los desplazamientos del pontífice entre cuatro regiones del Perú, desde su arribo previsto el 11 de noviembre

“León XIV vuela a casa”: así es el avión que trasladará al papa durante su visita a Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidenta Keiko Fujimori solicita permiso al Congreso para viajar a China y Japón esta semana

Presidenta Keiko Fujimori solicita permiso al Congreso para viajar a China y Japón esta semana

Ministro Carlos Espá solicitó información al gobierno ruso sobre compatriotas reclutados para combatir en la guerra contra Ucrania

Margiori Mejia Alva, con 28 años, se convertiría en la primera alcaldesa de San Juan de Lurigancho tras exclusión de Jesús Maldonado

Gobierno confirma entrega de bonos de S/ 200 mensuales por el fenómeno El Niño: ¿A quiénes va dirigido?

Hija del director de Barbadillo e hijo de un agente que custodia a Pedro Castillo trabajan para JP en Congreso

ENTRETENIMIENTO

Mónica Sánchez reaparece tras accidente que la dejó con grave fractura: “Gracias por el cariño y la preocupación”

Mónica Sánchez reaparece tras accidente que la dejó con grave fractura: “Gracias por el cariño y la preocupación”

Quién es Mackeily Luján, la cantante de La Bella Luz que recibió flores del alcalde de Comas en pleno concierto

Donnie Yaipén cantó ‘La Cumbia del Papa’ en el concierto de Grupo 5 en Monsefú

31 minutos anuncia cuarta fecha en Lima tras exitosos sold out: ¿cuándo salen a la venta las entradas?

Monique Pardo teme perder su seguro médico tras la caída del techo de su casa: “Se desactivará a fines de mes”

DEPORTES

Fabián Bustos descarta que Universitario contemple perder ante Sport Huancayo: “Esas cosas en este club nunca pasan”

Fabián Bustos descarta que Universitario contemple perder ante Sport Huancayo: “Esas cosas en este club nunca pasan”

Sporting Cristal y los resultados que necesita para ganar el Torneo Clausura: el escenario clave de los ‘celestes’ en la Liga 1 2026

Natalia Málaga se sincera sobre Alianza Lima tras la derrota de Géminis: “A la hora que juego con ellos quiero matar”

“La expectativa que tienen de nosotras es bastante alta”: Esmeralda Sánchez y la presión que se vive en Alianza Lima

Lista de convocados de la selección peruana para duelo amistoso ante Bolivia por fecha FIFA