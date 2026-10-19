Perú

Andrés Hurtado no pidió a Carlos Cacho organizar evento de ayuda por falta de dinero en prisión, según exabogado

Elio Riera, exabogado del exconductor, cuestionó las afirmaciones sobre su supuesta crisis económica en el penal de Lurigancho y aseguró que la colecta promovida por el maquillador no fue una iniciativa de su antiguo defendido

Elio Riera, exabogado del exconductor, cuestionó las afirmaciones sobre su supuesta crisis económica en el penal de Lurigancho y aseguró que la colecta promovida por el maquillador no fue una iniciativa de su antiguo defendido
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El abogado Elio Riera, quien defendió al exconductor de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’, afirmó este domingo que su antiguo cliente no pidió al maquillador Carlos Cacho organizar una colecta para ayudarlo económicamente durante su estancia en prisión.

“Por lo menos Andrés Hurtado no solicitó que hicieran esto”, declaró en una entrevista con el programa Beto a Saber, de Willax, en la que aclaró que no pretendía desacreditar a Cacho por promover la iniciativa como un gesto de generosidad.

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Riera insistió en que la propuesta no surgió del exanimador y cuestionó las declaraciones del maquillador sobre las supuestas dificultades económicas que afrontaría su allegado durante su estancia en el penal de Lurigancho.

“Yo quisiera ser enfático en que ese no es un comentario de Andrés”, señaló al referirse a las afirmaciones de Cacho sobre la alimentación de Hurtado, quien, según su amigo, estaría cerca de tener que recurrir a la llamada “paila”, la ración de comida que reciben los internos.

Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori. (Foto: Andina)
El exabogado criticó los comentarios sobre las dificultades alimentarias de Hurtado en Lurigancho y consideró discriminatorio presentar la “paila” como una situación extrema

El letrado consideró que presentar esa alternativa alimentaria como una situación extrema puede resultar “discriminatorio”, dado que forma parte de la dieta de las personas privadas de libertad.

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“Entiendo que el señor lo ha hecho con la intención de ayudar, pero uno tiene que ayudar, pero siempre midiéndose y haciendo lo correcto”, agregó.

A inicios de octubre, Cacho anunció una pollada para el 28 de octubre en el Barley Bar de Pueblo Libre, con tarjetas a 100 soles que incluirán una porción de pollo y un espectáculo en vivo.

El maquillador afirmó que la actividad busca recaudar fondos para apoyar a Hurtado, cuyos recursos económicos se habrían reducido durante su permanencia en prisión. “Tanto tiempo ahí, la plata se acaba. No tiene dinero y está pasando momentos muy complicados económicamente”, afirmó.

Riera, quien dejó la defensa legal del expresentador antes de postular a la Alcaldía de Lima, afirmó que fortaleció su amistad con él durante las visitas al penal. No obstante, precisó que no lo ve desde hace meses y espera saludarlo próximamente.

El exconductor de televisión alegó una vez más las razones por las que debería continuar su proceso en libertad, tras dos años de cárcel

Audiencia

Hurtado reapareció esta semana desde prisión en una audiencia en la que solicitó el cese de una de las tres prisiones preventivas dictadas en su contra por una trama de tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos.

En el caso más reciente, el Ministerio Público solicitó ocho meses de prisión preventiva para investigar el origen de su patrimonio y posibles operaciones de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos ilícitos.

El primer proceso está vinculado al presunto pago de un soborno del empresario Javier Miu Lei para que la entonces fiscal Elizabeth Peralta interviniera en la recuperación de barras de oro incautadas a una empresa relacionada con el empresario. Por este caso, el Poder Judicial impuso a Hurtado 18 meses de prisión preventiva en octubre de 2024, plazo que posteriormente amplió por otros 18 meses.

El segundo expediente investiga su presunta participación en las gestiones que realizó el futbolista Roberto Siucho ante Migraciones en 2019 para renunciar a la nacionalidad peruana y jugar en China. En diciembre de 2024, Hurtado recibió nueve meses de prisión preventiva por este caso, una medida que ya venció.

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