Conoce los precios de las frutas, verduras, papas y otros alimentos en los mercados de Lima

El abastecimiento de alimentos en los principales mercados mayoristas de Lima continúa desarrollándose sin inconvenientes, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). La entidad informó que el ingreso de productos se mantiene en niveles suficientes para cubrir la demanda de comerciantes y consumidores, mientras varios alimentos de la canasta básica registran precios competitivos.
Durante la jornada, el volumen de frutas, verduras, tubérculos y papa superó los promedios observados en las últimas semanas, reflejando una oferta estable en los centros de distribución de la capital. Esta situación también favorece la disponibilidad de productos frescos con valores accesibles para las familias.
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Mayor ingreso de verduras, legumbres y papa
En el Gran Mercado Mayorista de Lima ingresaron 5.554 toneladas de legumbres, hortalizas y tubérculos, cifra que representa un incremento de 17,7% frente al promedio registrado en los cuatro miércoles anteriores. El Midagri señaló que este mayor volumen contribuye a mantener abastecidos los mercados de la ciudad.
A ello se sumó el ingreso de 1.740 toneladas de papa, volumen que también se ubicó por encima del promedio de las últimas semanas. Según la entidad, los inventarios de alimentos permanecen en niveles elevados, lo que garantiza la continuidad del suministro para comerciantes y consumidores.
Productos con los precios más bajos
Entre las verduras, tubérculos y hortalizas con menores precios figura la zanahoria, cuyo valor mayorista se ubicó en S/ 0,77 por kilogramo. También destacan la papa canchan a S/ 0,88 y la papa Yungay a S/ 0,89 por kilogramo.
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Otros productos con precios accesibles son el haba verde serrana (S/ 1,18), la papa peruanita (S/ 1,33), el camote amarillo (S/ 1,43), la papa huayro (S/ 1,50), el zapallo macre (S/ 1,68), el limón en bolsa (S/ 1,69), la cebolla roja (S/ 1,78), la papa amarilla (S/ 1,85), la yuca amarilla (S/ 2,10), la arveja verde serrana (S/ 2,25), el tomate Katia (S/ 2,59), el olluco largo (S/ 2,73), el frijol verde canario (S/ 2,78), el choclo tipo Cusco (S/ 2,80), el camote morado (S/ 3,83) y la vainita americana (S/ 4,00) por kilogramo.
Frutas con mayor oferta en La Victoria
El Mercado Mayorista de Frutas N.° 2, ubicado en La Victoria, recibió 2.115 toneladas de frutas durante la jornada. Este nivel de abastecimiento permitió mantener una amplia disponibilidad de productos para los comerciantes minoristas.
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Entre las frutas con menores precios figuran la naranja Valencia a S/ 0,85 por kilogramo, la sandía a S/ 1,15, el plátano bizcocho a S/ 1,43, el melón coquito a S/ 1,88, la piña hawaiana a S/ 1,90, la naranja tangelo selva a S/ 1,95 y la papaya a S/ 2,02. También se ofrecieron la piña Golden a S/ 2,23, la palta criolla a S/ 2,40, la manzana corriente a S/ 2,75, la mandarina satsuma a S/ 2,90, la tuna morada y la granadilla a S/ 3,60, la uva Alfonso Lavallée a S/ 3,73, la fresa a S/ 4,45 y la uva Italia a S/ 4,63 por kilogramo.
Pollo y huevo mantienen precios estables
El Midagri indicó que la oferta de pollo fue suficiente para atender los requerimientos de los comerciantes minoristas y del público, por lo que no se reportaron problemas de abastecimiento en los centros de distribución de Lima.
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En ese contexto, el precio promedio del pollo vivo se situó en S/ 7,10 por kilogramo. Por su parte, el huevo al por mayor se comercializó a S/ 6,60 por kilogramo.
Plataforma para consultar precios actualizados
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego recordó que la ciudadanía puede acceder a información diaria sobre el comportamiento de los precios de los alimentos mediante el Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (SIEA).
Esta plataforma reúne datos actualizados de los principales mercados mayoristas del país y permite consultar los valores de diversos productos, facilitando el seguimiento de la evolución de los precios para consumidores, comerciantes y productores.
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