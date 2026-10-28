Lali y Miranda! lanzaron “Bailar o morir”, el adelanto de su nuevo disco: performance en vivo, DJ y el beso de Pedro Rosemblat

Lali y Miranda! presentaron “Bailar o morir”, el primer adelanto de BOM, su álbum conjunto

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Después de años de amistad, presentaciones en conjunto, algunos besos en el escenario y la expectativa generada entre sus seguidores, Lali Espósito y Miranda! presentaron “Bailar o morir”, el primer adelanto de BOM, su nuevo álbum en conjunto. La canción llegó acompañada por un cortometraje de 16 minutos y confirmó que el disco completo, integrado por diez temas, se publicará el 3 de noviembre.

El estreno marca la formalización de un vínculo artístico que tuvo distintos capítulos en los últimos años. La cantante y el dúo formado por Ale Sergi y Juliana Gattas ya habían compartido una versión de “Yo te diré”, el tema “Mejor que vos”, publicado en 2025, y el rol de jurados en La Voz Argentina. Con BOM, la colaboración toma la forma de un proyecto con repertorio, imagen y relato audiovisual propios.

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Los artistas presentaron su nuevo proyecto con una celebración en vivo que reunió figuras como Evelyn Botto, Martín Rechimuzzi y Nico Occhiato entre otros. Con el objetivo de sumergir a los invitados en su universo, los presentes fueron recibidos con artistas que recreaban una performance de baile. En ese marco, en el suelo también se veían siluetas de personas fallecidas, siguiendo con el juego del nombre del tema.

Además, los cantantes contaron con el apoyo de sus seres queridos. En ese sentido, Pedro Rosemblat se llevó todas las miradas cuando, al final de la presentación, se acercó a su pareja y celebró su nuevo lanzamiento con un romántico beso.

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El romántico beso de Lali y Pedro Rosemblat en el estreno de "Bailar o morir"

“Bailar o morir” abre el álbum con una consigna ligada al cuerpo y la identidad

“Bailar o morir” fue compuesta por Lali, Gattas y Sergi. La producción artística estuvo a cargo de Mauro De Tommaso junto con Sergi. El tema coloca al baile en el centro de su propuesta como forma de expresión, libertad, resistencia y celebración de la identidad.

La pista de baile funciona como eje del universo de BOM. La idea atraviesa tanto la canción como las imágenes que acompañan el lanzamiento y remite a un espacio de encuentro colectivo, donde los cuerpos se vinculan a través de la música.

Lali y Miranda! estrenaron “Bailar o morir” junto a un cortometraje que anticipa el universo de BOM

El sencillo ya está disponible en las plataformas digitales. La salida del tema reveló la portada del proyecto, que reúne por primera vez a Lali y Miranda! bajo una identidad común.

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Un cortometraje presenta el universo de BOM

La canción fue acompañada por un cortometraje de 16 minutos, dirigido por Lautaro Espósito y Ale Ruax. La pieza propone una narrativa que excede el formato de videoclip y conecta distintas escenas a través de la música.

Al comienzo, Lali y Miranda! aparecen uniformados, casi irreconocibles, en una sala de control. Desde allí se abre el acceso a una serie de escenarios que el relato presenta como recuerdos, realidades paralelas o trampas de la memoria.

Lali y Miranda! presentaron "Bailar o Morir" con un short film

Una ciudad italiana y un galpón en el que un juego de sillas adquiere un carácter extremo forman parte de esos pasajes. Un cassette y la acción de presionar PLAY activan el recorrido por ese mundo, mientras “Bailar o morir” une las secuencias y fija el tono de la propuesta audiovisual.

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¿Cuándo se lanzará el disco?

El álbum de BOM estará compuesto por diez temas: “Bailar o morir”, “Señora”, “En Italia”, “Migajas”, “Adonde”, “Hiperlove”, “Ganar”, “Piel”, “Helecho” y “Vivo del pop”. La lista fue anticipada en publicaciones de la cuenta oficial @bomsystem.

Lali Espósito y el grupo Miranda! anunciaron el lanzamiento de su álbum conjunto BOM para el 3 de noviembre

Esa cuenta funcionó como el primer espacio de comunicación de la iniciativa. A través de piezas visuales, fragmentos y números publicados en orden inverso, el perfil fue revelando los nombres de las canciones y construyó la antesala del estreno.

La reunión de los universos de Lali, Sergi y Gattas encuentra en este lanzamiento un desarrollo más amplio que sus colaboraciones anteriores. El 3 de noviembre se conocerá el resto del repertorio y el alcance definitivo de esta nueva etapa compartida.

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Los artistas consolidaron una relación profesional previa que incluyó las canciones "Yo te diré" y "Mejor que vos", además del ciclo La Voz Argentina

Mientras avanza con el lanzamiento de BOM, Lali Espósito también transita los preparativos de su casamiento con Pedro Rosemblat. La cantante y actriz publicó en Instagram un álbum de imágenes de su viaje a Miami, donde combinó compromisos profesionales con una nueva despedida de soltera junto a sus amigas.

“Entre el amor de los amigos y un poco de trabajo, pasaron estos días felices”, escribió al pie del carrusel. En las fotos se repite una frase que la artista había popularizado al hablar de su vínculo con Rosemblat: “Me enamoré, taradas”. El mensaje apareció en accesorios y prendas que usó durante la celebración, entre ellos un sombrero, una bikini y una prenda íntima.

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Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi compusieron el tema "Bailar o morir", producido por Mauro De Tommaso junto con Sergi

La publicación reunió imágenes de una salida en yate, con el mar y los edificios de la ciudad como fondo. La ambientación incluyó sombreros rojos con plumas, anteojos con strass, una boa blanca y otros objetos preparados para la ocasión.

La estadía de Lali en Miami tuvo además compromisos laborales. La artista participó en los Premios Billboard a la Música Latina, celebrados en Florida, donde presentó uno de los galardones. Para la ceremonia eligió un minivestido de cadenas doradas y plateadas diseñado por Gabriella Capucci. Según trascendió, la prenda pesaba cerca de siete kilos y demandó 130 metros de cadenas y 38 horas de confección.

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La propuesta musical y visual de la canción sitúa a la pista de baile como un espacio de expresión, resistencia y encuentro colectivo

Días antes, el martes 20 de octubre, integró el panel The Women’s Panel: Global Rising, una de las actividades de Billboard Latin Music Week, en el Faena Forum de Miami Beach. Allí compartió el encuentro con Greeicy, Ana Mena, Lola Índigo, RaiNao y Aria Vega, en una conversación dedicada a la identidad artística y los desafíos de las mujeres en la industria musical.

“La identidad de una artista se construye a lo largo de toda una vida”, sostuvo Lali durante la charla. La intervención formó parte de una agenda que reunió a figuras de la música latina en torno a debates y presentaciones del sector.

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Lali mostró imágenes inéditas de su despedida de soltera

La salida en Miami se sumó a otras despedidas de soltera que Espósito realizó en los últimos meses. Una de ellas tuvo lugar en Brasil, junto a un grupo de amigas entre las que estuvo la actriz Candela Vetrano; otra se celebró en Buenos Aires con una estética dominada por el rojo.

En las fotos del viaje a Brasil, Lali usó anteojos con la palabra “Bride” y mostró encendedores personalizados con frases que solía decir cuando le preguntaban si pensaba casarse, como “ni en pedo me caso” y “ay, no, es un gastadero de dinero”.

La nueva publicación dejó registro de esa etapa personal mientras la cantante impulsa BOM, el proyecto musical que comparte con Ale Sergi y Juliana Gattas.