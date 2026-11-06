Campaña de salud para este sábado 14 de noviembre: ¿Dónde, a qué hora y cuáles son los servicios disponibles?

Estas jornadas permiten que la atención sanitaria llegue a personas que, por distintas dificultades, no pueden acudir con frecuencia a una consulta médica - Créditos: Magnific.

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La Municipalidad de Lima desarrollará este sábado 14 de noviembre una jornada gratuita de atención médica en el distrito del Rímac, dirigida a los vecinos que necesiten acceder a diferentes servicios sin costo. La campaña se realizará de 8 a. m. a 1 p. m. en el mercado Ciudad y Campo.

El punto de atención estará ubicado en el cruce de las avenidas Lorenzo de Encalada y Armando Filomeno. La iniciativa reunirá prestaciones de distintas especialidades, además de servicios orientados al cuidado de los animales de compañía y atención social.

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Los vecinos podrán acceder sin costo a consultas y evaluaciones en medicina general, pediatría, nutrición, oftalmología, odontología y dermatología - Créditos: Magnific.

¿Qué servicios estarán disponibles?

La campaña contempla consultas y evaluaciones en diferentes áreas de la salud. Entre las prestaciones anunciadas se encuentran:

Medicina general: Atención para evaluar el estado de salud de los pacientes y orientar sobre posibles afecciones.

Vacunas regulares: Aplicación de inmunizaciones contempladas dentro de los servicios disponibles durante la jornada.

Pediatría: Evaluación médica dirigida a los menores, con posibilidad de realizar descarte de anemia.

Laboratorio: Toma de pruebas de glucosa y colesterol, las cuales requieren que el paciente se encuentre en ayunas.

Nutrición: Orientación relacionada con la alimentación y los hábitos necesarios para mantener una adecuada condición nutricional.

Oftalmología: Evaluación de la salud visual y detección de posibles problemas relacionados con la visión.

Odontología: Revisión de la salud bucal y orientación para el cuidado de dientes y encías.

Dermatología: Valoración de afecciones que comprometan la piel y orientación sobre su cuidado.

La variedad de prestaciones permitirá que los asistentes puedan acceder a diferentes evaluaciones en una misma jornada. En el caso de los servicios de laboratorio, quienes deseen realizarse las pruebas de glucosa y colesterol deberán tener en cuenta la condición de ayuno señalada en la convocatoria.

La campaña estará disponible desde las 8 hasta las 13 horas - Créditos: Municipalidad de Lima.

También habrá atención veterinaria

Además de las especialidades destinadas a la población, la campaña incluirá atención veterinaria. Este servicio estará dirigido a los animales de compañía de los vecinos que participen en la jornada.

La incorporación de esta prestación amplía el alcance de la actividad, pues permitirá atender necesidades relacionadas con el cuidado de las mascotas junto con las alternativas disponibles para las personas. La convocatoria también considera servicios sociales, aunque no se han detallado las prestaciones específicas que comprenderán este componente.

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La jornada concentrará, por tanto, atención médica, evaluaciones preventivas, orientación especializada, asistencia para animales y servicios sociales en un mismo espacio.

Quienes tengan previsto participar deberán considerar el horario establecido para organizar su asistencia y, en el caso de las pruebas de laboratorio, cumplir con la indicación de acudir en ayunas. La actividad se realizará este sábado y reunirá en un solo punto servicios de atención médica, prevención, cuidado veterinario y asistencia social.

¿Por qué son importantes los chequeos médicos gratis?

Detectan problemas a tiempo: Permiten identificar alteraciones de salud que pueden no presentar síntomas durante sus primeras etapas.

Ayudan a prevenir enfermedades: Controles como glucosa, colesterol o descarte de anemia pueden advertir sobre posibles riesgos y favorecer una atención oportuna.

Facilitan el acceso a especialistas: Las campañas acercan servicios médicos a personas que pueden tener dificultades para acudir regularmente a una consulta.

Promueven hábitos saludables: Las evaluaciones pueden complementarse con recomendaciones sobre alimentación, higiene, actividad física y otros cuidados.

Permiten conocer el estado de salud: Una revisión general ofrece información útil para saber si es necesario realizar controles adicionales o acudir a un especialista.

Fomentan la prevención: participar en estas jornadas contribuye a desarrollar el hábito de realizar chequeos periódicos y no esperar a que aparezcan molestias para buscar atención.