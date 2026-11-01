Los disfraces más curiosos de Halloween en Miraflores: Así se vistieron los jóvenes la noche del 31 de octubre

Cobertura periodística de Panamericana Televisión sobre las celebraciones de Halloween en el parque Kennedy, en el distrito de Miraflores. Durante un enlace en vivo, el reportero recorre el espacio público mostrando a adultos y niños vestidos con diversas máscaras y disfraces inspirados en películas de terror, personajes de ficción e indumentarias temáticas.

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Una cámara fotográfica capaz de tomar imágenes reales, un sacerdote con estola morada, Luke Skywalker junto a Baby Yoda y personajes del cine de terror formaron parte de la celebración de Halloween en el Parque Kennedy de Miraflores, que reunió a niños, familias, jóvenes y adultos durante la noche.

A las 19:42, el parque concentraba sobre todo a menores de edad que caminaban con sus padres en busca de caramelos. Los disfraces incluían referencias a películas de terror, animales, figuras de ficción y personajes de la cultura popular. La convocatoria coincidió con el Día de la Canción Criolla, una fecha que también moviliza actividades en distintos puntos de Lima.

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La presencia de familias marcó las primeras horas de la jornada. Los niños recorrieron las áreas verdes y los alrededores del parque con bolsas para guardar dulces, mientras varios asistentes se detenían para observar los atuendos o tomarse fotografías. Con el paso de la noche, la afluencia se extendió hacia las calles cercanas.

Varias personas disfrazadas recorren el Parque Kennedy en el distrito de Miraflores durante las celebraciones nocturnas de Halloween.

Una fotógrafa convirtió su cámara en un disfraz funcional

Entre las caracterizaciones que llamaron la atención estuvo la de una joven que se presentó como una cámara fotográfica funcional. El traje reproducía la estructura de uno de sus equipos y contaba con un sistema que permitía registrar imágenes durante el recorrido por el parque.

Una persona con un disfraz de cámara fotográfica participa en la celebración de Halloween en el Parque Kennedy del distrito de Miraflores.

La fotógrafa explicó que el disfraz estaba conectado por Wi-Fi a un iPad ubicado en la parte posterior de la estructura. Allí aparecían las fotografías capturadas por la cámara incorporada al atuendo. El sistema también tenía un flash inalámbrico, que se activaba al momento de tomar las imágenes.

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“Sí toma fotos de verdad porque hay una cámara conectada inalámbricamente vía Wi-Fi al iPad de atrás”, señaló la joven, identificada en Instagram como Mujer Audiovisual. Durante la concentración, utilizó el mecanismo para fotografiar al equipo que realizaba una cobertura en el lugar. La asistente indicó que trabaja en la toma de imágenes de conciertos y que eligió el diseño como una representación de una de sus cámaras preferidas.

Una persona viste un disfraz con forma de cámara fotográfica durante las celebraciones de Halloween en el Parque Kennedy del distrito de Miraflores, en Lima.

Personajes de cine, animales y figuras religiosas entre los asistentes

El repertorio de disfraces reunió referencias de distintas épocas y géneros. Entre los asistentes estuvo una persona caracterizada como el personaje central de la película Halloween, con máscara blanca y vestimenta oscura. También hubo un gato azul, una dupla inspirada en el universo de Star Wars y personas vestidas como figuras religiosas.

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Un asistente vestido con una túnica oscura sostiene una espada de luz y una figura de personaje de Star Wars durante una concentración festiva en el parque Kennedy de Miraflores.

Uno de los jóvenes acudió con sotana negra y una prenda morada alrededor del cuello, similar a una estola. Consultado sobre sus planes para el resto de la noche, contó que todavía evaluaba dónde continuaría la reunión. “Voy a llevar mi bendición”, respondió al describir su personaje.

Un joven con disfraz de clérigo responde a una entrevista durante una transmisión en vivo en el parque Kennedy del distrito de Miraflores.

La interacción entre los asistentes fue parte de la dinámica en el Parque Kennedy. Algunas personas repartieron dulces a los niños, mientras otros visitantes se acercaban para pedir fotografías con quienes llevaban los trajes más elaborados. La diversidad de edades también se reflejó en las elecciones de vestuario: los menores optaron por personajes reconocibles, mientras jóvenes y adultos recurrieron a propuestas con objetos cotidianos, producciones audiovisuales y referencias de fantasía.

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Varias personas con disfraces de personajes de cine de terror recorren una calle comercial en Miraflores durante las celebraciones de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jason, Freddy Krueger y otros villanos del cine de terror se adueñaron de los disfraces

Niños, adolescentes y jóvenes llegaron al Parque Kennedy con atuendos inspirados en personajes clásicos del cine de terror. Entre los más reconocibles estuvo Jason Voorhees, el asesino de la saga Viernes 13, identificado por su máscara de hockey, overol oscuro y machete de utilería.

Una persona con máscara y vestimenta oscura camina entre la multitud durante las celebraciones de Halloween en el parque Kennedy de Miraflores.

También apareció Freddy Krueger, antagonista de Pesadilla en Elm Street. El disfraz incluyó el sombrero de ala corta, el suéter a rayas rojas y verdes y el guante con cuchillas falsas, elementos asociados al personaje que acecha a sus víctimas en los sueños.

Otros asistentes optaron por máscaras, maquillaje y accesorios que recreaban heridas, cicatrices, sangre artificial y rostros fantasmales. Las caracterizaciones combinaron referencias a producciones conocidas con propuestas personales para participar en la jornada de Halloween.

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Jason Voorhees , de Viernes 13

Freddy Krueger , de Pesadilla en Elm Street

Personajes con máscaras de calavera y rostros deformados

Fantasmas, esqueletos y criaturas de apariencia monstruosa

Un reportero transmite en vivo rodeado por personas con disfraces de personajes de terror como Freddy Krueger durante los festejos de Halloween en Lima.

La celebración se extendió hacia las calles de Miraflores

La concentración aumentó conforme avanzó la noche. A los grupos familiares se sumaron jóvenes que llegaron en parejas o con amigos, varios de ellos con disfraces pensados para continuar la celebración fuera del parque. Los alrededores de Miraflores concentraron desplazamientos de personas que buscaban fiestas, reuniones privadas o espacios para seguir la actividad de Halloween.

Varias personas disfrazadas recorren los senderos iluminados del Parque Kennedy en Miraflores durante las celebraciones de la noche de Halloween en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Parque Kennedy funcionó como uno de los puntos de encuentro para quienes querían exhibir sus atuendos antes de trasladarse a otros sectores del distrito. El flujo de peatones se mantuvo en las zonas cercanas a restaurantes, comercios y calles con mayor actividad nocturna. Muchos visitantes aprovecharon la iluminación del lugar para registrar fotos y videos de sus disfraces.

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Varios asistentes participan con máscaras y disfraces en una celebración nocturna en el Parque Kennedy del distrito de Miraflores.

La jornada dejó una postal marcada por el cruce de tradiciones, personajes de ficción y creaciones personales. Mientras los niños terminaban su recorrido con dulces y acompañados por sus familias, los jóvenes y adultos comenzaron a definir el siguiente destino de la noche, con el Parque Kennedy como escenario inicial de la celebración en Lima.