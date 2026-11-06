Perú

Entradas para ver al Papa León XIV en Perú: ¿se pueden transferir los boletos a otra persona si no puedes asistir?

Ticketmaster y Teleticket tienen reglas específicas para la emisión de los boletos de los encuentros del papa León XIV en Lima

Un clérigo con mitra y vestimenta blanca saluda con la mano y sostiene una cruz, flanqueado por dos logotipos circulares
El papa León XIV saluda a los fieles durante una ceremonia litúrgica relacionada con la misa papal en Lima. (Infobae Perú)
Guardar

La visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre, contempla una serie de encuentros religiosos que reunirán a miles de fieles en distintas ciudades del país. En Lima, dos de las actividades que concentran mayor expectativa son la vigilia de oración con jóvenes, prevista para el 12 de noviembre en el Estadio Nacional, y la misa de clausura del 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

Para participar en ambos eventos, los asistentes deberán obtener entradas gratuitas mediante plataformas digitales: Teleticket para la vigilia juvenil y Ticketmaster para la celebración eucarística en Las Palmas. Sin embargo, los procedimientos de inscripción tienen condiciones específicas sobre el registro de los datos personales, la cantidad de boletos permitidos y la identificación de quienes ingresarán a los recintos. Una de las principales restricciones es la relacionada con la titularidad de las entradas.

PUBLICIDAD

¿Se pueden transferir las entradas para los eventos del papa León XIV?

Las entradas para los encuentros multitudinarios del papa León XIV son nominativas e intransferibles. Esto significa que los boletos deben estar registrados con los datos personales de quienes asistirán y no pueden cederse a familiares, amigos u otras personas, incluso si el titular original ya no puede acudir.

El papa León XIV dirige la oración del Ángelus en su 70 cumpleaños, desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri
El papa León XIV dirige la oración del Ángelus en su 70 cumpleaños, desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri

Tanto Teleticket como Ticketmaster establecieron esta condición para sus respectivos eventos. Por ello, los asistentes deben revisar cuidadosamente la información ingresada durante el proceso de canje o emisión, ya que existen restricciones para modificar los datos una vez confirmada la operación.

Ticketmaster: entradas para la misa en Las Palmas

Para la misa de clausura del lunes 16 de noviembre, en la Base Aérea Las Palmas, los fieles deben gestionar sus boletos a través de Ticketmaster Perú. La emisión gratuita está habilitada los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre, sujeta a disponibilidad.

PUBLICIDAD

Cada usuario puede solicitar hasta ocho entradas: una para sí mismo y otras siete para sus acompañantes. Sin embargo, todos los boletos deben registrarse con los nombres, apellidos y documentos de identidad de las personas que acudirán a la celebración.

La plataforma advierte que una vez emitidas las entradas no será posible modificar los datos ni realizar un cambio de titularidad. Para los ciudadanos peruanos se solicita el DNI, mientras que los extranjeros pueden identificarse con pasaporte o carné de extranjería. Además, un mismo documento de identidad no puede utilizarse para registrar más de una entrada.

Al momento del ingreso, cada asistente deberá presentar el código QR de su boleto, desde el celular o impreso, junto con el documento físico de identidad consignado durante la emisión. La información de ambos debe coincidir.

Teleticket: entradas para la vigilia juvenil en el Estadio Nacional

En el caso de la vigilia de oración con jóvenes, programada para el jueves 12 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, el canje se realiza exclusivamente por internet, mediante la página oficial de Teleticket.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de 16 a 35 años y el ingreso es gratuito. Cada persona puede obtener un máximo de una entrada, cuyo canje estará disponible desde el lunes 9 de noviembre.

La plataforma también establece que los boletos son nominativos e intransferibles. Por ello, recomienda verificar los datos personales antes de confirmar la operación. El E-Ticket podrá descargarse durante las 48 horas previas al encuentro.

En cuanto a los menores de edad, los adolescentes de 16 y 17 años pueden participar, pero deberán presentar una declaración jurada para asistir a la actividad.

¿Qué deben tener en cuenta los asistentes antes de ingresar?

Papa Leon XIV saludando
El papa visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. - Crédito Andina/AFP

Aunque los dos eventos utilizan plataformas diferentes, comparten una condición fundamental: cada entrada corresponde exclusivamente a la persona cuyos datos aparecen registrados.

Por ello, quienes consigan un boleto deben considerar las siguientes disposiciones:

  • No comprar ni aceptar entradas ofrecidas por terceros, pues no pueden transferirse a otro titular.
  • Revisar los nombres, apellidos y documentos de identidad antes de confirmar la emisión o el canje.
  • Evitar compartir los códigos QR con otras personas.
  • Llevar el documento físico de identidad registrado junto con la entrada correspondiente.
  • Verificar las indicaciones de acceso consignadas en el boleto.

