Perú

Dengue en Áncash: Menor de 10 años es la primera víctima mortal de la enfermedad

El menor era residente de Casma y falleció en el hospital regional de Nuevo Chimbote tras presentar complicaciones asociadas con la infección viral

Mujer con mascarilla, gafas y bata azul ajusta el tubo de una bolsa de suero intravenoso junto a camas de hospital.
EsSalud intensifica la vigilancia epidemiológica frente al dengue en todo el Perú por el avance de las lluvias y el aumento de temperatura asociados al Fenómeno El Niño 2026. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un niño de 10 años se convirtió en la primera víctima mortal por dengue en Áncash durante este año. El menor, residente en la provincia de Casma, falleció en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, en Nuevo Chimbote, después de que su cuadro de salud se agravara tras un diagnóstico inicial de dengue sin signos de alarma.

El director de la Red de Salud Pacífico Sur, Miguel Namihas Gonzales, informó que el paciente acudió en un primer momento al Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma por un cuadro febril. Los análisis practicados en ese establecimiento confirmaron el 28 de octubre que tenía dengue sin signos de alarma, por lo que recibió atención médica y volvió a su vivienda.

PUBLICIDAD

El personal sanitario indicó a los familiares que debían alertar de inmediato ante cualquier cambio en la condición del niño. De acuerdo con el director de la Red de Salud de Áncash, los equipos de salud buscaron comunicarse posteriormente con la familia para realizar el seguimiento, pero no lograron obtener respuesta. La madre del menor también dio positivo para dengue, según precisó el funcionario.

Loreto - epidemia de dengue Perú - 3 de mayo
Los niños menores de 11 años son los más afectados por la epidemia de dengue en Maynas, Loreto. Foto: Composición Infobae Perú

El niño volvió al hospital dos días después por complicaciones

La situación cambió el 30 de octubre, cuando la madre informó que su hijo presentaba complicaciones. El niño fue trasladado otra vez al hospital de Casma, donde los médicos realizaron las primeras acciones para estabilizarlo antes de disponer su derivación a un centro con mayor capacidad de atención.

PUBLICIDAD

Por la gravedad de su estado, el paciente fue referido al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, ubicado en Nuevo Chimbote. Allí permaneció bajo atención especializada, aunque finalmente falleció. Las autoridades sanitarias atribuyeron el deceso a las complicaciones vinculadas con la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

El caso encendió una alerta en la jurisdicción de la Red de Salud Pacífico Sur, donde Casma concentra la mayor cantidad de infecciones. El reporte más reciente de la institución registra 493 casos en Casma, de un total de 532 contagios de dengue detectados este año en las provincias bajo su cobertura. La cifra equivale a más del 92% de los casos de la red sanitaria.

Imagen partida en diagonal. A la izquierda, mujer limpia barril azul con cartel del MINSA. A la derecha, mujer con auriculares y chaleco 113 Salud frente a monitor
Una ciudadana limpia un recipiente como parte de la prevención del dengue y una operadora atiende consultas de salud a través de la línea 113 del Ministerio de Salud en Perú. (Minsa)

El rechazo a las brigadas dificulta el control de criaderos

Namihas Gonzales señaló que el aumento de contagios exige reforzar las visitas domiciliarias para ubicar y eliminar recipientes que acumulan agua, donde puede reproducirse el mosquito transmisor. No obstante, advirtió que una parte de la población impide el ingreso de las brigadas encargadas del control vectorial.

Según el funcionario, cerca del 40% de los vecinos no permite las intervenciones en sus viviendas. Esa falta de acceso limita la detección de potenciales criaderos y reduce la cobertura de las medidas de prevención en las zonas con mayor presencia de casos. “Estamos teniendo una pobre respuesta, la cobertura es baja, un 40% de la población no colabora, tenemos potenciales criaderos”, manifestó.

Las autoridades recordaron que el dengue puede comenzar con fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, molestias musculares o articulares y erupciones en la piel. Ante señales de alarma, como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado o decaimiento marcado, los pacientes deben acudir de inmediato a un establecimiento de salud y evitar la automedicación.

Sustituir el agua de los floreros por arena húmeda o esponja floral evita la proliferación del mosquito Aedes aegypti en los hogares. Foto: Minsa
Sustituir el agua de los floreros por arena húmeda o esponja floral evita la proliferación del mosquito Aedes aegypti en los hogares. Foto: Minsa

Casma iniciará tres jornadas de fumigación entre el 2 y el 16 de noviembre

Frente al avance de los contagios, la Red de Salud Pacífico Sur iniciará el lunes 2 de noviembre una campaña de fumigación masiva en 10 sectores de Casma. La intervención se extenderá hasta el 16 de noviembre y tendrá como objetivo reducir la presencia del Aedes aegypti en las zonas donde se reportó la mayor concentración de infecciones.

