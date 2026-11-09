Perú

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)
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Conocer el pronóstico del clima permite anticiparse a posibles condiciones meteorológicas adversas, lo que resulta esencial para planificar actividades al aire libre, viajes o eventos importantes. Saber si lloverá, hará calor extremo o si habrá temperaturas bajas facilita tomar decisiones informadas, como llevar ropa adecuada, elegir un medio de transporte seguro o incluso reprogramar actividades para evitar inconvenientes.

En este contexto, para este martes, 10 de noviembre el pronóstico del clima es:

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Parcialmente nublado Por su parte, la temperatura máxima será de 30ºC, mientras que la mínima de 23ºC.

¿Cómo es el clima en Trujillo?

El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

La estación invernal, que va de junio a septiembre, se distingue en Trujillo por la persistencia de cielos cubiertos y la aparición de la neblina llamada “garúa”, la cual disminuye la radiación solar sin provocar una baja considerable en las temperaturas. La humedad relativa permanece elevada, pero las precipitaciones se mantienen poco habituales.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la ciudad experimenta un clima cálido y seco gran parte del año. La temperatura media anual oscila entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa variabilidad térmica. Las lluvias son bajas y se concentran en los primeros meses, situando a la ciudad entre las menos lluviosas del país.

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Durante el verano, que abarca de diciembre a marzo, el termómetro marca valores algo superiores y el calor se percibe con mayor intensidad, pero el ambiente sigue siendo moderado frente a otras ciudades sobre la costa. La brisa proveniente del mar ayuda a conservar una atmósfera agradable, lo que favorece tanto a residentes como visitantes.

¿Cuándo se recomienda visitar Trujillo?

Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La temporada de transición, de septiembre a noviembre, representa una opción válida para visitar Trujillo, pues el clima se torna más cálido y la afluencia de turistas disminuye, aunque no se compara en animación cultural ni en condiciones ideales con el periodo que va de enero a abril.

Entre los meses de invierno, de junio a agosto, la ciudad presenta temperaturas que oscilan entre 17 ℃ y 22 ℃, acompañadas de neblinas en las primeras horas del día y una tendencia a los cielos nublados. Estas condiciones pueden desincentivar las actividades al aire libre en comparación con otros momentos del año.

La época más recomendable para el turismo es de enero a abril, durante el verano austral, cuando el clima goza de estabilidad, cielos despejados y temperaturas promedio de 22 ℃ a 28 ℃, con picos que llegan a 30 ℃. Durante este periodo, la ciudad ofrece escenarios idóneos para recorrer tanto los centros arqueológicos emblemáticos como Chan Chan y las Huacas del Sol y de la Luna como la playa de Huanchaco, reconocida por el surf y los caballitos de totora.

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