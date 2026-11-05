Las lloviznas en Lima casi igualan un récord de 1970: aniegos, vías inundadas y desagües colapsados en la zona sur

Las lluvias vinculadas al Fenómeno El Niño provocaron aniegos y el colapso de desagües en distritos de Lima Sur. (Foto AP/Guadalupe Pardo)

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Una de las lloviznas más intensas registradas en los últimos tiempos en Lima dejó aniegos, vías inundadas y colapsos de desagüe en varios distritos de la capital, con especial impacto en la zona sur de la capital peruana.

Las precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño afectaron viviendas, complicaron el tránsito y llevaron al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a disponer dos horas de tolerancia laboral para quienes enfrentaron dificultades de traslado.

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Abraham Levy, conocido como ‘el hombre del tiempo’, informó que la estación de Villa María del Triunfo acumuló 17,2 milímetros de lluvia entre las 7:00 del martes y las 7:00 del jueves. En una publicación posterior, precisó que la marca oficial de la estación Manchay Bajo llegó a 16,5 milímetros en ese período.

Un reporte televisivo en vivo muestra calles y avenidas inundadas por intensas precipitaciones en Lima Sur, cerca del cruce de la carretera Panamericana Sur y la avenida Tomás Marsano. Las tomas aéreas registran acumulación de agua en la calzada, vehículos de transporte público y particulares circulando con dificultad, y congestión vial en las inmediaciones de la línea del metro.

Marca de 1970

Levy señaló que la mayor lluvia acumulada en 24 horas en Lima se produjo entre las 7:00 del 15 de enero de 1970 y las 7:00 del día siguiente, cuando se registraron 17 milímetros. La estación de Villa María del Triunfo había anotado 5,5 milímetros desde las 7:00 del martes hasta las 7:00 del miércoles, y luego sumó 11,2 milímetros hasta las 4:00 del jueves.

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El especialista indicó que el registro acumulado podía superar la referencia de 1970 si caían 1,1 milímetros en tres horas o 0,4 milímetros en ese mismo lapso para la marca de dos días. Añadió que la diferencia con aquel episodio era la cobertura: en 1970, la inundación alcanzó toda la capital y presentó intensidad variada.

El agua bloqueó accesos

Los reportes situaron uno de los puntos más afectados frente al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Se informó que el agua sobre la pista llegaba a la altura de las rodillas de los vecinos y que esa calle constituye la única vía de acceso al establecimiento de salud. Las personas debían descender de los vehículos una cuadra antes y avanzar a pie para sortear los sectores inundados.

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Un autobús permanece estacionado en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El panorama se repitió en calles y avenidas principales de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Chorrillos y Villa El Salvador. En la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 17 y en dirección a Lima, los vehículos circularon con menor velocidad debido a la acumulación de agua.

También se informó una calle inundada en el pasaje Los Gorriones, en la primera cuadra de la avenida Guardia Civil, en Chorrillos. Además, las autoridades ordenaron el cierre del bypass de la av. Pachacútec por acumulación de agua tras las fuertes lloviznas en Villa El Salvador.

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Una hidrojet quedó inservible

En el sector uno, grupo uno, de Villa El Salvador, un aniego permanecía desde la madrugada e incluso desde el día anterior, cuando empezaron las lluvias en esa zona.

Según Canal N, una hidrojet acudió el día previo para succionar el agua, pero se malogró por las condiciones del lugar y quedó inservible. La continuidad de las precipitaciones durante la madrugada impidió que el nivel bajara y lo incrementó, según el reporte.

Los taxis tuk-tuk permanecen estacionados en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Los vecinos comenzaron a limpiar sus viviendas y las calles. Los informes televisivos mostraron marcas que daban cuenta de la altura alcanzada por el agua durante la madrugada. Residentes del fondo de la zona señalaron que podían encontrar dificultades para salir de sus casas y movilizarse, porque el nivel podía llegar hasta las rodillas. En Villa El Salvador, se informó, de manera preliminar, que más de 70 viviendas resultaron afectadas.

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Ante las dificultades para llegar a los centros de trabajo, el MTPE otorgó dos horas de tolerancia laboral. La medida se aplicó por las precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño, que también mantuvieron lloviznas en otros distritos de la capital.