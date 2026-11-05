¿Cuántas entradas gratuitas se pueden solicitar por persona para ver al Papa?

Entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas: mapa, sectores y puertas de ingreso| Foto: Ticketmaster

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Las entradas para los dos grandes eventos de la visita del papa León XIV al Perú son completamente gratuitas, pero con reglas distintas según el acto: mientras que para la misa en la Base Aérea Las Palmas cada cuenta puede gestionar hasta ocho boletos nominativos, el encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional admite una sola entrada por persona. Ambos procesos arrancaron esta semana y los cupos son limitados.

La diferencia entre ambos sistemas no es menor. Para la misa del 16 de noviembre en Las Palmas, el Arzobispado de Lima habilitó el registro a través de Ticketmaster entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre. Cada usuario puede tramitar hasta ocho boletos, uno para sí mismo y hasta siete para acompañantes, pero todos deben estar vinculados al documento de identidad de cada asistente. Las entradas son intransferibles y no podrán cederse ni bajo ninguna circunstancia.

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Para la vigilia de oración con jóvenes del 12 de noviembre en el Estadio Nacional, en cambio, el sistema es más restrictivo: cada persona solo puede obtener un único boleto, disponible desde el lunes 9 de noviembre a través de Teleticket. El evento está dirigido exclusivamente a personas de entre 16 y 35 años y tiene un aforo de 52.000 asistentes.

La Comisión Central de la Visita del Papa a Lima subrayó que ningún boleto tiene costo en ninguno de los dos eventos. Anlly Condeña, integrante de la comisión, fue tajante: “Las entradas son totalmente gratuitas. No se comercializan, no se venden, no se ceden tampoco a nadie”, afirmó en conferencia de prensa. La organización instó a los fieles a desconfiar de cualquier oferta de venta en redes sociales o sitios no autorizados.

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El sacerdote Juan Bytton, secretario general de la visita pontificia, reforzó el mensaje desde los primeros anuncios: “Todas las entradas serán digitales, gratuitas y no habrá reservas. Cada entrada es personal, con su nombre, serán intransferibles, allí estará el DNI y un código QR”, declaró en RPP.

Misa del papa León XIV: requisitos para obtener los boletos gratuitos en la Base Aérea Las Palmas| Foto: Ticketmaster

Cómo obtener entradas para la misa en Las Palmas: hasta ocho boletos por cuenta en Ticketmaster

Para asistir a la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, los interesados deben ingresar a Ticketmaster, crear una cuenta —o iniciar sesión si ya tienen una— y buscar el evento oficial. Una vez dentro, deben seleccionar la categoría “Público General” y elegir la cantidad de entradas requeridas, con un tope de ocho por cuenta. El sistema también pedirá que se escoja un bloque de ubicación con disponibilidad; si se solicitan varios boletos en una misma operación, todos quedarán asignados al mismo bloque.

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El paso más importante es el registro individual de cada asistente: nombre, apellido y número de documento de identidad de cada persona del grupo. Los ciudadanos peruanos deben ingresar su DNI; los extranjeros, pasaporte o carné de extranjería. Una vez confirmada la operación, las entradas con código QR quedarán disponibles en la cuenta y podrán presentarse impresas o desde el teléfono celular, aunque la organización recomendó la versión impresa. El día del evento, cada asistente deberá ingresar por la puerta y en el horario señalados en su boleto.

La plataforma Ticketmaster habilita la búsqueda de entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas de Lima.

El encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional: una entrada por persona desde el 9 de noviembre

La vigilia de oración prevista para el jueves 12 de noviembre a las 6:00 p. m. tiene un esquema diferente. Las entradas se tramitan por Teleticket a partir del lunes 9 de noviembre desde las 12:00 p. m. y cada persona solo puede obtener un boleto. El procedimiento es similar al de Las Palmas: ingresar a la plataforma, crear o iniciar sesión en una cuenta, buscar el evento “Vigilia de Jóvenes con el papa León XIV” y registrar los datos personales.

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Isabel Chirinos, integrante de la comisión de la visita papal, precisó que la entrada “es totalmente personal, incluidos los jóvenes que son menores de edad. Son intransferibles, no es posible cederlas a otras personas, como a un amigo o un hermano”. Para los adolescentes de 16 y 17 años existe un mecanismo especial: el trámite debe realizarlo un adulto responsable desde su cuenta de Teleticket, quien además deberá presentar una declaración jurada firmada por los padres o tutores. Ese adulto también recibirá una entrada para acompañar al menor, y ambos deberán presentar su documento de identidad físico el día del evento.

El sitio web de Teleticket en Perú presenta el anuncio del evento presencial de la Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV programado para noviembre de 2026.

Dos plataformas distintas y un mismo principio: gratuidad total y sin excepciones

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) optó por separar los procesos de inscripción según el perfil del evento: Ticketmaster para la misa masiva de Las Palmas, con capacidad para más de un millón de personas, y Teleticket para el encuentro juvenil en el Estadio Nacional, con un aforo de 52.000 asistentes. La lógica detrás de esta división responde a las necesidades logísticas de cada actividad y al público al que va dirigido.

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En todos los casos, la organización destacó que el nombre registrado en la entrada debe coincidir exactamente con el documento físico que se presente al momento del ingreso. Sin ese requisito cumplido, no se permitirá el acceso al recinto. El monseñor Guillermo Elías, obispo auxiliar de Lima, recordó que esta condición aplica a la totalidad de los eventos del itinerario papal. Para la misa en Chiclayo, la organización estableció un límite de tres entradas por persona, también gratuitas, nominativas e intransferibles, en línea con el mismo esquema de registro digital aplicado en Lima.

El papa León XIV reza frente al Estadio Nacional del Perú en el marco de una vigilia con jóvenes en la ciudad de Lima.

El Papa llega al Perú el 11 de noviembre: una agenda de seis días con actividades en varias regiones

La visita del papa León XIV al Perú está programada del 11 al 16 de noviembre de 2026. La agenda contempla actividades en Lima y en el interior del país. El encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional será el 12 de noviembre, mientras que la misa multitudinaria en Las Palmas cerrará la visita el lunes 16, a las 10:30 a. m., con la asistencia proyectada de más de 1,2 millones de personas.

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El Gobierno peruano decretó días no laborables el 11, 12 y 16 de noviembre en Lima para facilitar la participación de la población en los eventos papales. La organización reiteró que, ante cualquier duda sobre la autenticidad de un boleto o de un sitio web de registro, los fieles deben consultar únicamente los canales oficiales del Arzobispado de Lima, la CEP y las plataformas autorizadas.