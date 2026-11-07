Llaman a cobrar a 31 mil 957 miembros de mesa al Banco de la Nación: Este 2026 vence el pago

Atención, miembros de mesa. No se olviden cobrar su pago y su día feriado. - Crédito Difusión

Guardar

No te olvides cobrar tu pago por haber sido miembro de mesa. Los ciudadanos que se desempeñaron en esta labor en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 han estado recibiendo, desde el 13 de octubre, los S/165 de compensación económica que el Estado les otorga a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Ya este organismo electoral transfirió el dinero correspondiente a 269 mil 184 ciudadanos mediante la billetera digital Yape, el Banco de la Nación y cuentas de ahorros en el Banco de Crédito del Perú (BCP), el BBVA o el Scotiabank.

PUBLICIDAD

Pero también la ONPE informó que para cobrar en el Banco de la Nación es necesario acercarse a una ventanilla de cualquiera de las agencias que tiene la entidad bancaria en el país y presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI). Y aún hay más de 30 mil ciudadanos que aún no cobran.

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizaron el pasado domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE

Pago a miembros de mesa

Se reporta que ya 78 mil 640 ciudadanos cobraron su pago acercándose al Banco de la Nación, por haber ejercido como miembros de mesa en las pasadas elecciones.

Sin embargo, todavía está pendiente el cobro de otros 31 mil 957, cifra que equivale al 12% de quienes ejercieron el cargo de miembro de mesa.

PUBLICIDAD

Como se recuerda, ellos podrán recibir el dinero únicamente hasta el próximo 31 de diciembre. Luego de eso, en 2027, no se podrá cobrar el monto por la labor que realizaron.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido que Rafael López Alegra no podría asumir la alcaldía de Lima si la lista de Renovación Popular resulta ganadora. Descubre las razones basadas en la Constitución y el reglamento electoral. | JNE TV

¿A cuántos se pagó?

La ONPE precisó que ya se cumplió con el pago a 99 mil 128 miembros de mesa mediante Yape, así como a 46 mil 859 a través del BPC, a 8 mil 911 a través del BBVA y a 3 mil 689 a por medio del banco Scotiabank.

También se hizo lo mismo a través del Banco de la Nación con 78 mil 640 miembros de mesa, con lo que resta el pago a 31 957 ciudadanos que participaron en las elecciones regionales y municipales del mes pasado.

PUBLICIDAD

Asimismo, la ONPE recordó que los ciudadanos que fueron seleccionados miembros de mesa mediante sorteo y desempeñaron ese rol el 4 de octubre tuvieron la oportunidad de escoger la modalidad de cobro. Sin embargo, cuando una entidad bancaria rechazó la modalidad escogida, la única opción de cobro posible pasó a ser el Banco de la Nación.

Pero se debe acotar que la modalidad presencial también les corresponde a los miembros de mesa que ejercieron el cargo sin haber sido sorteados. En cualquier caso, la ONPE recomienda consultar el estado de la entrega de la compensación económica ingresando al siguiente enlace: https://gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe/.

PUBLICIDAD

El pago de la multa por no cumplir como miembro de mesa no queda habilitado al día siguiente de las elecciones. Primero debe concluir la revisión de documentos y registros para confirmar quiénes son omisos. (ONPE)

Miembros de mesa también obtuvieron día libre

Asimismo, además de la compensación económica, los miembros de mesa que hayan participado de las actividades de capacitación tendrán derecho a un día de descanso remunerado no compensable, tanto si trabajan en el sector público como en el privado.

Es decir, será como un día feriado, que podrán cobrar y es regido por lo siguiente:

Se puede hacer efectivo dentro de los 90 días siguientes a la fecha de las elecciones

La fecha exacta se acuerda entre el trabajador y el empleador. Si no hay un acuerdo, el empleador determina cuándo se tomará el descanso

Rige tanto para los trabajadores del sector público como del sector privado

Es necesario presentar ante el empleador el Certificado de Participación entregado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Así, estos ciudadanos deben tener en cuenta que habrá un tiempo límite para hacer uso de este día libre, tal como para cobrar el pago por haber ejercido como miembro de mesa. Si fue uno miembro de mesa el 4 de octubre, podrá cobrar su día libre hasta el 2 de enero de 2027, por ejemplo.

PUBLICIDAD