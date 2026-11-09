Perú

Exportaciones: gobierno destaca récord de USD 83 mil millones hasta septiembre, pero omite que es por factor precios

El valor de los envíos peruanos aumentó 31% en los primeros nueve meses del año, mientras el volumen físico creció solo 1,8% y cayó en septiembre, de acuerdo con MINCETUR

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori atribuyó el récord de exportaciones de agosto a la competitividad interna y a las garantías constitucionales.
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La presidenta Keiko Fujimori atribuyó el récord de las exportaciones peruanas, que superaron los USD 10.305 millones en agosto, a la competitividad de los productores, la solidez de las instituciones y las garantías del capítulo económico de la Constitución.

Sin embargo, las cifras oficiales indican que el aumento del valor de los envíos al exterior estuvo explicado principalmente por los mayores precios internacionales de los minerales y los combustibles, mientras que el volumen físico exportado tuvo un avance acotado en el acumulado anual y cayó en septiembre.

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El Perú está alcanzando cifras históricas”, dijo durante la ceremonia por el Día del Exportador de ADEX, al mencionar que los despachos acumulados entre enero y septiembre rompieron el umbral de los USD 83 mil millones.

Los precios explicaron la mayor parte del crecimiento, no el Gobierno

Según el Reporte Mensual de Comercio de Mincetur, las exportaciones de bienes sumaron USD 83.785 millones entre enero y septiembre, un incremento de 31% frente al mismo período de 2025.

La composición de esa mejora muestra, sin embargo, que el principal impulso provino de los precios. Los precios FOB de los bienes exportados aumentaron 28,8%, mientras que el volumen físico de los envíos avanzó apenas 1,8%.

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exportaciones
El superávit comercial acumulado de Perú alcanzó USD 32.276 millones entre enero y septiembre.

El dato refleja que el país recibió más dólares por sus ventas externas, aunque el aumento de las cantidades exportadas fue reducido. Las mayores cotizaciones de los minerales y los combustibles explicaron la diferencia entre ambas variables, en un período con récords de ventas en oro, cobre y concentrados de plomo y plata.

La brecha se hizo más visible en septiembre. Ese mes, el valor de las exportaciones aumentó 11,7% respecto de septiembre de 2025, pese a que el volumen físico de los envíos se redujo 11,3%.

Además, la suba de 26% en los precios FOB compensó la caída de las cantidades enviadas y elevó el monto total de las exportaciones, señala el mismo reporte.

agroindustria - agroexportacion
Las agroexportaciones crecieron apenas 1,2% afectadas por el retroceso del cacao y del café.

La minería concentró cerca de 73% de los envíos

La minería concentró la mayor parte del desempeño exportador. El sector acumuló USD 61.043 millones entre enero y septiembre, cerca de 73% del valor total enviado al exterior. Sus exportaciones crecieron 44,9% en ese lapso.

Las ventas de oro aumentaron 51,8%, las de cobre 39,7% y las de concentrados de plomo y plata 105,9%. No obstante, el volumen minero avanzó 4,8%, una variación menor frente al incremento de 38,3% de los precios del sector.

Los hidrocarburos también registraron un comportamiento sostenido por cotizaciones más altas. Sus exportaciones crecieron 39,2%, aunque el volumen disminuyó 5,9%. Los precios del rubro subieron 47,9%, impulsados por productos como el jet fuel, el gas natural licuado y otros derivados del petróleo.

Cobre Créditos: Dhiraj Singh
La minería concentró cerca del 73% de las exportaciones peruanas con ventas récord de oro y cobre.

Pesca, cacao y confecciones no acompañaron el resultado

El aumento de las exportaciones no se extendió a todos los sectores. La agroexportación creció apenas 1,2% entre enero y septiembre. Los arándanos, las uvas y las granadas registraron avances, pero el cacao y sus derivados retrocedieron 46,5%, mientras que el café cayó 2,9%.

La pesca tuvo la contracción más pronunciada, con una baja de 17,1%. La harina de pescado descendió 37,9%, afectada por una reducción de 56,2% en el volumen exportado. Los textiles y confecciones disminuyeron 2,1%, con retrocesos en prendas de vestir, confecciones de algodón y tejidos.

El superávit comercial acumulado alcanzó USD 32.276 millones entre enero y septiembre, 46,7% más que en el mismo período de 2025. En septiembre, el saldo mensual se redujo 10,8%, debido a que las importaciones crecieron 31%, por encima del avance de las exportaciones.

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