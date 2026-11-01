Dengue en Áncash: Menor de 10 años es la primera víctima mortal de la enfermedad

EsSalud intensifica la vigilancia epidemiológica frente al dengue en todo el Perú por el avance de las lluvias y el aumento de temperatura asociados al Fenómeno El Niño 2026. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un niño de 10 años se convirtió en la primera víctima mortal por dengue en Áncash durante este año. El menor, residente en la provincia de Casma, falleció en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, en Nuevo Chimbote, después de que su cuadro de salud se agravara tras un diagnóstico inicial de dengue sin signos de alarma.

El director de la Red de Salud Pacífico Sur, Miguel Namihas Gonzales, informó que el paciente acudió en un primer momento al Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma por un cuadro febril. Los análisis practicados en ese establecimiento confirmaron el 28 de octubre que tenía dengue sin signos de alarma, por lo que recibió atención médica y volvió a su vivienda.

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El personal sanitario indicó a los familiares que debían alertar de inmediato ante cualquier cambio en la condición del niño. De acuerdo con el director de la Red de Salud de Áncash, los equipos de salud buscaron comunicarse posteriormente con la familia para realizar el seguimiento, pero no lograron obtener respuesta. La madre del menor también dio positivo para dengue, según precisó el funcionario.

Los niños menores de 11 años son los más afectados por la epidemia de dengue en Maynas, Loreto. Foto: Composición Infobae Perú

El niño volvió al hospital dos días después por complicaciones

La situación cambió el 30 de octubre, cuando la madre informó que su hijo presentaba complicaciones. El niño fue trasladado otra vez al hospital de Casma, donde los médicos realizaron las primeras acciones para estabilizarlo antes de disponer su derivación a un centro con mayor capacidad de atención.

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Por la gravedad de su estado, el paciente fue referido al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, ubicado en Nuevo Chimbote. Allí permaneció bajo atención especializada, aunque finalmente falleció. Las autoridades sanitarias atribuyeron el deceso a las complicaciones vinculadas con la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

El caso encendió una alerta en la jurisdicción de la Red de Salud Pacífico Sur, donde Casma concentra la mayor cantidad de infecciones. El reporte más reciente de la institución registra 493 casos en Casma, de un total de 532 contagios de dengue detectados este año en las provincias bajo su cobertura. La cifra equivale a más del 92% de los casos de la red sanitaria.

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Una ciudadana limpia un recipiente como parte de la prevención del dengue y una operadora atiende consultas de salud a través de la línea 113 del Ministerio de Salud en Perú. (Minsa)

El rechazo a las brigadas dificulta el control de criaderos

Namihas Gonzales señaló que el aumento de contagios exige reforzar las visitas domiciliarias para ubicar y eliminar recipientes que acumulan agua, donde puede reproducirse el mosquito transmisor. No obstante, advirtió que una parte de la población impide el ingreso de las brigadas encargadas del control vectorial.

Según el funcionario, cerca del 40% de los vecinos no permite las intervenciones en sus viviendas. Esa falta de acceso limita la detección de potenciales criaderos y reduce la cobertura de las medidas de prevención en las zonas con mayor presencia de casos. “Estamos teniendo una pobre respuesta, la cobertura es baja, un 40% de la población no colabora, tenemos potenciales criaderos”, manifestó.

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Las autoridades recordaron que el dengue puede comenzar con fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, molestias musculares o articulares y erupciones en la piel. Ante señales de alarma, como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado o decaimiento marcado, los pacientes deben acudir de inmediato a un establecimiento de salud y evitar la automedicación.

Sustituir el agua de los floreros por arena húmeda o esponja floral evita la proliferación del mosquito Aedes aegypti en los hogares. Foto: Minsa

Casma iniciará tres jornadas de fumigación entre el 2 y el 16 de noviembre

Frente al avance de los contagios, la Red de Salud Pacífico Sur iniciará el lunes 2 de noviembre una campaña de fumigación masiva en 10 sectores de Casma. La intervención se extenderá hasta el 16 de noviembre y tendrá como objetivo reducir la presencia del Aedes aegypti en las zonas donde se reportó la mayor concentración de infecciones.

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El plan contempla tres etapas. La primera se desarrollará del 2 al 6 de noviembre, la segunda del 7 al 11 y la última del 12 al 16. Cada área será fumigada en tres oportunidades, con intervalos de cinco días entre una aplicación y otra. Las brigadas trabajarán en turnos de mañana y tarde para ampliar el número de viviendas atendidas.

Minsa realiza en Áncash campañas de fumigaciones en las viviendas por aumento de casos de dengue. (Minsa)

Namihas Gonzales sostuvo que la campaña requiere una cobertura mínima del 80% de las viviendas y el cumplimiento de las tres jornadas previstas para lograr resultados. También indicó que, cuando sea necesario, se solicitará el respaldo del Ministerio Público frente a la negativa de algunos propietarios a permitir el ingreso del personal sanitario. Las autoridades insistieron en que la participación de los vecinos será determinante para reducir los criaderos y contener la transmisión del dengue en Casma.

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