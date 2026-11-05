Chiclayo, la ciudad que vio crecer al futuro Papa: los lugares que marcaron a Robert Prevost

El papamóvil llegará a Chiclayo mientras avanzan los preparativos para recibir al papa León XIV| Foto: Vatican News/Andina

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El 13 y 14 de noviembre, el Papa León XIV regresará a Chiclayo, la ciudad peruana donde ejerció como obispo durante ocho años antes de convertirse en pontífice. El itinerario oficial de su visita incluye seis espacios que marcaron su ministerio pastoral, entre ellos la catedral donde celebraba misa todos los domingos, el santuario al que encomendó su labor episcopal y la universidad que lo nombró doctor honoris causa.

Robert Prevost nació en Chicago en septiembre de 1955 y llegó por primera vez a Perú en 1985, con treinta años, como misionero de la orden agustina. Su destino inicial fue Chulucanas, en la región de Piura, donde se desempeñó como vicepárroco de la Catedral de la Sagrada Familia y canciller de la entonces prelatura territorial. Allí la población castellanizó su nombre y empezó a llamarlo “padre Roberto”. A los dos meses de su llegada sufrió fiebre tifoidea y debió ser hospitalizado por primera vez en su vida.

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De Trujillo a Chicago, antes de un regreso definitivo

En 1988, Prevost volvió a Perú para incorporarse a la misión agustiniana de Trujillo, donde permaneció hasta 1999 en lo que constituyó su estadía más prolongada en el país. Durante esa década ocupó los cargos de prior de la comunidad agustiniana, director de formación y maestro de profesos, y enseñó derecho canónico, teología moral y patrística en el Seminario Mayor Arquidiocesano San Carlos y San Marcelo. Perú atravesaba entonces uno de los períodos más violentos de su historia reciente, marcado por los atentados de Sendero Luminoso.

Robert Prevost posa junto a Héctor Camacho y su hija Mildred durante sus años de misión pastoral en la ciudad de Chulucanas, Perú.

En 1999 regresó a Estados Unidos como responsable de los agustinos en Chicago. Más tarde fue elegido prior provincial de la Provincia del Midwest de la orden y, entre 2001 y 2013, ocupó el cargo de prior general de los agustinos a nivel mundial, con sede en Roma.

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El nombramiento como obispo de Chiclayo

Tras un paréntesis de quince años, el papa Francisco nombró a Prevost administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo en noviembre de 2014. Su ordenación episcopal se realizó el 12 de diciembre de ese año en la catedral Santa María, y el 26 de septiembre de 2015 asumió oficialmente como obispo de la diócesis, cargo que mantuvo hasta enero de 2023. Ese mismo año obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización, lo que lo convirtió en el primer papa de la historia con documento de identidad peruano.

El sacerdote agustino Robert Francis Prevost posa junto a jóvenes de la comunidad durante su etapa de trabajo pastoral en Trujillo, Perú.

Entre sus primeros actos como obispo participó en la misa de beatificación de tres sacerdotes asesinados en 1991, a quienes la Iglesia denomina “mártires del catolicismo”. También creó en la diócesis una Comisión de Ecología Integral, alineada con la encíclica Laudato Si de Francisco, orientada al cuidado del medioambiente frente a los riesgos del consumismo, según RFI.

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La Catedral Santa María, epicentro de su ministerio

La catedral Santa María de Chiclayo, ubicada frente a la plaza principal de la ciudad, fue uno de los ejes centrales de la vida diocesana durante los años en que Prevost fue obispo. Allí celebraba misa todos los domingos y administraba otros sacramentos. El templo conserva la cátedra episcopal que simboliza su autoridad de gobierno sobre la diócesis, según EWTN News.

Celebración de la Santa Misa de Navidad. Ofició Mons. Robert Prevost Martínez - Obispo de la Diócesis de Chiclayo.

El sábado 14 de noviembre, a las 8 de la mañana, León XIV volverá a ese espacio para participar en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, antes de trasladarse en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, una localidad que visitó con regularidad entre 2015 y 2023 y donde administró confirmaciones y consagró un santuario dedicado a la Virgen de los Remedios, según El Comercio.

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El santuario donde encomendó su ministerio

En el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, Prevost entregó formalmente su labor episcopal a la Virgen María, según un mensaje escrito de su puño y letra fechado el 21 de octubre de 2015 y conservado en el libro de oro del santuario. El entonces obispo visitaba con frecuencia ese lugar para orar, participaba en reuniones y retiros con sacerdotes, y acudía al preseminario contiguo al complejo, según EWTN News y La Nación.

Otro espacio vinculado a su devoción personal es una pequeña capilla dedicada a san Nicolás de Tolentino, en el distrito de San Nicolás, cerca de Zaña. Según el padre David Farfán Guerrero, amigo del pontífice, Prevost acostumbraba orar allí ante la imagen del santo agustino y promovía peregrinaciones de novicios como parte de su formación espiritual, en declaraciones recogidas por EWTN News.

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La Universidad Católica y el vínculo académico

La relación de Prevost con la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) se consolidó durante sus años como obispo, cuando ejerció como gran canciller de la institución. La universidad le otorgó un doctorado honoris causa en Derecho y lo distinguió como gran canciller emérito. En 2023, la Conferencia Episcopal Peruana le entregó además la Medalla de Oro de Santo Toribio de Mogrovejo.

Zaña ocupa un lugar particular en la trayectoria del pontífice: allí murió Santo Toribio de Mogrovejo el 23 de marzo de 1606, tras años de recorrer su extensa jurisdicción eclesiástica como arzobispo de Lima. Antes de partir hacia Roma, tras ser elegido prior general de la Orden de San Agustín, Prevost realizó una peregrinación a ese poblado.

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Los años marcados por crisis sociales y ambientales

Durante su gestión como obispo, Prevost enfrentó episodios críticos para la región. En 2017, tras las inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño, impulsó la recolección de 60 toneladas de ayuda humanitaria y la entrega de módulos de vivienda para los damnificados. También promovió centros de acogida y comedores para migrantes venezolanos durante el éxodo que alcanzó su punto máximo en 2018, con la llegada de 350.000 personas a Perú, según Nuestro Tiempo, publicación de la Universidad de Navarra.

En 2017 instó públicamente al expresidente Alberto Fujimori, condenado por violaciones de derechos humanos, a “pedir perdón personalmente” a las víctimas. Durante la pandemia de covid-19 recorrió las calles de la diócesis en automóvil para repartir bendiciones y palabras de aliento, e impulsó la instalación de plantas de oxígeno para atender a pacientes con complicaciones respiratorias, según SOL TV Perú. En 2023, cuando intensas lluvias provocadas por el ciclón Yaku golpearon el norte peruano, se trasladó a las zonas inundadas con botas y camisa corta para pedir ayuda para los damnificados, según la misma fuente.

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La despedida y el llamado a Roma

En abril de 2023, Prevost se trasladó a Roma para asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos, organismo encargado de evaluar candidatos a esa jerarquía. En septiembre de ese año fue creado cardenal por Francisco.

El itinerario de su visita en noviembre también contempla una parada en la capilla San Óscar Romero, en el distrito de La Victoria, vinculada a iniciativas pastorales y comunitarias que Prevost impulsó durante su gestión, así como un recorrido por el Obispado de Chiclayo, sede desde la que desarrolló buena parte de su labor administrativa como titular de la diócesis.