Perú

Las lloviznas en Lima casi igualan un récord de 1970: aniegos, vías inundadas y desagües colapsados en la zona sur

Abraham Levy advirtió que las intensas precipitaciones registradas en Villa María del Triunfo alcanzaron marcas históricas muy cercanas a los diecisiete milímetros caídos hace más de cincuenta años durante una jornada completa

Las lluvias vinculadas al Fenómeno El Niño provocaron aniegos y el colapso de desagües en distritos de Lima Sur. (Foto AP/Guadalupe Pardo)
Las lluvias vinculadas al Fenómeno El Niño provocaron aniegos y el colapso de desagües en distritos de Lima Sur. (Foto AP/Guadalupe Pardo)
Guardar

Una de las lloviznas más intensas registradas en los últimos tiempos en Lima dejó aniegos, vías inundadas y colapsos de desagüe en varios distritos de la capital, con especial impacto en la zona sur de la capital peruana.

Las precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño afectaron viviendas, complicaron el tránsito y llevaron al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a disponer dos horas de tolerancia laboral para quienes enfrentaron dificultades de traslado.

PUBLICIDAD

Abraham Levy, conocido como ‘el hombre del tiempo’, informó que la estación de Villa María del Triunfo acumuló 17,2 milímetros de lluvia entre las 7:00 del martes y las 7:00 del jueves. En una publicación posterior, precisó que la marca oficial de la estación Manchay Bajo llegó a 16,5 milímetros en ese período.

Un reporte televisivo en vivo muestra calles y avenidas inundadas por intensas precipitaciones en Lima Sur, cerca del cruce de la carretera Panamericana Sur y la avenida Tomás Marsano. Las tomas aéreas registran acumulación de agua en la calzada, vehículos de transporte público y particulares circulando con dificultad, y congestión vial en las inmediaciones de la línea del metro.

Marca de 1970

Levy señaló que la mayor lluvia acumulada en 24 horas en Lima se produjo entre las 7:00 del 15 de enero de 1970 y las 7:00 del día siguiente, cuando se registraron 17 milímetros. La estación de Villa María del Triunfo había anotado 5,5 milímetros desde las 7:00 del martes hasta las 7:00 del miércoles, y luego sumó 11,2 milímetros hasta las 4:00 del jueves.

PUBLICIDAD

El especialista indicó que el registro acumulado podía superar la referencia de 1970 si caían 1,1 milímetros en tres horas o 0,4 milímetros en ese mismo lapso para la marca de dos días. Añadió que la diferencia con aquel episodio era la cobertura: en 1970, la inundación alcanzó toda la capital y presentó intensidad variada.

El agua bloqueó accesos

Los reportes situaron uno de los puntos más afectados frente al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Se informó que el agua sobre la pista llegaba a la altura de las rodillas de los vecinos y que esa calle constituye la única vía de acceso al establecimiento de salud. Las personas debían descender de los vehículos una cuadra antes y avanzar a pie para sortear los sectores inundados.

Un autobús permanece estacionado en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce
Un autobús permanece estacionado en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El panorama se repitió en calles y avenidas principales de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Chorrillos y Villa El Salvador. En la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 17 y en dirección a Lima, los vehículos circularon con menor velocidad debido a la acumulación de agua.

También se informó una calle inundada en el pasaje Los Gorriones, en la primera cuadra de la avenida Guardia Civil, en Chorrillos. Además, las autoridades ordenaron el cierre del bypass de la av. Pachacútec por acumulación de agua tras las fuertes lloviznas en Villa El Salvador.

Una hidrojet quedó inservible

En el sector uno, grupo uno, de Villa El Salvador, un aniego permanecía desde la madrugada e incluso desde el día anterior, cuando empezaron las lluvias en esa zona.

Según Canal N, una hidrojet acudió el día previo para succionar el agua, pero se malogró por las condiciones del lugar y quedó inservible. La continuidad de las precipitaciones durante la madrugada impidió que el nivel bajara y lo incrementó, según el reporte.

Los taxis tuk-tuk permanecen estacionados en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce
Los taxis tuk-tuk permanecen estacionados en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Los vecinos comenzaron a limpiar sus viviendas y las calles. Los informes televisivos mostraron marcas que daban cuenta de la altura alcanzada por el agua durante la madrugada. Residentes del fondo de la zona señalaron que podían encontrar dificultades para salir de sus casas y movilizarse, porque el nivel podía llegar hasta las rodillas. En Villa El Salvador, se informó, de manera preliminar, que más de 70 viviendas resultaron afectadas.