El plan contempla tres etapas. La primera se desarrollará del 2 al 6 de noviembre, la segunda del 7 al 11 y la última del 12 al 16. Cada área será fumigada en tres oportunidades, con intervalos de cinco días entre una aplicación y otra. Las brigadas trabajarán en turnos de mañana y tarde para ampliar el número de viviendas atendidas.

Fumigación dengue en Peru
Minsa realiza en Áncash campañas de fumigaciones en las viviendas por aumento de casos de dengue. (Minsa)

Namihas Gonzales sostuvo que la campaña requiere una cobertura mínima del 80% de las viviendas y el cumplimiento de las tres jornadas previstas para lograr resultados. También indicó que, cuando sea necesario, se solicitará el respaldo del Ministerio Público frente a la negativa de algunos propietarios a permitir el ingreso del personal sanitario. Las autoridades insistieron en que la participación de los vecinos será determinante para reducir los criaderos y contener la transmisión del dengue en Casma.

Temas Relacionados

DengueMinsaSalud en PerúÁncashAedes aegyptiperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La gasolina más barata y más cara de Lima este 1 de noviembre

Aquí está la lista de los precios más asequibles de los carburantes y también los más caros en la ciudad peruana

La gasolina más barata y más cara de Lima este 1 de noviembre

Senamhi: ¿Cómo estará el clima en Lima este domingo 1 de noviembre, feriado por el Día de Todos los Santos?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú prevé temperaturas de hasta 28 ℃, nubosidad y posible llovizna en algunos sectores de Lima durante la presente jornada

Senamhi: ¿Cómo estará el clima en Lima este domingo 1 de noviembre, feriado por el Día de Todos los Santos?

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido clave en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El estadio Mansiche será sede de un duelo crucial para los dirigidos por Fabián Bustos, que volverá a la zona técnica tras cumplir con las fechas de suspensión pendientes

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido clave en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Día de Todos los Santos: horarios de atención en los principales cementerios este feriado 1 de noviembre

Familias de Lima y otras regiones visitarán los camposantos, donde se anunciaron jornadas especiales y ceremonias religiosas para recordar a sus seres queridos

Día de Todos los Santos: horarios de atención en los principales cementerios este feriado 1 de noviembre

¿Continuará corriendo la sangre en las pistas?: El dilema de un nuevo paro de transportistas y las posturas de los gremios ante los ataques extorsivos

Con más de 90 trabajadores asesinados, entre choferes y cobradores, por el cobro de cupos y el 30 % de las unidades paralizadas por el terror, las organizaciones de transporte urbano dividen posturas frente a Palacio de Gobierno

¿Continuará corriendo la sangre en las pistas?: El dilema de un nuevo paro de transportistas y las posturas de los gremios ante los ataques extorsivos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía pide prisión preventiva contra el presunto cabecilla del crimen de “China Polo” que sufrió accidente en Venezuela

Fiscalía pide prisión preventiva contra el presunto cabecilla del crimen de “China Polo” que sufrió accidente en Venezuela

ONPE al 99,9%: Faltan contabilizar 3 actas para que el JNE proclame al ganador en Lima Metropolitana

Caso Manta: Corte Suprema inaplica leyes “procrimen” y confirma condenas contra exmilitares por crímenes sexuales

Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, habría fallecido en Israel

PJ ordena que ministro Marco Vinelli vaya a juicio por presunta corrupción: Fiscalía pide más de 5 años de prisión

ENTRETENIMIENTO

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Cecilia Bracamonte revela que se casó en Miami a los 74 años con la mujer de su vida, tras reencontrarse 38 años después

Maná transmitirá gratis en YouTube su concierto en Red Rocks antes de volver a Perú: día, hora y más detalles

Lilian Schiappa-Pietra acusó a Édgar Saba de acoso sexual y cuestionó el silencio del teatro peruano

Magaly Medina recuerda las terribles secuelas que le dejó estar en prisión: anorexia, adicción y más

DEPORTES

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido clave en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido clave en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Liga Peruana de Vóley 2026/27 trasciende en el continente: se transmite en Brasil, Colombia y Argentina por señal abierta

Santiago González registra los 100 partidos disputados con Sporting Cristal, al que considera “el más grande del Perú”

Tamara Galdos traza su camino profesional a sus cortos 14 años: “Yo quiero jugar por el Perú y por Regatas en mayores”

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 3 de la fase 1