Entradas para ver al Papa León XIV en Perú: ¿se pueden transferir los boletos a otra persona si no puedes asistir?

El papa León XIV saluda a los fieles durante una ceremonia litúrgica relacionada con la misa papal en Lima. (Infobae Perú)

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La visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre, contempla una serie de encuentros religiosos que reunirán a miles de fieles en distintas ciudades del país. En Lima, dos de las actividades que concentran mayor expectativa son la vigilia de oración con jóvenes, prevista para el 12 de noviembre en el Estadio Nacional, y la misa de clausura del 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

Para participar en ambos eventos, los asistentes deberán obtener entradas gratuitas mediante plataformas digitales: Teleticket para la vigilia juvenil y Ticketmaster para la celebración eucarística en Las Palmas. Sin embargo, los procedimientos de inscripción tienen condiciones específicas sobre el registro de los datos personales, la cantidad de boletos permitidos y la identificación de quienes ingresarán a los recintos. Una de las principales restricciones es la relacionada con la titularidad de las entradas.

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¿Se pueden transferir las entradas para los eventos del papa León XIV?

Las entradas para los encuentros multitudinarios del papa León XIV son nominativas e intransferibles. Esto significa que los boletos deben estar registrados con los datos personales de quienes asistirán y no pueden cederse a familiares, amigos u otras personas, incluso si el titular original ya no puede acudir.

El papa León XIV dirige la oración del Ángelus en su 70 cumpleaños, desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri

Tanto Teleticket como Ticketmaster establecieron esta condición para sus respectivos eventos. Por ello, los asistentes deben revisar cuidadosamente la información ingresada durante el proceso de canje o emisión, ya que existen restricciones para modificar los datos una vez confirmada la operación.

Ticketmaster: entradas para la misa en Las Palmas

Para la misa de clausura del lunes 16 de noviembre, en la Base Aérea Las Palmas, los fieles deben gestionar sus boletos a través de Ticketmaster Perú. La emisión gratuita está habilitada los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre, sujeta a disponibilidad.

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Cada usuario puede solicitar hasta ocho entradas: una para sí mismo y otras siete para sus acompañantes. Sin embargo, todos los boletos deben registrarse con los nombres, apellidos y documentos de identidad de las personas que acudirán a la celebración.

La plataforma advierte que una vez emitidas las entradas no será posible modificar los datos ni realizar un cambio de titularidad. Para los ciudadanos peruanos se solicita el DNI, mientras que los extranjeros pueden identificarse con pasaporte o carné de extranjería. Además, un mismo documento de identidad no puede utilizarse para registrar más de una entrada.

Al momento del ingreso, cada asistente deberá presentar el código QR de su boleto, desde el celular o impreso, junto con el documento físico de identidad consignado durante la emisión. La información de ambos debe coincidir.

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Teleticket: entradas para la vigilia juvenil en el Estadio Nacional

En el caso de la vigilia de oración con jóvenes, programada para el jueves 12 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, el canje se realiza exclusivamente por internet, mediante la página oficial de Teleticket.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de 16 a 35 años y el ingreso es gratuito. Cada persona puede obtener un máximo de una entrada, cuyo canje estará disponible desde el lunes 9 de noviembre.

La plataforma también establece que los boletos son nominativos e intransferibles. Por ello, recomienda verificar los datos personales antes de confirmar la operación. El E-Ticket podrá descargarse durante las 48 horas previas al encuentro.

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En cuanto a los menores de edad, los adolescentes de 16 y 17 años pueden participar, pero deberán presentar una declaración jurada para asistir a la actividad.

¿Qué deben tener en cuenta los asistentes antes de ingresar?

El papa visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. - Crédito Andina/AFP

Aunque los dos eventos utilizan plataformas diferentes, comparten una condición fundamental: cada entrada corresponde exclusivamente a la persona cuyos datos aparecen registrados.

Por ello, quienes consigan un boleto deben considerar las siguientes disposiciones:

No comprar ni aceptar entradas ofrecidas por terceros, pues no pueden transferirse a otro titular.

Revisar los nombres, apellidos y documentos de identidad antes de confirmar la emisión o el canje.

Evitar compartir los códigos QR con otras personas.

Llevar el documento físico de identidad registrado junto con la entrada correspondiente.

Verificar las indicaciones de acceso consignadas en el boleto.