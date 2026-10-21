Perú

Miraflores: dos trabajadores del hospital Casimiro Ulloa son identificados por robo de motocicleta a un paciente

Las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Miraflores permitieron identificar a los sospechosos, reconstruir los hechos y seguir el rastro de la motocicleta robada

Renzo Vallejo, gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, señaló que uno de los investigados trabajaba en vigilancia y el otro prestaba servicios en el almacén del establecimiento de salud (Créditos: Panamericana TV)
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Dos trabajadores vinculados a los servicios de seguridad y almacén del hospital Casimiro Ulloa fueron identificados como presuntos responsables del robo de una motocicleta perteneciente a un paciente que acudió al establecimiento de salud, en el distrito de Miraflores. Las cámaras de videovigilancia de la municipalidad permitieron reconocer a los involucrados y ubicar el vehículo sustraído. Sin embargo, ambos recuperaron su libertad después de permanecer detenidos durante 48 horas.

Según Buenos días Perú de Panamericana TV, los investigados fueron identificados como César Chan Luna, de 38 años, y Franklin Godoy García, de 53. Según la información difundida, las imágenes de seguridad resultaron fundamentales para reconstruir lo ocurrido y establecer la presunta participación de los implicados en la sustracción de la unidad menor.

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Renzo Vallejo, gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, explicó a las cámaras del medio que el seguimiento de las grabaciones permitió reconocer a las personas que aparecían en la escena. De acuerdo con sus declaraciones, uno de los involucrados trabajaba en vigilancia, mientras que el otro prestaba servicios en el almacén del nosocomio, espacio donde finalmente se guardaba la motocicleta.

Las imágenes de seguridad captaron a un sujeto que manipuló la motocicleta y consiguió encenderla en menos de un minuto, pese a que tenía un candado y el bloqueo del timón activado - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Las imágenes de seguridad captaron a un sujeto que manipuló la motocicleta y consiguió encenderla en menos de un minuto, pese a que tenía un candado y el bloqueo del timón activado - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La comuna cuenta con 1.417 cámaras de videovigilancia equipadas con inteligencia artificial, tecnología que facilita el análisis de las características de quienes aparecen en los registros. Vallejo sostuvo que los rasgos identificados en las primeras grabaciones coincidían en un 99 % con los observados en imágenes posteriores, lo que contribuyó a reconocer a los sospechosos y seguir el rastro del vehículo.

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Pese a estos elementos, Chan Luna y Godoy García quedaron en libertad luego de dos días bajo detención. El caso se suma a otros episodios de sustracción de motocicletas registrados en el distrito, una situación que genera preocupación entre los propietarios que dejan sus unidades estacionadas en espacios públicos mientras realizan actividades cotidianas.

Uno de los afectados relató que descubrió la desaparición de su vehículo al salir de sus actividades el viernes por la noche. En un primer momento, pensó que la municipalidad había trasladado la motocicleta debido a una posible infracción de tránsito. Sin embargo, las imágenes de las cámaras permitieron observar que se trataba de un robo.

En la grabación se aprecia cómo un sujeto manipula la unidad y consigue encenderla en menos de un minuto para llevársela. El propietario precisó que había colocado un candado y activado el bloqueo del timón como medidas de protección, pero estas precauciones no impidieron que el delincuente pusiera en marcha el vehículo y escapara rápidamente.

Dos trabajadores vinculados a las áreas de seguridad y almacén del hospital Casimiro Ulloa fueron identificados como presuntos responsables del robo de una motocicleta perteneciente a un paciente en Miraflores - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Dos trabajadores vinculados a las áreas de seguridad y almacén del hospital Casimiro Ulloa fueron identificados como presuntos responsables del robo de una motocicleta perteneciente a un paciente en Miraflores - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El afectado también señaló que todavía debía cerca de 10.000 soles por la motocicleta, por lo que la pérdida representaba un perjuicio económico considerable. Su testimonio evidencia las consecuencias que estos delitos pueden ocasionar a quienes adquieren vehículos mediante financiamiento y dependen de ellos para movilizarse.

Ante la reiteración de estos hechos, la Gerencia de Seguridad Ciudadana de Miraflores advirtió sobre los riesgos de utilizar la vía pública como estacionamiento habitual. Vallejo remarcó que dejar una motocicleta u otro vehículo menor en la calle no garantiza su protección, incluso cuando cuenta con mecanismos de seguridad.

Por ello, las autoridades municipales recomendaron evitar estacionar estas unidades en espacios públicos sin vigilancia y optar, cuando sea posible, por lugares destinados al resguardo de vehículos. La prevención, junto con la denuncia oportuna y el uso de sistemas de videovigilancia, puede contribuir a facilitar la identificación de los responsables y la recuperación de los bienes sustraídos.

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