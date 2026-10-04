Miembros de mesa en las Elecciones 2026: qué deben hacer antes, durante y después de las votaciones

La capacitación de la ONPE explicó las tareas de los miembros de mesa en la instalación de la mesa de sufragio, la votación y el escrutinio. (Fuente: ONPE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este domingo 4 de octubre se celebran las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en todo el país. Durante esta jornada electoral, miles de ciudadanos seleccionados por sorteo desempeñarán la función cívica de miembros de mesa, asumiendo la máxima autoridad en cada una de las mesas de sufragio para conducir el proceso y velar por la voluntad popular.

Para garantizar una jornada fluida, transparente y sin contratiempos, las entidades del sistema electoral —la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)— han establecido un conjunto de directrices y procedimientos que los miembros de mesa (titulares y suplentes) deben cumplir rigurosamente antes, durante y después del acto de sufragio.

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¿A qué hora deben presentarse los miembros de mesa el domingo 4 de octubre?

Todos los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, deben acudir a su local de votación a las 6:00 a.m. La puntualidad es fundamental para cumplir con la verificación del material electoral e instalar la mesa antes de las 7:00 a.m., hora en que se abren las puertas a los electores.

Presentarse a la hora fijada evita retrasos en el inicio de la jornada y garantiza que la mesa se instale con sus miembros titulares o, en su defecto, con los suplentes designados.

Un miembro de mesa entrega una cédula de votación a un ciudadano durante la jornada electoral en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer antes de iniciar las votaciones?

Antes de dar apertura al sufragio, los miembros de mesa deben realizar los siguientes pasos de verificación:

Acreditación: Presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) ante el personal de la ONPE en el local de votación.

Recepción del paquete electoral: Recibir y revisar el material enviado por la ONPE, el cual incluye las cédulas de sufragio, la lista de electores, la relación de miembros de mesa, el padrón electoral, los lapiceros, tampones, holograma, carteles de candidatos y el ánfora.

Acondicionamiento del aula: Verificar que la cámara secreta no contenga ningún tipo de propaganda política ni elementos que atenten contra el voto secreto.

¿Cómo se realiza la instalación de una mesa de sufragio?

La instalación de la mesa de sufragio se ejecuta formalmente mediante la suscripción del Acta de Instalación:

Los tres miembros de mesa (titulares o suplentes) asumen sus cargos en presencia de los personeros acreditados y el personal de la ONPE Cuentan y firman el reverso de las cédulas de sufragio correspondientes al total de electores hbilitados en esa mesa. Pegan el cartel de candidatos dentro de la cámara secreta. Arman y sellan el ánfora de votación. Firman la sección de «Instalación» del Acta Electoral consignando la hora exacta de apertura. Si la mesa no se completa con los titulares o suplentes antes de las 7:00 a.m., se convocará a los primeros electores de la fila para conformarla.

Los pasos que siguen los miembros de mesa después de las 5:00 p.m.| Foto: ONPE

¿Cuáles son las funciones del presidente, secretario y tercer miembro de mesa?

Cada integrante de la mesa directiva tiene responsabilidades específicas durante la jornada:

Presidente de mesa: Es la máxima autoridad en la mesa de sufragio. Se encarga de dirigir el proceso, revisar el DNI del elector, entregar la cédula de sufragio firmada, velar por el orden del aula y liderar el escrutinio.

Secretario de mesa: Se encarga de buscar al elector en la lista y padrón electoral, pedir la firma y huella dactilar del votante, y registrar cualquier observación o incidencia en la hoja de borrador y en el acta electoral.

Tercer miembro: Se encarga de pegar el holograma de votación en el DNI del ciudadano tras emitir el voto, devolver el documento de identidad y verificar que el elector deposite la cédula doblada en el ánfora.

¿Qué deben hacer durante el proceso de votación?

Durante el horario de atención (de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.), los miembros de mesa deben mantener una atención continua y coordinada:

Solicitar el DNI a cada elector y verificar su identidad en la lista de votantes.

