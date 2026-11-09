Ejecutivo presenta ante el Congreso proyecto para elevar el límite de déficit fiscal hasta 2031

La propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas eleva el tope del déficit fiscal de 2027 a 2,4% del producto bruto interno.

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El Poder Ejecutivo presentó ante el Parlamento el Proyecto de Ley 00791-2026-2031-CD, que propone activar la cláusula de excepción de las reglas macrofiscales y postergar hasta 2031 el retorno del déficit fiscal a 1% del producto bruto interno (PBI).

La iniciativa, que había sido adelantada en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, se sustenta en los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027 sobre la actividad económica, la infraestructura y las finanzas públicas.

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El texto plantea modificar la trayectoria vigente -es decir, para gastar más de lo que se tenía presupuestado al inicio-, que establecía un déficit máximo de 1,8% del PBI en 2026, 1,4% en 2027 y 1% desde 2028.

El Ejecutivo plantea llegar al déficit de 1% del PBI recién en 2031

De acuerdo con la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la convergencia hacia la regla permanente de déficit de 1% del PBI se alcanzaría recién en 2031.

La medida invoca la cláusula de excepción prevista en el Decreto Legislativo 1276 para situaciones de desastres naturales o choques externos que afecten los ingresos públicos o la actividad económica. La nueva senda de déficit fiscal sería la siguiente:

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2026: 1,8% del PBI

2027: 2,4% del PBI

2028: 2,2% del PBI

2029: 1,8% del PBI

2030: 1,4% del PBI

2031: 1% del PBI

El proyecto suspende temporalmente la regla de gasto no financiero y establece límites al avance del gasto corriente para 2026 y 2027.

El proyecto también suspende durante 2026 y 2027 la aplicación de la regla de crecimiento del gasto no financiero del Gobierno General. A la vez, establece que el gasto corriente, sin mantenimiento, no podrá crecer más de 10,5% en términos reales en 2026 y de 6,5% en 2027.

La regla de deuda pública no cambia. El límite transitorio se mantiene en 38% del PBI y la deuda bruta del Sector Público No Financiero deberá volver a ubicarse en 30% del PBI o menos, como máximo, en 2035.

Según las proyecciones incluidas por el MEF en la exposición de motivos, la deuda llegaría a 31% del PBI en 2028 y 2029, para luego bajar a 30,3% en 2031 y a 29,1% en 2035.

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El Ejecutivo atribuye el mayor margen fiscal al impacto de El Niño

El MEF sostiene que El Niño costero afectará la actividad hasta el primer trimestre de 2027. El Banco Central de Reserva (BCRP) estima que restará 0,9 puntos al crecimiento de 2026 y 1,1 puntos al de 2027, aunque redujo su previsión de déficit fiscal para este año de 1,8% a 1,5% del PBI.

El Ejecutivo argumenta que la rigidez del gasto, que pasó de S/ 82 mil millones en 2016 a S/ 147 mil millones en 2025, haría que un ajuste recaiga sobre la inversión pública. El proyecto deberá ser evaluado por diputados y senadores, mientras el Consejo Fiscal tiene hasta cinco días para emitir opinión.

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El Consejo Fiscal advirtió que Perú acumula tres años consecutivos con incumplimientos en sus reglas macrofiscales.

La trayectoria fiscal fue modificada varias veces desde 2017

El sistema de reglas macrofiscales vigente fue creado en diciembre de 2016 mediante el Decreto Legislativo 1276, que fijó un déficit máximo de 1% del producto bruto interno y una deuda pública de hasta 30% del PBI como metas de mediano plazo. Sin embargo, la trayectoria de convergencia fue modificada en repetidas ocasiones.

2017: el Congreso activó la cláusula de excepción tras El Niño costero para financiar la reconstrucción.

2019: el Ejecutivo amplió el plazo de convergencia para evitar un retiro abrupto del estímulo fiscal y sostener inversiones en infraestructura.

2020: las reglas macrofiscales quedaron suspendidas por la pandemia de COVID-19.

2022 y 2024: se aprobaron nuevas trayectorias de retorno en el contexto de la reactivación económica y el deterioro de los ingresos fiscales.

A diferencia de la modificación de 2024, sustentada en la recuperación económica y una menor recaudación luego de los choques de 2023, el nuevo proyecto invoca formalmente la cláusula de excepción prevista para desastres naturales y atribuye la necesidad de mayor espacio fiscal a los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027.

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Cabe recalcar que Perú acumula tres años consecutivos de incumplimiento de las reglas macrofiscales. En 2023 y 2024 excedió el límite de déficit fiscal, mientras que en 2025 cumplió esa meta, pero superó los topes de gasto no financiero y gasto corriente, según el Consejo Fiscal.