Temas Relacionados

Papa León XIVPapa León XIV en PerúTeleticketTicketmasterperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar con caída pronunciada hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio del 6 de noviembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar con caída pronunciada hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio del 6 de noviembre

¿Se puede mostrar la entrada de la misa del papa León XIV desde el celular o hay que imprimirla?

Las entradas para la misa papal serán personales e intransferibles: una vez confirmada la solicitud, no se podrán modificar los datos del titular ni ceder el acceso a otra persona

¿Se puede mostrar la entrada de la misa del papa León XIV desde el celular o hay que imprimirla?

Viaje del papa León XIV EN VIVO: Primeras imágenes del Papa León XIV en el avión que lo trae a Sudamérica mientras Perú lo espera con entusiasmo

El pontífice inició su recorrido el viernes 6 de noviembre desde Roma y visitará Uruguay y Argentina antes de llegar al Perú el miércoles 11. Su agenda contempla vuelos internacionales, desplazamientos en helicóptero, misas multitudinarias y encuentros con autoridades, jóvenes y comunidades religiosas. Permanecerá en territorio peruano hasta el lunes 16, cuando emprenderá el viaje de regreso al Vaticano

Viaje del papa León XIV EN VIVO: Primeras imágenes del Papa León XIV en el avión que lo trae a Sudamérica mientras Perú lo espera con entusiasmo

Zaña, la llamada tierra "maldita" que el papa León XIV visitará para celebrar los 300 años de canonización de Santo Toribio

La localidad norteña será la última escala de la primera gira del pontífice, que incluye Uruguay y Argentina y recuerda al misionero fallecido allí en 1606, cuya labor evangelizadora denunció abusos coloniales contra indígenas peruanos

Zaña, la llamada tierra "maldita" que el papa León XIV visitará para celebrar los 300 años de canonización de Santo Toribio

Irritabilidad, tristeza y ansiedad: el desgaste de quienes sacrifican su salud por cuidar a un ser querido

Aunque son fundamentales para el bienestar del paciente, los cuidadores suelen descuidar su propia salud. Reconocer las señales de agotamiento ayuda a evitar que la responsabilidad los lleve al límite.

Irritabilidad, tristeza y ansiedad: el desgaste de quienes sacrifican su salud por cuidar a un ser querido
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular recusa a Gunther Gonzáles, único miembro del JNE que se opuso a candidatura de López Aliaga

Renovación Popular recusa a Gunther Gonzáles, único miembro del JNE que se opuso a candidatura de López Aliaga

“Es inconstitucional”: Ministro Elmer Cuba ratifica su posición sobre ley de pensión de S/3.500 para maestros

Vladimiro Montesinos denuncia penalmente al fiscal que se opone a su pedido de libertad

Los Pulpos, La Jauría, Tren de Aragua, Los Choneros y Comando Vermelho, en la mira del Poder Ejecutivo

Renovación Popular pide que Roberto Burneo no intervenga en debate sobre credenciales de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Brunella Torpoco gana ‘Mejor Artista Salsa’ frente a Marc Anthony y Rubén Blades y dedica su premio a su hijo y al Perú

Brunella Torpoco gana ‘Mejor Artista Salsa’ frente a Marc Anthony y Rubén Blades y dedica su premio a su hijo y al Perú

Florcita Polo denuncia por brutal agresión a Luiggi Yarasca: documento detalla forcejeo, empujones y reclamos por celos

Pamela López sorprende como conductora en los Premios Heat 2026

Gian Marco, Brunella Torpoco y Grupo 5 arrasan en los Premios HEAT 2026: una noche histórica para el Perú en México

Bahiano, voz histórica de Los Pericos, regresa a Lima con concierto exclusivo de reggae

DEPORTES

¿Alianza Lima se reforzará para el Mundial de Clubes de Vóley 2026?: la sorpresa ‘blanquiazul’ en el máximo torneo de la FIVB

¿Alianza Lima se reforzará para el Mundial de Clubes de Vóley 2026?: la sorpresa ‘blanquiazul’ en el máximo torneo de la FIVB

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Femenina 2026

Ministerio Público vigila el tramo decisivo de la Liga 1 2026 tras polémica arbitral: ¿Qué tiene que ver Alianza Lima?

Programación de octavos de final ida por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Carlos Desio reveló por qué renovó con Sport Boys pese que tuvo ofertas importantes de otros clubes de la Liga 1: “Pedí cuatro o cinco refuerzos”