Entregar la cédula e indicar al ciudadano que ingrese a la cámara secreta.

Controlar que el elector vote de manera individual (salvo personas con discapacidad que requieran asistencia autorizada).

Hacer firmar el padrón y colocar la huella dactilar del elector.

Colocar el holograma en el DNI antes de entregarlo.

Permitir la presencia de personeros de agrupaciones políticas legalmente acreditados, sin dejar que interfieran en el procedimiento.

¿Pueden los miembros de mesa abandonar su puesto durante la jornada?

No. Los miembros de mesa no pueden ausentarse del centro de votación de forma simultánea ni abandonar la mesa desatendida en ningún momento de la jornada.

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Si un miembro de mesa necesita acudir al servicio higiénico o alimentarse, debe coordinar de manera intercalada con sus compañeros para que la mesa mantenga siempre al menos dos integrantes presentes. Abandono injustificado de la mesa se considera una infracción grave.

¿Qué deben hacer si un elector comete un error al marcar su cédula?

Si un votante estropea, rompe o se equivoca al marcar su cédula de sufragio y lo manifiesta antes de depositarla en el ánfora:

El elector debe devolver la cédula viciada o estropeada al presidente de mesa.

El presidente inutiliza la cédula viciada escribiendo la palabra «NULA» sobre ella y guardándola en el sobre correspondientemente asignado.

Se entrega una sola vez una nueva cédula al elector para que reingrese a la cámara secreta a emitir su voto.

¿Cómo se realiza el escrutinio al cierre de las votaciones?

A las 5:00 p.m. se cierran las puertas del local y los miembros de mesa inician la fase de conteo o escrutinio:

Conteo de votantes: Se suma el total de ciudadanos que votaron según el padrón electoral y se anota la cifra en el acta de sufragio. Las cédulas no utilizadas son inutilizadas. Apertura del ánfora: Se abren las cédulas depositadas y se contrasta la cantidad de votos con el total de votantes marcados en el padrón. Clasificación de votos: Se leen en voz alta los votos válidos (para cada candidato o lista), los votos en blanco y los votos nulos o impugnados. Registro de resultados: Se anotan los resultados en la hoja de borrador y, posteriormente, se transcriben con precisión a las Actas de Escrutinio.

¿Qué documentos y materiales deben entregar al finalizar?

Al concluir el llenado de las Actas Electorales (Instalación, Sufragio y Escrutinio), firmadas por los miembros de mesa y personeros que lo deseen, se procede con el empaquetado final:

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Se entregan los sobres de colores (rojo, verde, morado, azul y negro) debidamente sellados y firmados con las actas y cédulas de sufragio al personal de la ONPE.

Se entrega el ánfora y los útiles sobrantes.

Los miembros de mesa reciben su certificado de participación y la acreditación correspondiente para el cobro de la compensación económica otorgada por el Estado.

¿Qué ocurre si un miembro de mesa incumple sus funciones?

Los ciudadanos sorteados como miembros de mesa (titulares y suplentes) que no asistan a cumplir su deber el domingo 4 de octubre o se nieguen a integrar la mesa de sufragio incurren en una infracción contemplada en la normativa electoral:

Multa por inasistencia: Se aplica una sanción económica de S/ 275 (equivalente al 5% de la UIT).

Doble multa: Si el miembro de mesa omite su función y además no acude a votar, deberá pagar tanto la multa por no ejercer como miembro de mesa (S/ 275) como la multa por no votar (que oscila entre S/ 27.50 y S/ 110 según el distrito).

Sanciones penales: Abandonar la mesa instalada sin justificación o negarse a firmar las actas electorales puede ser sancionado penalmente por la Fiscalía con penas privativas de la libertad o querellas administrativas tramitadas ante el JNE.

No dejes que una multa electoral afecte tus finanzas. Conoce las normas, los montos a pagar por no votar o ser miembro de mesa, y cómo el Jurado Nacional de Elecciones puede proceder con un cobro coactivo que incluye el embargo de tus cuentas bancarias.