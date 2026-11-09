El día después de la primera venta: cómo pasar de gestionar un emprendimiento a liderar una empresa en expansión

El Global Entrepreneurship Monitor registró que el 12,8% de los adultos en Perú inició o administró un nuevo negocio.

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Un emprendimiento puede comenzar con una idea, una primera venta y la gestión directa de su fundador. Sin embargo, el paso hacia una empresa sostenible exige otras capacidades: comprender el mercado, diferenciar la propuesta comercial, ordenar las finanzas y establecer una estrategia que acompañe el crecimiento.

En Perú, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025 indicó que el 12,8% de los adultos iniciaba o gestionaba un negocio nuevo. El informe también registró que cerca de siete de cada diez emprendedores en etapa inicial esperaba aumentar el uso de herramientas digitales para comercializar productos o servicios durante los siguientes seis meses.

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El dato muestra una apuesta por la digitalización, aunque la expansión presenta obstáculos. Solo alrededor de uno de cada ocho emprendedores tenía clientes en el extranjero, una proporción que refleja las dificultades para acceder a mercados internacionales y sostener operaciones de mayor alcance.

Cuando aumentan las ventas, la organización pasa a ser una prioridad

El crecimiento de un negocio suele multiplicar las tareas diarias. A las ventas se suman la coordinación con proveedores, la atención al cliente, el seguimiento de pagos, la logística y la contratación de personal. En ese escenario, resolver cada asunto de forma individual puede limitar la capacidad de expansión.

El fundador necesita dejar de concentrar todas las decisiones y avanzar hacia una estructura con responsabilidades definidas. Delegar, establecer procedimientos y medir resultados permite que la operación mantenga continuidad aun cuando la demanda aumente.

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Cerca de siete de cada diez emprendedores peruanos en etapa inicial prevé ampliar el uso de herramientas digitales para sus ventas.

“Liderar una empresa en crecimiento implica desarrollar una visión estratégica, tomar decisiones con información y preparar a los equipos para adaptarse a nuevos desafíos”, señaló Luciano Velazco, CEO de Dionisio Romero University (DRU).

Según Velazco, los conocimientos en gestión, finanzas y nuevas tecnologías ayudan a convertir una oportunidad comercial en una empresa con posibilidades de ampliar sus operaciones.

La inteligencia artificial puede ordenar procesos repetitivos

La inteligencia artificial y las herramientas de automatización pueden contribuir a reducir la carga de tareas operativas. Su uso permite, por ejemplo, organizar consultas de clientes, dar seguimiento a campañas comerciales, clasificar información y automatizar procesos administrativos.

Estas tecnologías no sustituyen las decisiones del equipo directivo. Su aporte depende de que el negocio defina qué procesos necesita mejorar y qué objetivos persigue. Una empresa que automatiza sin ordenar previamente sus procedimientos puede trasladar errores a mayor escala.

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La digitalización también puede facilitar una atención más rápida, mejorar el uso de los recursos y preparar la operación para atender una mayor demanda. El reto consiste en integrar estas herramientas con criterios de gestión y controles sobre la información que utilizan.

Apenas uno de cada ocho emprendedores peruanos comercializa sus productos o servicios con clientes en el extranjero.

Los datos ofrecen señales para elegir dónde crecer

La expansión requiere conocer qué productos tienen mejores resultados, qué clientes aportan mayor valor y qué mercados pueden representar una oportunidad. El análisis de datos permite observar patrones de compra, medir el desempeño comercial y ajustar las inversiones.

El Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial ubicó el pensamiento analítico entre las competencias prioritarias para el 69% de los empleadores encuestados. El informe también señaló que la inteligencia artificial y el análisis de datos ganarán importancia hacia 2030.

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Para los emprendedores, estas capacidades pueden aportar información al momento de abrir una nueva línea de negocio, revisar precios o proyectar una expansión. La formación en liderazgo, innovación y gestión financiera completa ese proceso, porque permite que las decisiones tecnológicas estén vinculadas con una estrategia empresarial de largo plazo.