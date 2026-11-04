Perú

Mujer llamó a Serenazgo con una clave de auxilio y evitó que agresión de su pareja continuara en Miraflores

La víctima llamó a la Central Alerta Miraflores y simuló que quería comprar comida. La operadora identificó las señales de auxilio y coordinó la intervención de los serenos en playa La Pampilla.

Personal de la central de videovigilancia de Miraflores atendió la llamada de una mujer que solicitó auxilio simulando un pedido de comida a domicilio. Tras identificar la situación mediante los protocolos establecidos, los operadores rastrearon la ubicación con las cámaras de seguridad y coordinaron la intervención de agentes del Serenazgo en el lugar.
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Los casos de violencia contra las mujeres continúan siendo una preocupación en el Perú. En situaciones de riesgo, una llamada telefónica puede convertirse en una oportunidad para pedir ayuda sin alertar al agresor, especialmente cuando la víctima se encuentra bajo amenaza y no puede denunciar directamente lo que está ocurriendo.

En 2026, el registro estadístico del Centro de Emergencia Mujer y la Familia reporta 88.813 casos atendidos de víctimas de violencia, una cifra que refleja la demanda de atención frente a este problema.

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Mujer utilizó un pedido de delivery para pedir ayuda

Una mujer logró recibir auxilio del Serenazgo de Miraflores luego de comunicarse con la Central Alerta del distrito y simular que quería realizar un pedido de delivery. La víctima se encontraba en la playa La Pampilla y utilizó palabras clave durante la llamada para solicitar ayuda sin levantar sospechas de su pareja, quien presuntamente la estaba agrediendo.

El hecho ocurrió durante el turno de noche, cuando Paulina Morales, operadora de la central de emergencias, recibió la comunicación. Aunque inicialmente la mujer preguntó si podía hacer un pedido de hamburguesa, la trabajadora identificó que algo no estaba bien debido al tono temeroso y al llanto de la joven.

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“Estaba un poco temerosa, estaba un poco sollozando”, relató Morales al explicar cómo reconoció que se trataba de una situación de emergencia.

Dos agentes con chalecos reflectantes dialogan con un hombre junto a una mujer con el rostro difuminado, con un recuadro de dos personas
Efectivos del serenazgo de la Municipalidad de Miraflores asisten a una mujer tras un operativo de rescate nocturno en la zona de playa. (Municipalidad de Miraflores)

Ante las señales de alerta, la operadora activó el protocolo de atención y comunicó lo ocurrido al personal de Serenazgo. Desde la central también recurrieron a las cámaras de videovigilancia para ubicar a la víctima y verificar la situación.

Serenazgo intervino al presunto agresor y auxilió a la mujer

La rápida coordinación permitió que los serenos llegaran hasta la playa La Pampilla y auxiliaran a la mujer, quien estaba siendo agredida por su pareja. De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad de Miraflores, el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Tras la intervención, el presunto agresor fue trasladado a la Comisaría de Miraflores para las diligencias correspondientes. Por su parte, la víctima acudió a las autoridades policiales para presentar la denuncia.

La municipalidad destacó que la preparación de los operadores de la Central Alerta Miraflores fue determinante para reconocer el pedido de auxilio, incluso cuando la mujer no podía expresar abiertamente que estaba siendo víctima de violencia.

Capacitación y cámaras de seguridad en Miraflores

Paulina Morales explicó que los trabajadores de la central reciben capacitaciones recurrentes en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con el objetivo de reconocer y atender situaciones de violencia.

Asimismo, la comuna informó que el distrito cuenta con 1.417 cámaras de seguridad con inteligencia artificial, que forman parte de sus recursos para las labores de vigilancia y respuesta ante emergencias.

La intervención en La Pampilla evidencia la importancia de que los operadores de emergencia puedan identificar señales indirectas de auxilio y activar los mecanismos de protección cuando una víctima no puede pedir ayuda de manera explícita.

¿Dónde pedir ayuda si eres víctima de violencia contra la mujer en Perú?

En Perú existen diferentes canales gratuitos para que las mujeres víctimas de violencia física, psicológica, sexual o económica puedan solicitar orientación, denunciar una agresión y acceder a medidas de protección. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Warmi Ñan, dispone de servicios telefónicos, virtuales y presenciales que también pueden ser utilizados por personas que conocen un caso de violencia.

Ilustración en acuarela de un hombre sujetando y cubriendo la boca de una mujer con ambas manos.
Un empleado del Ministerio de Trabajo enfrentó un proceso judicial por presunta complicidad en un caso de trata sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales vías de atención se encuentran:

- Línea 100: permite comunicarse gratuitamente desde un teléfono fijo o celular para recibir orientación, consejería y soporte emocional. Atiende las 24 horas del día, durante todo el año, en castellano, quechua y aimara. También pueden llamar quienes conocen un caso de violencia.

- Chat 100: es un servicio gratuito y confidencial que brinda orientación psicológica e información en tiempo real a través de internet. Permite consultar sobre situaciones de violencia en relaciones de pareja, enamoramiento y otros entornos. Se puede acceder mediante la página chat100.warminan.gob.pe.

- Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM): ofrecen atención especializada y gratuita mediante profesionales de las áreas legal, psicológica y social. Estos establecimientos orientan a las víctimas, brindan acompañamiento y pueden ofrecer patrocinio jurídico. Algunos funcionan dentro de comisarías y atienden las 24 horas.

- Servicio de Atención Urgente (SAU): brinda asistencia inmediata a mujeres y personas afectadas por violencia familiar o sexual que se encuentran en situación de riesgo moderado o severo. Sus equipos pueden desplazarse hasta el lugar donde se encuentra la víctima para coordinar su atención y protección.

- Policía Nacional del Perú (PNP): las víctimas pueden acudir a la comisaría más cercana para denunciar los hechos y solicitar intervención policial. Ante una emergencia que requiere presencia inmediata de los agentes, pueden comunicarse con la central policial al 105.

- Hogares de Refugio Temporal: son espacios seguros que brindan alojamiento, alimentación y atención integral a mujeres víctimas de violencia que enfrentan situaciones de alto riesgo, junto con sus hijos menores de edad. El ingreso se coordina mediante los servicios especializados correspondientes.

Las autoridades recuerdan que no es necesario esperar a que una agresión se repita o alcance consecuencias graves para solicitar orientación o denunciar. Además, si una mujer no puede hablar libremente porque se encuentra junto a su agresor, puede buscar una oportunidad segura para comunicarse con los servicios de emergencia o pedir ayuda a una persona de confianza.

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