Ante las dificultades para llegar a los centros de trabajo, el MTPE otorgó dos horas de tolerancia laboral. La medida se aplicó por las precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño, que también mantuvieron lloviznas en otros distritos de la capital.

Temas Relacionados

Fenómeno El NiñoFenómeno El Niño en PerúLluvias en LimaClima en Limaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Cuando juegan dos grandes, no se puede dar favorito a ninguno”: la firmeza de Christian Cueva tras empate de Sport Boys ante Universitario

‘Aladino’ defendió el peso histórico de la ‘misilera’ y lamentó la igualdad con el cuadro ‘crema’ en el estadio Monumental. También habló de la selección peruana

“Cuando juegan dos grandes, no se puede dar favorito a ninguno”: la firmeza de Christian Cueva tras empate de Sport Boys ante Universitario

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 5 de noviembre

La moneda europea experimentó un descenso respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 5 de noviembre

Juntos por el Perú busca extender el Reinfo hasta 2028 y elevar cobros por tierras a grandes mineras

La diputada Analí Márquez también propone que los titulares de concesiones que cuenten con más de 50 mil y 100 mil hectáreas de terrenos paguen entre 10 y 20 dólares por cada una de forma anual

Juntos por el Perú busca extender el Reinfo hasta 2028 y elevar cobros por tierras a grandes mineras

Luis Urruti rompió en llanto tras el Universitario vs Sport Boys: su madre se encuentra muy delicada de salud en Uruguay

‘Tito’ recibió el permiso de la ‘misilera’ para viajar a Uruguay y acompañar a su madre. Sin embargo, a pedido de ella, el delantero decidió disputar el partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

Luis Urruti rompió en llanto tras el Universitario vs Sport Boys: su madre se encuentra muy delicada de salud en Uruguay

Corte de agua para este sábado 07 de noviembre: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal recomienda a los usuarios almacenar agua con anticipación y calcular la cantidad necesaria para cubrir las actividades básicas durante la suspensión

Corte de agua para este sábado 07 de noviembre: conoce cuáles son las zonas afectadas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú busca extender el Reinfo hasta 2028 y elevar cobros por tierras a grandes mineras

Juntos por el Perú busca extender el Reinfo hasta 2028 y elevar cobros por tierras a grandes mineras

Adiós a la ley de pensión de S/3.500 para maestros: TC admite demanda de inconstitucionalidad

Keiko Fujimori cumple 100 días de gobierno con dos frentes que marcan su agenda: la criminalidad y la amenaza de El Niño

Keiko Fujimori, Pedro Castillo y PPK: los 100 primeros días de los últimos presidentes electos

¿Qué hizo Keiko Fujimori en sus primeros 100 días de gobierno? Las cifras de su gestión presidencial

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina advierte a Karla Tarazona por disfrazarse de las mentiras de Christian Domínguez: “No deberías burlarte, podría regresar”

Magaly Medina advierte a Karla Tarazona por disfrazarse de las mentiras de Christian Domínguez: “No deberías burlarte, podría regresar”

Florcita Polo terminó en emergencia tras segundo enfrentamiento con Luiggi Yarasca: habría sufrido accidente con escaleras y hermana lo acusa

Florcita Polo corrió descalza y llorando detrás de Luiggi Yarasca para que no la deje: así fue la pelea que alarmó a los testigos

Susy Díaz recibe preocupante noticia sobre Florcita desde España: habría sido agredida y trasladada a una clínica

Aída Martínez cuenta cómo reaccionó Mario Hart cuando rechazó intimar con él: “Se enojó un ratito”

DEPORTES

“Cuando juegan dos grandes, no se puede dar favorito a ninguno”: la firmeza de Christian Cueva tras empate de Sport Boys ante Universitario

“Cuando juegan dos grandes, no se puede dar favorito a ninguno”: la firmeza de Christian Cueva tras empate de Sport Boys ante Universitario

Luis Urruti rompió en llanto tras el Universitario vs Sport Boys: su madre se encuentra muy delicada de salud en Uruguay

Carlos Zambrano criticó al VAR y señaló que Universitario fue favorecido ante Sport Boys: “Prefiero que lo eliminen y se equivoque el árbitro”

¿Universitario todavía tiene opciones en el Torneo Clausura 2026?: lo que necesitan los ‘cremas’ tras empate con Sport Boys

Se filtró el fuerte motivo por el que Pablo Guede tuvo furiosa reacción contra Hernán Barcos: “Lo sacaron de sí mismo”