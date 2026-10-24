Dengue en Perú: Minsa acelera la vacunación contra el dengue ante el riesgo de más casos por lluvias y calor

En una transmisión de Exitosa Noticias, se aborda el incremento de casos de dengue en el Perú y las acciones de prevención ante el fenómeno de El Niño. En enlace con el espacio informativo, César Munayco, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, expone la situación epidemiológica en regiones del norte como Piura, Lambayeque y La Libertad, además de las jornadas de vacunación implementadas.

Guardar

El Perú registra 76.784 casos de dengue y el Ministerio de Salud refuerza la vacunación, la vigilancia epidemiológica y el control de criaderos ante el incremento que podría producirse en los próximos meses. Las temperaturas elevadas y las lluvias intensas pueden acelerar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

El director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), César Munayco, pidió a la población que complete el esquema de inmunización en las zonas donde la campaña ya se encuentra disponible y que adopte medidas para impedir la acumulación de agua en viviendas y espacios cercanos.

PUBLICIDAD

La cifra actual todavía está por debajo de los niveles que el país alcanzó durante los eventos climáticos de 2023 y 2024. En el primer año se superaron los 250 mil contagios, mientras que en el segundo hubo cerca de 270 mil. Las autoridades consideran que el escenario de mayor riesgo sería un retorno a registros similares, aunque precisaron que el país no atraviesa por esa situación.

Durante una transmisión de Exitosa Noticias, el epidemiólogo César Munayco, representante del CDC Perú y del Ministerio de Salud, informa sobre la situación epidemiológica del dengue en el país. El especialista aborda el aumento proyectado de contagios, las medidas de prevención doméstica, el proceso de vacunación gratuita y la capacidad del sistema hospitalario frente a la demanda de camas de atención médica.

Piura, Lambayeque y La Libertad concentran la mayor cantidad de contagios

La Libertad encabeza el registro nacional con 14.452 casos, seguida por Piura, que acumula cerca de 13 mil, y Lambayeque, con alrededor de ocho mil. En Lima se han contabilizado 6.532 contagios, sobre todo en las zonas norte y centro de la capital, donde las autoridades mantienen las acciones de vigilancia.

PUBLICIDAD

En Piura, las provincias de Piura, Morropón y Sullana presentan la mayor concentración de pacientes. Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe concentran los principales focos en la región lambayecana. En La Libertad, la mayor circulación se registra en Trujillo y Virú, territorios donde el personal sanitario intensificó las visitas domiciliarias.

Munayco advirtió que la tendencia puede mantenerse mientras persistan las condiciones de calor. Las precipitaciones en el norte del país también representan un factor de riesgo porque facilitan la aparición de recipientes con agua estancada. Allí se depositan los huevos del mosquito, que luego pueden convertirse en nuevos focos de transmisión dentro de las viviendas.

PUBLICIDAD

Una calle anegada en Piura ejemplifica el impacto de las lluvias en una región que concentra más de 13.000 contagios de dengue en Perú. (Composición:Infobae Perú)

El dengue mantiene presencia recurrente en 21 regiones del país

La enfermedad tiene presencia recurrente en 21 regiones, con variaciones según la estación y las condiciones climáticas. El dengue suele aumentar durante los meses de calor y lluvias, aunque los episodios asociados al fenómeno de El Niño pueden extender el periodo de transmisión durante gran parte del año.

El Ministerio de Salud recomendó mantener tapados los bidones, baldes, tanques y otros recipientes destinados al almacenamiento de agua. Cuando estos contenedores quedan vacíos, se deben cepillar sus paredes antes de volver a utilizarlos. Esa medida permite retirar los huevos que pueden permanecer adheridos a las superficies.

Los equipos de salud realizan labores de control vectorial casa por casa en los distritos con mayor circulación. La indicación oficial es permitir el ingreso del personal identificado, que revisa los espacios donde puede acumularse agua y elimina los potenciales criaderos. La eliminación de recipientes con agua estancada sigue como una de las principales medidas para reducir el riesgo de transmisión.

PUBLICIDAD

Niños, gestantes y adultos mayores requieren atención ante síntomas compatibles

Los niños, las gestantes y los adultos mayores requieren especial seguimiento ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular, dolor detrás de los ojos o erupciones en la piel. Los adultos mayores pueden presentar manifestaciones menos evidentes, aunque enfrentan un riesgo más alto de complicaciones.

La recomendación es acudir a un establecimiento de salud ante cualquier señal compatible con dengue y evitar la automedicación. La atención temprana permite evaluar la evolución del paciente y detectar signos de alarma, como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado o decaimiento marcado.

La ocupación de camas hospitalarias se mantiene dentro de los niveles previstos, según las autoridades sanitarias. Aun así, el sector prepara planes de contingencia para responder a un aumento de la demanda. Las opciones contempladas incluyen equipos de avanzada, hospitales de campaña y la ampliación de áreas de atención en establecimientos que puedan verse afectados por las lluvias.

PUBLICIDAD

Una infografía televisiva presenta cifras de Sedapal, Minsa y Sunass sobre el costo del agua potable y el aumento de casos de dengue en Lima.

El Ministerio de Salud aplicó más de 135 mil dosis contra el dengue

La campaña de vacunación ya superó las 135 mil dosis aplicadas y el Ministerio de Salud adquirió otras 400 mil para 2026. La estrategia comenzó en Tumbes, Piura, Loreto y Ucayali, y luego se extendió hacia Lambayeque, San Martín y La Libertad, además de San Juan de Lurigancho, en Lima.

La inmunización gratuita está dirigida por ahora a personas de 10 a 20 años. Las dosis se administran en establecimientos de salud y colegios, con el objetivo de acercar la campaña a adolescentes y jóvenes de los territorios donde existe mayor transmisión. El esquema requiere dos aplicaciones separadas por un intervalo de tres meses.

PUBLICIDAD

Los niños menores de 11 años son los más afectados por la epidemia de dengue en Maynas, Loreto. Foto: Composición Infobae Perú

Munayco señaló que la vacuna puede reducir hasta en 70% el riesgo de infección y entre 70% y 80% la posibilidad de complicaciones y muerte. El producto está autorizado para personas de cuatro a 50 años, aunque la cobertura actual depende de la disponibilidad de dosis. El Ministerio de Salud prevé adquirir más de un millón de vacunas en los próximos meses para ampliar la estrategia hacia otras zonas y grupos de edad.