Papamóvil que trasladará al papa León XIV durante su visita a Perú fue presentado: estas son sus características

Papamóvil que trasladará al papa León XIV durante su visita a Perú fue presentado. Paula Elizalde - Infobae Perú

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A una semana de la llegada del papa León XIV a Perú, las autoridades eclesiásticas presentaron el Papamóvil que trasladará al sumo pontífice durante su visita apostólica del 11 al 16 de noviembre. El vehículo —una Chevrolet Colorado modificada— fue bendecido este martes en la Nunciatura Apostólica de Jesús María, en Lima, y quedó oficialmente habilitado para recibir al santo padre.

La camioneta blanca fue sometida a una serie de adaptaciones técnicas realizadas bajo los requerimientos del Vaticano. Entre las modificaciones más notorias figura la eliminación de la mitad de la cabina posterior, que permitió instalar una cúpula de vidrio transparente desde donde el pontífice podrá saludar a los fieles a lo largo del recorrido.

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Autoridades eclesiásticas presentan en un jardín el vehículo oficial que trasladará al papa León XIV durante su visita a Perú. Paula Elizalde - Infobae Perú

La unidad también luce una placa con el lema oficial de la visita: “El único Cristo, somos uno”, inscripción que acompañará al vehículo en cada desplazamiento programado.

El acondicionamiento del Papamóvil incluyó además la instalación de un piso plano sobre la tolva original de la camioneta, lo que permite que el papa permanezca de pie durante los tramos en que saluda a la multitud. Sobre esa plataforma se colocó también el asiento papal, especialmente adaptado para garantizar la comodidad y la seguridad del pontífice.

Las autoridades eclesiásticas presentan el vehículo adaptado que transportará al papa León XIV durante su visita oficial a Perú. Paula Elizalde - Infobae Perú

El recorrido previsto atraviesa Lima y llega hasta Chiclayo

Detrás del asiento papal se ubican dos sillas destinadas a los acompañantes del pontífice durante los traslados. En la parte posterior del vehículo se instaló una escalera retráctil que facilitará el acceso y el descenso del papa al Papamóvil, mientras que en la zona delantera se habilitó una cabina de comunicación con el conductor.

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El itinerario oficial contempla que León XIV recorra la avenida Brasil y realice una parada en el Callao, donde los fieles podrán verlo desde la vía pública. El trayecto fue diseñado para maximizar el contacto visual entre el pontífice y la multitud que se concentrará a lo largo del camino.

Representantes eclesiásticos y civiles asisten a la presentación del vehículo oficial destinado a la visita papal en Perú. Paula Elizalde - Infobae Perú

Una unidad del Papamóvil viajará al norte del país

Además de la unidad habilitada en Lima, uno de los Papamóviles se trasladará a Chiclayo, ciudad donde el papa León XIV tiene programadas dos fechas de actividad. El pontífice tiene un vínculo especial con esa ciudad norteña, a la que suele referirse públicamente con afecto.

Las unidades fueron acondicionadas bajo los estándares técnicos del Vaticano y cuentan con los sistemas de seguridad requeridos para el traslado de un jefe de Estado. Con la bendición del vehículo, los preparativos logísticos para la visita apostólica avanzan a paso firme a siete días de la llegada oficial del pontífice al país.

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Papamóvil que trasladará al papa León XIV durante su visita a Perú fue presentado. Paula Elizalde - Infobae Perú