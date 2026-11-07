El 68% de los trabajadores peruanos prioriza este factor al elegir una empresa

Un estudio de Rankmi señala que el 68% de los trabajadores peruanos considera las oportunidades de desarrollo entre los tres principales factores para elegir una empresa, aunque el clima laboral y el salario también influyen en su decisión. Foto: difusión

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Las condiciones que ofrecen las empresas se han convertido en un elemento determinante para atraer y conservar talento en el Perú. En 2025, el empleo adecuado llegó a 9,8 millones de personas, lo que representó un incremento de 6,9% frente al año anterior, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En este contexto, las expectativas de los trabajadores plantean nuevos desafíos para las organizaciones.

Un estudio de Rankmi, empresa de software de gestión de talento, revela cuáles son los aspectos que más valoran los profesionales al momento de elegir dónde trabajar. Según el Pulso Clima Laboral 2026, el 68% de los encuestados en Perú ubica las oportunidades de desarrollo entre los tres principales factores que hacen atractiva a una compañía. Sin embargo, el ambiente laboral y la remuneración también tienen un peso importante en sus decisiones.

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¿Qué buscan los trabajadores peruanos en una empresa?

Las posibilidades de crecimiento profesional encabezan las preferencias de los participantes peruanos, con un 68%. En segundo lugar aparece el buen ambiente laboral, mencionado por el 65,5% de los encuestados, mientras que el 63,7% considera relevantes la compensación económica y los beneficios que ofrece una organización.

Los resultados reflejan que las empresas necesitan responder a distintas expectativas para posicionarse como lugares atractivos para trabajar. Además de ofrecer condiciones económicas competitivas, deben considerar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo, así como las relaciones que se construyen dentro de los equipos.

El crecimiento profesional lidera las preferencias (68%), seguido del buen ambiente laboral (65,5%) y la remuneración y beneficios (63,7%). Foto: Constructivo

¿Qué esperan los trabajadores después de una encuesta de clima laboral?

La percepción de los empleados sobre su centro de trabajo también depende de cómo las organizaciones utilizan la información que recogen. En Perú, el 33,8% de los encuestados espera que, después de participar en una encuesta de clima laboral, se establezcan medidas concretas para mejorar las condiciones internas.

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Una proporción prácticamente similar, de 33,7%, considera necesario que sus líderes dialoguen con los equipos para revisar los resultados. Por otro lado, el 16,8% espera recibir información sobre los hallazgos, mientras que el 11,7% prioriza que se supervise el cumplimiento de los cambios propuestos.

Estas respuestas muestran que los trabajadores no solo esperan ser consultados, sino también conocer qué decisiones se toman a partir de sus opiniones. La comunicación y la aplicación de medidas correctivas forman parte de las expectativas sobre la gestión interna de las compañías.

Estabilidad laboral y flexibilidad también influyen en la elección

Otro aspecto relevante para los profesionales peruanos es la seguridad en el empleo. De acuerdo con el estudio de Rankmi, el 34,9% de los participantes incluye la estabilidad laboral entre los atributos más importantes al momento de escoger una organización.

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La estabilidad laboral también es valorada: el 34,9% la considera importante al elegir una empresa, según Rankmi. Foto: IPE

La flexibilidad laboral y la posibilidad de conciliar las responsabilidades personales y profesionales también aparecen entre las preferencias, aunque con una participación menor: 15,9%. En Chile, este último aspecto alcanza el 24%, lo que evidencia diferencias en las prioridades de los trabajadores según el país.

Estas variaciones plantean la necesidad de que las empresas consideren las características de cada mercado al diseñar sus políticas de gestión de personas, en lugar de aplicar las mismas estrategias sin tomar en cuenta las expectativas de sus colaboradores.

El reto de las empresas para retener talento

Más allá de identificar las preferencias de los trabajadores mediante estudios o encuestas, las organizaciones deben incorporar sus opiniones en las decisiones cotidianas. Esto implica que los procesos de escucha interna tengan continuidad y no se limiten a mediciones aisladas.

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En ese sentido, las áreas de recursos humanos y los responsables de cada equipo necesitan establecer compromisos, asignar responsabilidades y revisar periódicamente los resultados de las iniciativas implementadas. De esta manera, podrán determinar si las medidas adoptadas responden efectivamente a las necesidades identificadas entre sus trabajadores.