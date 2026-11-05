Así son los papamóviles que recorrerán el Perú durante la visita de León XIV

Entrevista a un representante durante la presentación de una camioneta Chevrolet acondicionada como Papamóvil. En el evento se exhibe el vehículo blanco equipado con una cúpula transparente y una bandera de la Ciudad del Vaticano, en presencia de periodistas y asistentes en un patio institucional.

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El papa León XIV se trasladará por Perú a bordo de dos papamóviles construidos sobre camionetas Chevrolet Colorado, unidades que llegaron desde Brasil y fueron adaptadas en 24 días para permitir que el Pontífice salude a los fieles durante su visita apostólica, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre.

Los vehículos blancos, que ya fueron presentados y bendecidos en la Nunciatura Apostólica de Jesús María, formarán parte de un operativo que abarcará Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Cada unidad fue preparada para combinar visibilidad, accesibilidad y medidas de protección durante recorridos a baja velocidad frente a multitudes.

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La función del papamóvil excede el traslado entre un punto y otro. Su diseño busca que el jefe de la Iglesia católica pueda mantenerse a la vista del público, saludar y bendecir desde una posición elevada. Por ese motivo, la transformación alcanzó la cabina y la tolva originales de las camionetas.

El papa León XIV recorrerá Perú del 11 al 16 de noviembre a bordo de dos papamóviles Chevrolet Colorado.

Las Chevrolet Colorado fueron modificadas en Brasil

Los dos vehículos fueron fabricados sobre la base de camionetas Chevrolet Colorado y acondicionados por General Motors en Brasil. Luego llegaron al aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao, desarmados en piezas para completar el proceso de ensamblaje antes de la visita.

Las unidades fueron desarrolladas en la planta de General Motors de São José dos Campos, según la información difundida durante la presentación. El trabajo incluyó coordinación con autoridades del Vaticano y especialistas peruanos.

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Aunque no se conoció una ficha técnica oficial completa de la versión utilizada para el traslado pontificio, las características difundidas indican que las camionetas cuentan con motor turbodiésel de 2,8 litros, 204 caballos de potencia, tracción 4x4 y transmisión automática de ocho velocidades.

Las unidades blancas procedentes de Brasil requirieron un acondicionamiento de 24 días antes de su presentación en la Nunciatura Apostólica. CRÉDITOS: ANDINA

Las características de los vehículos que usará León XIV

Las modificaciones transformaron la parte posterior de las pick-ups para convertirlas en una plataforma destinada al Papa, sus acompañantes y el personal de seguridad.

Peso: cerca de tres toneladas por unidad tras el acondicionamiento.

Capacidad: hasta siete personas, incluido León XIV.

Cabina: estructura desmontable con paneles transparentes o cúpula de polímero.

Plataforma: piso plano alfombrado instalado sobre la tolva.

Asientos: una silla papal elevada y dos plazas para acompañantes.

Acceso: escalera retráctil en la parte posterior.

Seguridad y estabilidad: pasamanos, soportes de sujeción, seis airbags y sistemas de asistencia a la conducción, de acuerdo con los datos difundidos.

Comunicación: una adaptación en el techo permite el contacto entre el Pontífice y el conductor.

Identificación: las unidades llevan el escudo pontificio y las banderas blanca y amarilla de la Santa Sede.

El vehículo presentado en Lima también exhibe el lema de la visita: “El único Cristo, somos uno”. Tome nota.

La estructura posterior de los vehículos cuenta con una silla elevada, paneles transparentes y una escalera retráctil para los actos públicos. CRÉDITOS: ANDINA

Una cúpula para ver al Papa y proteger el recorrido

La característica más visible de los papamóviles peruanos es la cabina transparente montada en la parte posterior. Ese espacio permitirá que León XIV viaje de pie o sentado mientras saluda a los asistentes.

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La disposición del asiento elevado responde a una tradición que se consolidó durante las visitas internacionales de los pontífices. El objetivo es que las personas puedan ver al Papa incluso desde varios metros de distancia, sin que el vehículo pierda estabilidad durante los avances lentos, las detenciones y los cambios de dirección.

No se difundieron especificaciones sobre el nivel de blindaje de las unidades peruanas. Las autoridades sí señalaron que fueron preparadas con los requerimientos de seguridad establecidos por el Vaticano para el traslado de un jefe de Estado.

Cada papamóvil alcanza un peso cercano a tres toneladas, tiene tracción 4x4, motor turbodiésel de 2,8 litros y capacidad para siete personas. CRÉDITOS: ANDINA

Dos vehículos para una agenda con ciudades distantes

La disponibilidad de dos papamóviles permitirá resolver una de las principales dificultades de la agenda peruana: las distancias entre las ciudades que visitará León XIV.

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Mientras una unidad acompañe los actos públicos en una ciudad, la otra podrá ser movilizada al siguiente destino. La previsión resulta necesaria debido a que el Papa realizará varios traslados por vía aérea durante su recorrido por el país.

En Lima, el programa contempla un trayecto por la avenida Brasil y una parada en el Callao. Los papamóviles también serán utilizados en las celebraciones multitudinarias de Chiclayo y Pucallpa. En Cusco, de acuerdo con la información difundida durante la presentación, el Pontífice utilizará este tipo de unidad para gran parte de sus desplazamientos urbanos.

La carrocería de las camionetas exhibe el escudo pontificio, las banderas de la Santa Sede y el lema oficial de la visita. CRÉDITOS: ANDINA

La flota pontificia tendrá 16 vehículos en Perú

Los dos papamóviles integrarán una comitiva de 16 vehículos destinada a los traslados de León XIV y su delegación. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorizó una Placa Pontificia para nueve unidades, entre ellas las dos Chevrolet Colorado blancas y siete Chevrolet Traverse Midnight negras.

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Las Traverse estarán destinadas a desplazamientos cerrados del Papa y la comitiva. Los papamóviles quedarán reservados para actos públicos, misas al aire libre y trayectos donde el Pontífice pueda mantener contacto visual con los fieles.

El uso de vehículos específicos en cada país será una de las particularidades de la gira de León XIV por Sudamérica. En Argentina utilizará Toyota Hilux adaptadas, mientras que Uruguay dispuso una Fiat Titano modificada y un pequeño vehículo eléctrico basado en un carrito de golf. En Perú, las Chevrolet Colorado deberán recorrer ciudades de costa, sierra y selva durante seis días de actividades.